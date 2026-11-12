Los modelos de IA ahora tienen una vida media de solo 6 semanas: esta es la causa

Los modelos de IA registran una vida media de seis semanas antes de perder relevancia entre los desarrolladores, según Vercel. (Europa Press)

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El tiempo que los equipos de desarrollo dedican a cada modelo de inteligencia artificial se reduce de forma acelerada. Según el informe AI Gateway Production Index de noviembre de 2026, elaborado por Vercel, los equipos que pagan por servicios de IA permanecen con un modelo nuevo durante un promedio de cuatro semanas antes de migrar hacia otra alternativa recién lanzada. El objetivo detrás de este recambio constante es mantener competitivo el desarrollo de código o de agentes basados en IA.

El reporte sostiene que esta dinámica revela que los modelos de inteligencia artificial tienen, en la práctica, una vida media de aproximadamente seis semanas. Pasado ese período, la atención y el uso del modelo disminuyen a medida que desarrolladores y equipos adoptan la siguiente opción disponible en el mercado.

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La adopción ocurre en cuestión de días

El análisis sobre las transacciones de tokens que circulan por su plataforma muestra que los equipos comienzan a usar modelos nuevos apenas días después de su lanzamiento. Esta velocidad se explica porque apuntar un entorno de desarrollo o un editor de código hacia un modelo distinto resulta, en general, un proceso sencillo cuando se emplean herramientas de integración o “wrappers”.

El cambio de modelo se integró a los flujos de trabajo de los desarrolladores gracias a editores de código y herramientas de integración. (Reuters)

Vercel desglosa la adopción en tres franjas temporales: de 0 a 14 días, de 15 a 30 días y de 31 a 60 días desde el lanzamiento. Los datos muestran una tendencia creciente hacia la adopción temprana desde junio de 2026. Para septiembre, casi el 17% de los usuarios ya empleaba modelos que llevaban disponibles menos de dos semanas.

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Los modelos más antiguos no desaparecen por completo, pero su uso y el gasto en tokens asociado se reducen de manera progresiva.

Con el ritmo actual de lanzamientos de las distintas plataformas competidoras, y dado que cambiar de modelo está prácticamente integrado en los entornos de los desarrolladores, cada lanzamiento genera un pico de uso intenso que se diluye apenas aparece el siguiente. Esta dinámica es la que lleva a los autores a concluir que los modelos “tienen una vida media de unas seis semanas”.

El uso de modelos de video entre equipos de desarrollo de IA pasó del 10% al 17% en los últimos meses. (Europa Press)

Claude Opus 5.5 lideró el gasto tras su lanzamiento

Como ejemplo de esta tendencia, el informe señala que Anthropic Claude Opus 5.5 fue el modelo con mayor gasto durante su primer mes completo disponible, luego de su lanzamiento el 22 de septiembre de 2026. En octubre, Claude Opus 5.5 se mantuvo como el modelo más usado en su primer mes completo, con poco más del 14% del gasto total.

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Entre los modelos de pago más utilizados en general, Anthropic concentra el liderazgo: Sonnet 5.5 (26%), Haiku 5.5 (22%), Haiku 4.5 (20%) y Opus 5.5 (18%). Estas cifras reflejan cierta superposición, ya que muchos equipos recurren a varios modelos de forma simultánea en lugar de depender de uno solo.

El video y la imagen ganan terreno

El informe también destaca un crecimiento en el uso de modelos de generación de imagen y video, con mayor gasto y adopción respecto a meses anteriores. Uno de cada seis equipos de desarrollo de IA utiliza ahora un modelo de video, frente al 10% registrado en meses previos.

GPT-Image-2.5 Sunburst, de OpenAI, encabezó el gasto en generación de imágenes durante octubre de 2026. (Reuters)

En este segmento, OpenAI logró una posición destacada que no alcanzó en otras categorías: su modelo GPT-Image-2.5 Sunburst encabezó el gasto en generación de imágenes durante octubre.

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