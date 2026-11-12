Tecno

Demandan a Workday por presunta discriminación de su software de IA: la empresa busca frenar los reclamos colectivos

La empresa que gestiona recursos humanos, administración financiera y empresarial es acusada de exclusión por raza, edad, sexo y discapacidad a un programa que usan cientos de empresas

Workday solicitó a un tribunal federal de San Francisco que frene el avance de las demandas colectivas contra su sistema (REUTERS/Yves Herman/File Photo)
Workday solicitó a un tribunal federal de San Francisco que frene el avance de las demandas colectivas contra su sistema (REUTERS/Yves Herman/File Photo)
Guardar

Workday enfrenta una demanda que acusa a su software de filtrado con inteligencia artificial de discriminar a postulantes por raza, sexo, edad y discapacidad. Los demandantes sostienen que las herramientas de la compañía para recursos humanos perjudicaron a candidatos durante procesos de contratación.

La empresa pidió a un juez federal de San Francisco que impida el avance de las demandas colectivas: solicitó rechazar la certificación de un grupo que podría reunir a millones de postulantes y anular otro integrado por más de 15.000 personas que reclaman discriminación por edad. La presentación se realizó el martes 10 de noviembre, según informó la agencia Reuters.

PUBLICIDAD

“La cuestión no es si los demandantes plantean preguntas comunes, sino si un proceso colectivo puede generar respuestas comunes”, dijo Workday en el escrito.

En un segundo documento, con argumentos similares, la empresa pidió a la jueza Rita Lin que anule el grupo de más de 15.000 personas que se sumaron a la demanda por discriminación por edad, según Reuters y MLex, un servicio de análisis legal.

La ley federal contra la discriminación por edad en el empleo permite una certificación provisional: los posibles afectados reciben una notificación y deciden si se suman. Lin autorizó ese paso en mayo de 2025, y una orden del 7 de octubre confirmó que más de 15.000 personas habían ingresado, según Forbes.

PUBLICIDAD

Workday sostiene ahora que esos postulantes no están en situaciones comparables. Argumenta que cada cliente configura y usa la plataforma de manera distinta, que los empleadores toman sus propias decisiones y que no se probó que sus herramientas evaluaran la mayoría de las solicitudes.

Si la jueza acepta, la empresa pide que las reclamaciones de quienes se sumaron se desestimen sin perjuicio, es decir, que queden en libertad de iniciar casos individuales, según MLex.

Un caso que probará el uso de algoritmos en la contratación

Según Reuters, la demanda es la primera que apunta de forma amplia a los algoritmos que sostienen los programas de filtrado con IA, hoy muy comunes en las grandes empresas. Workday informó en su escrito que más de 11.500 organizaciones usan su software para recursos humanos, nómina y compras.

El demandante Derek Mobley sostiene que fue rechazado en más de 100 ofertas laborales gestionadas con este software (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
El demandante Derek Mobley sostiene que fue rechazado en más de 100 ofertas laborales gestionadas con este software (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

El caso involucra tres funciones. Una compara las habilidades del currículum vitae con las de una oferta de empleo, y Workday dice que la mayoría de sus clientes nunca la usó. Otra califica cuánto se ajusta una solicitud a la oferta, y la tercera busca en la base de datos de la empresa candidatos anteriores para sugerirlos.

Derek Mobley, el demandante que da nombre al caso, afirma que lo rechazaron en más de 100 empleos de empresas que usaban estas herramientas, en varios casos a las pocas horas de postularse, según Reuters. Un grupo de postulantes pidió en septiembre a la jueza que certifique el caso como demanda colectiva.

Workday niega las acusaciones. Dice que su tecnología solo analiza las calificaciones para el puesto y no rasgos protegidos como la raza o la edad, y que sus productos se prueban para detectar sesgos.

Lin rechazó en 2024 los primeros intentos de la empresa de desestimar el caso y, en junio, rechazó en su mayor parte el pedido de excluir las ampliaciones de la demanda basadas en leyes de California. La jueza tiene prevista una audiencia sobre la certificación de la demanda colectiva en marzo. El tribunal aún no resolvió la solicitud de anular el grupo de más de 15.000 personas.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialLo último en tecnologíaTecnología-NoticiasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Unión Europea propuso que los usuarios puedan apagar el desplazamiento infinito y la reproducción automática

La propuesta de la Comisión Europea también vetaría a menores las cajas de premios al azar de los videojuegos y exigiría a los influencers señalar la publicidad

La Unión Europea propuso que los usuarios puedan apagar el desplazamiento infinito y la reproducción automática

Megaspeed, empresa clave en el escándalo de Jensen Huang, CEO de Nvidia, prometió cooperar con la investigación de Estados Unidos

La firma de centros de datos con sede en Singapur se comprometió a actuar con transparencia ante Washington en medio de acusaciones de desvío de chips avanzados de inteligencia artificial y vínculos con una presunta agente del gobierno chino

Megaspeed, empresa clave en el escándalo de Jensen Huang, CEO de Nvidia, prometió cooperar con la investigación de Estados Unidos

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este jueves 12 de noviembre?

El bitcoin, una de las principales monedas digitales registró un cambio de -0,682% en las últimas 24 horas

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este jueves 12 de noviembre?

Los centros de datos de IA castigan con facturas hasta un 76% más altas a los hogares rurales y de menores ingresos en Estados Unidos

Un estudio de Cornell publicado en Nature Energy determinó que los residentes que menos usan la tecnología son quienes más contribuyen a financiar su infraestructura eléctrica

Los centros de datos de IA castigan con facturas hasta un 76% más altas a los hogares rurales y de menores ingresos en Estados Unidos

Las empresas chinas buscan reservar chips de Nvidia fuera del país ante posibles controles de Washington

El escándalo que involucra a Jensen Huang, director ejecutivo de la fabricante, podría dar impulso en el Senado a una ley que regularía el acceso a distancia

Las empresas chinas buscan reservar chips de Nvidia fuera del país ante posibles controles de Washington

DEPORTES

Una estrella de UFC mostró cómo quedó su rostro tras el ataque que sufrió de otro luchador durante una entrevista: “Vinieron por la espalda”

Una estrella de UFC mostró cómo quedó su rostro tras el ataque que sufrió de otro luchador durante una entrevista: “Vinieron por la espalda”

Estados Unidos se retira del Mundial Sub-17 de Qatar por motivos de seguridad

Una figura del fútbol confesó que no jugaría en un gigante de Europa por el particular apodo que tiene el club

Cómo es la regla 50+1 que promueve la Bundesliga para que los socios no pierdan el control de los clubes: la diferencia con Argentina

Lo pusieron a la par de Maradona, no jugó en Primera y se retiró a los 25 años preso de sus adicciones: el “mejor futbolista que nadie vio”

TELESHOW

El dolor de Gladys La Bomba Tucumana por la muerte de su sobrino: “Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir”

El dolor de Gladys La Bomba Tucumana por la muerte de su sobrino: “Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir”

Murió Paolo, el rockero, el personaje que marcó la televisión de los 80

De Ca7riel y Paco Amoroso a Milo J, los argentinos que buscarán brillar en los Latin Grammy

Se entregan los Martín Fierro de Cable 2026: todos los nominados y los detalles de la ceremonia

Mala Fama sorprendió en MasterChef al revelar su pasado en el mundo gastronómico antes de dedicarse a la música

INFOBAE AMÉRICA

En medio de las negociaciones, drones de Putin atacaron un edificio residencial ucraniano: un muerto y siete heridos

En medio de las negociaciones, drones de Putin atacaron un edificio residencial ucraniano: un muerto y siete heridos

Punto por punto: la trama de espionaje, infidelidad y tecnología que puede costarle el cargo al CEO de Nvidia

La ciudad de Tokio instala contenedores inteligentes para controlar la basura turística

Entre castillos intactos y tabernas históricas: 5 villas medievales europeas que brillan en invierno

Qué es el resorte natural, el misterio de la elasticidad humana que desconcertó a la ciencia por 50 años