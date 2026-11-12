Demandan a Workday por presunta discriminación de su software de IA: la empresa busca frenar los reclamos colectivos

Workday solicitó a un tribunal federal de San Francisco que frene el avance de las demandas colectivas contra su sistema (REUTERS/Yves Herman/File Photo)

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Workday enfrenta una demanda que acusa a su software de filtrado con inteligencia artificial de discriminar a postulantes por raza, sexo, edad y discapacidad. Los demandantes sostienen que las herramientas de la compañía para recursos humanos perjudicaron a candidatos durante procesos de contratación.

La empresa pidió a un juez federal de San Francisco que impida el avance de las demandas colectivas: solicitó rechazar la certificación de un grupo que podría reunir a millones de postulantes y anular otro integrado por más de 15.000 personas que reclaman discriminación por edad. La presentación se realizó el martes 10 de noviembre, según informó la agencia Reuters.

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“La cuestión no es si los demandantes plantean preguntas comunes, sino si un proceso colectivo puede generar respuestas comunes”, dijo Workday en el escrito.

En un segundo documento, con argumentos similares, la empresa pidió a la jueza Rita Lin que anule el grupo de más de 15.000 personas que se sumaron a la demanda por discriminación por edad, según Reuters y MLex, un servicio de análisis legal.

La ley federal contra la discriminación por edad en el empleo permite una certificación provisional: los posibles afectados reciben una notificación y deciden si se suman. Lin autorizó ese paso en mayo de 2025, y una orden del 7 de octubre confirmó que más de 15.000 personas habían ingresado, según Forbes.

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Workday sostiene ahora que esos postulantes no están en situaciones comparables. Argumenta que cada cliente configura y usa la plataforma de manera distinta, que los empleadores toman sus propias decisiones y que no se probó que sus herramientas evaluaran la mayoría de las solicitudes.

Si la jueza acepta, la empresa pide que las reclamaciones de quienes se sumaron se desestimen sin perjuicio, es decir, que queden en libertad de iniciar casos individuales, según MLex.

Un caso que probará el uso de algoritmos en la contratación

Según Reuters, la demanda es la primera que apunta de forma amplia a los algoritmos que sostienen los programas de filtrado con IA, hoy muy comunes en las grandes empresas. Workday informó en su escrito que más de 11.500 organizaciones usan su software para recursos humanos, nómina y compras.

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El demandante Derek Mobley sostiene que fue rechazado en más de 100 ofertas laborales gestionadas con este software (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

El caso involucra tres funciones. Una compara las habilidades del currículum vitae con las de una oferta de empleo, y Workday dice que la mayoría de sus clientes nunca la usó. Otra califica cuánto se ajusta una solicitud a la oferta, y la tercera busca en la base de datos de la empresa candidatos anteriores para sugerirlos.

Derek Mobley, el demandante que da nombre al caso, afirma que lo rechazaron en más de 100 empleos de empresas que usaban estas herramientas, en varios casos a las pocas horas de postularse, según Reuters. Un grupo de postulantes pidió en septiembre a la jueza que certifique el caso como demanda colectiva.

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Workday niega las acusaciones. Dice que su tecnología solo analiza las calificaciones para el puesto y no rasgos protegidos como la raza o la edad, y que sus productos se prueban para detectar sesgos.

Lin rechazó en 2024 los primeros intentos de la empresa de desestimar el caso y, en junio, rechazó en su mayor parte el pedido de excluir las ampliaciones de la demanda basadas en leyes de California. La jueza tiene prevista una audiencia sobre la certificación de la demanda colectiva en marzo. El tribunal aún no resolvió la solicitud de anular el grupo de más de 15.000 personas.

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