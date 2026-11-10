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Sony canceló Fairgames, el videojuego de atracos para PlayStation 5 anunciado en 2023, tras una prueba con jugadores

El estudio Haven no tendrá despidos y pasará a apoyar otros proyectos de la compañía, que ya abandonó varias apuestas similares desde el fracaso de Concord

Fairgames
Sony canceló Fairgames, el videojuego de atracos en línea que había anunciado en 2023 para PlayStation 5. (Playstation)
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Sony canceló Fairgames, un videojuego de atracos en línea para PlayStation 5 que se había anunciado en 2023, informó Bloomberg. La decisión llegó después de una prueba reciente con jugadores cuyos resultados no alcanzaron los objetivos de la compañía. El estudio Haven no tendrá despidos.

Los ejecutivos de PlayStation Sean Decker y John Doyle explicaron la decisión en un memorando interno que Bloomberg publicó en parte. La prueba mostró “excelencia operativa” y buen compromiso de la comunidad, escribieron, pero los comentarios de los jugadores y la retención fueron “dispares” y quedaron por debajo de las metas.

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A eso sumaron las “difíciles condiciones del mercado” en los juegos de disparos en los que los usuarios compiten entre sí. “Hemos tomado la difícil decisión de cesar el desarrollo”, dijeron los dos directivos, según el memorando citado por GameSpot y Polygon.

Haven Studios, fundado por Jade Raymond en 2021 y adquirido por Sony en 2022, no sufrirá despidos tras la cancelación. (Reuters)
Haven Studios, fundado por Jade Raymond en 2021 y adquirido por Sony en 2022, no sufrirá despidos tras la cancelación. (Reuters)

Un portavoz de PlayStation dijo a Bloomberg que la cancelación no implicará recortes de personal. Haven Studios, con sede en Montreal, dejará de trabajar en Fairgames y apoyará a otros estudios de la empresa, según el mismo informe.

Un juego que cambió varias veces de rumbo

Haven fue fundado en 2021 por Jade Raymond, productora de la saga Assassin’s Creed y exjefa de los juegos de Google Stadia. Sony compró el estudio en 2022. Fairgames habría sido su primer título, según Polygon.

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El proyecto se presentó en el evento PlayStation Showcase de mayo de 2023. Bloomberg informó que Haven rehízo el concepto varias veces en los últimos tres años y que planeaba presentarlo de nuevo con una nueva propuesta, según GameSpot.

PlayStation - apagón - videojuegos - huelga - tecnología - 27 de julio
Los ejecutivos de PlayStation Sean Decker y John Doyle citaron resultados dispares en pruebas con jugadores como motivo de la decisión. (Europa Press)

Destructoid agregó que, a comienzos de este año, el juego pasaba del esquema de atracos a uno de extracción, parecido al de Marathon, de Bungie, y al modo DMZ de Call of Duty. Esa información proviene de reportes previos, no del memorando.

Otra cancelación entre los juegos en línea de Sony

Fairgames se suma a una serie de proyectos de juegos que se mantienen en línea con actualizaciones continuas y que PlayStation abandonó. Polygon recordó que en 2022 Sony anunció un plan para lanzar al menos 10 títulos de ese tipo hasta 2026. GameSpot cita una cifra de 12 y señala que en mayo de 2023 la empresa dijo que reduciría esa producción a la mitad.

Entre los casos anteriores figuran Concord, que la compañía retiró de la venta poco después de su lanzamiento, y el estudio que lo desarrolló, Firewalk, que se cerró. También se cancelaron una versión multijugador de The Last of Us y un título de God of War de ese tipo.

Fairgames se presentó en el PlayStation Showcase de mayo de 2023 y cambió de concepto varias veces durante su desarrollo. (Reuters)
Fairgames se presentó en el PlayStation Showcase de mayo de 2023 y cambió de concepto varias veces durante su desarrollo. (Reuters)

Hay éxitos: Helldivers 2 fue el tercer juego más vendido de 2024 en Estados Unidos, según GameSpot. Marathon, de Bungie, salió este año con un arranque difícil, según The Verge, y el estudio mostró este martes nuevos modos para una actualización de diciembre.

Sony también trabaja en un juego en línea derivado de Horizon que se reformuló hace poco, según The Verge. Según Polygon, el estudio Bungie despidió en junio a la mayor parte del equipo de Destiny, tras el rendimiento del segundo juego de esa saga.

La cancelación de Fairgames se conoció el martes 10 de noviembre. Ni Sony ni PlayStation informaron el costo del proyecto, y las fuentes consultadas no detallan cuándo mostrará Haven su próximo trabajo.

Sony también puso fin en septiembre a su colaboración con Hideo Kojima en Physint, que luego pasó a manos de Xbox. (Reuters)
Sony también puso fin en septiembre a su colaboración con Hideo Kojima en Physint, que luego pasó a manos de Xbox. (Reuters)

La colaboración que se mudó de PlayStation a Xbox

En septiembre, Sony puso fin a su colaboración con Hideo Kojima en Physint, el sucesor espiritual de Metal Gear anunciado en enero de 2024, y PlayStation Studios comunicó la ruptura en redes sociales, aunque aclaró que la relación con Kojima Productions “sigue siendo sólida”.

Tras la notificación, Kojima Productions buscó un nuevo socio y lo encontró en Xbox, que ya trabaja con el estudio japonés en otro título llamado OD. Microsoft confirmó el acuerdo y adelantó que la colaboración se extenderá también a cine y televisión, mientras que Kojima aseguró que el desarrollo de Physint continúa sin pausas, aunque todavía no se conocen plataformas definitivas ni fecha de lanzamiento.

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