08/09/2024 Red eléctrica en Ecuador POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD ECUADOR (CENACE)

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El Gobierno de Ecuador eliminó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para la adquisición e importación de determinados equipos, maquinaria y componentes destinados al sector eléctrico. La medida, adoptada mediante el Decreto Ejecutivo 530, firmado por el presidente Daniel Noboa el 10 de noviembre de 2026, establece una tarifa del 0 % para bienes utilizados en proyectos de generación, transmisión, distribución y almacenamiento de energía, en un contexto marcado por las dificultades del país para garantizar el abastecimiento eléctrico durante los períodos de estiaje.

La disposición fue complementada con un acuerdo ministerial del 11 de noviembre. Este instrumento, vigente desde el 12 de noviembre, identifica las mercancías que podrán acogerse al beneficio tributario y establece las condiciones técnicas para su aplicación.

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Según la información del Ministerio de Ambiente y Energía, el catálogo contempla 104 subpartidas arancelarias y 55 renglones de bienes relacionados con la infraestructura eléctrica. La clasificación comprende equipos destinados a la instalación, ampliación, rehabilitación, repotenciación, operación y mantenimiento de proyectos energéticos, así como sus partes, piezas, accesorios y materiales complementarios.

Entre los productos contemplados se encuentran turbinas, generadores, inversores y componentes utilizados en sistemas de producción y almacenamiento de electricidad. La normativa incluye tecnologías hidroeléctricas, solares fotovoltaicas, eólicas, geotérmicas, mareomotrices, undimotrices, de biomasa y biogás. También incorpora equipos vinculados con la generación térmica, el hidrógeno verde, la energía nuclear y otras fuentes consideradas de transición energética.

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Fotografía de la Barcaza Emre Bey, que inicia pruebas de generación eléctrica para entrar en operación en los próximos días, este 8 de septiembre de 2024 obre el rio Guayas en Guayaquil (Ecuador). EFE/Mauricio Torres

La inclusión de estas tecnologías no implica la aprobación automática de nuevos proyectos, sino la posibilidad de aplicar un tratamiento tributario preferencial a los bienes que cumplan las condiciones establecidas. El acuerdo ministerial determina que los listados son taxativos, por lo que las autoridades no podrán incorporar productos adicionales mediante interpretaciones administrativas.

La reforma modifica el artículo 194 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. En términos tributarios, establece una tarifa cero del IVA para las adquisiciones nacionales e importaciones elegibles, mientras que el beneficio correspondiente al ISD se aplica a las operaciones de importación comprendidas en la normativa.

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En Ecuador, la tarifa general del IVA es del 15 %, mientras que el ISD tiene una tarifa legal general del 5 %. Sin embargo, la reducción efectiva de costos dependerá de las características de cada operación, debido a que ambos impuestos tienen bases de cálculo diferentes y el IVA puede ser utilizado como crédito tributario en determinadas circunstancias.

El decreto también incorpora una disposición transitoria para las operaciones realizadas durante 2026. Los contribuyentes que hayan adquirido o importado bienes comprendidos en la reforma desde el 1 de enero y antes de su entrada en vigor podrán registrar el IVA pagado como gasto deducible para calcular el Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal.

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Mónica Valiente espera que lleguen clientes en su panadería, iluminada con una vela, durante un apagón eléctrico por racionamiento en Quito, Ecuador, el martes 15 de octubre de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Este tratamiento estará condicionado a que el impuesto no haya sido utilizado previamente como crédito tributario ni compensado con el IVA generado por las ventas. Los beneficiarios deberán conservar registros que permitan identificar las operaciones y no podrán solicitar posteriormente la devolución o compensación del mismo valor. La disposición no representa una restitución automática de los impuestos pagados, sino un mecanismo para reconocerlos como gastos deducibles cuando corresponda.

La implementación de los procedimientos administrativos estará a cargo del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), instituciones responsables de establecer los mecanismos de control y verificar que las operaciones cumplan los requisitos tributarios y aduaneros.

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La decisión gubernamental se produce mientras Ecuador enfrenta nuevamente presiones sobre su sistema eléctrico, particularmente por la disminución de los caudales que alimentan las principales centrales hidroeléctricas. La dependencia de estas instalaciones convierte las condiciones climáticas y los niveles de los embalses en factores determinantes para la disponibilidad de electricidad.