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Apple TV permitirá activar un intérprete de lengua de señas en las películas, igual que los subtítulos

La opción se estrena el 13 de noviembre con el filme ‘Being Heumann’ y también incluirá ‘F1′, en versiones estadounidense y británica

Apple TV - intérprete de lengua de señas - películas - subtítulos - tecnología - 10 de noviembre
El intérprete aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla. (Apple)
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Apple anunció que la app Apple TV tendrá una función de accesibilidad que muestra en pantalla a un intérprete de lengua de señas mientras se reproduce una película. Estará disponible el viernes 13 de noviembre, con el estreno mundial del filme ‘Being Heumann’, y se activa desde los ajustes de la app.

Además de ese estreno, la película ‘F1′ tendrá interpretación en lengua de señas estadounidense (ASL, por sus siglas en inglés) y británica (BSL). Más adelante este año se sumarán ‘Way of the Warrior Kid’ y ‘Greyhound’, y la empresa prometió más títulos propios sin precisar cuáles.

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El intérprete aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla. Quien tenga la opción activada verá un botón de lengua de señas en los controles de reproducción y podrá elegir el idioma disponible para cada título.

Apple TV - intérprete de lengua de señas - películas - subtítulos - tecnología - 10 de noviembre
Cada interpretación se adapta al tono de la película, según la empresa. (Apple)

Los títulos compatibles llevan un ícono de una mano en su ficha, junto a los de subtítulos y audiodescripción. La búsqueda también los reconocerá con frases como “with ASL” (con ASL), y habrá una colección llamada ‘Movies & Shows with American Sign Language’.

Una sola versión de cada película

La diferencia con otras plataformas está en el formato, según TechCrunch y MacStories. En Disney+ y HBO Max existen versiones con interpretación, pero como copias separadas de la película que suelen estar en la sección de extras, explicó MacStories.

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En Apple TV hay una única versión del título y la interpretación se activa o se apaga como los subtítulos. Apple señaló en su comunicado que la experiencia fue diseñada y probada por personas sordas y por hablantes nativos de lengua de señas.

En Apple TV hay una única versión del título y la interpretación se activa o se apaga como los subtítulos. REUTERS/Dado Ruvic
En Apple TV hay una única versión del título y la interpretación se activa o se apaga como los subtítulos. REUTERS/Dado Ruvic

Cada interpretación se adapta al tono de la película, según la empresa. TechCrunch informó que Apple trabajó con un grupo de directores de lengua de señas artística y que no usa intérpretes generados con inteligencia artificial, porque, según la compañía, eso no es lo que pidió la comunidad sorda.

Daniel Durant, actor de ‘Being Heumann’ que dirigió la interpretación de la película, dijo en el comunicado de Apple que ver su lengua “auténticamente representada en pantalla” tiene un valor enorme. También señaló que cada traducción exigió cuidado para captar la emoción y el sentido de la historia.

Qué se necesita para usarla

La función llega con la versión 27.2 de iOS, iPadOS, macOS, tvOS y visionOS, o con una posterior. También funciona en dispositivos de terceros compatibles que tengan la última versión de la app, según las notas del comunicado.

Apple TV se refiere a dos cosas distintas de Apple: un dispositivo de hardware y un servicio de streaming. REUTERS/Dado Ruvic
Apple TV se refiere a dos cosas distintas de Apple: un dispositivo de hardware y un servicio de streaming. REUTERS/Dado Ruvic

‘Being Heumann’ cuenta la historia de la activista por los derechos de las personas con discapacidad Judy Heumann y está dirigida por Siân Heder. La directora ganó un Oscar por ‘CODA’, la película con elenco mayoritariamente sordo que obtuvo el premio a la mejor película.

La interpretación se ofrecerá solo en películas originales de Apple. Los títulos de otros estudios que están en la app no figuran en la lista anunciada.

Sarah Herrlinger, directora sénior de políticas e iniciativas de accesibilidad de Apple, calificó la función como un paso hacia una experiencia más inclusiva para el público sordo. Apple no informó cuántos títulos más tendrá el catálogo ni en qué fechas.

La próxima fecha confirmada es el 13 de noviembre, cuando ‘Being Heumann’ llegue a Apple TV junto con la opción de interpretación en ASL y BSL.

Apple ha lanzado las aplicaciones de sus servicios de contenido en 'streaming' Apple TV y de suscripción Apple TV+ en el sistema operativo para televisores desarrollado por Google, Android TV. APPLE
Apple ha lanzado las aplicaciones de sus servicios de contenido en 'streaming' Apple TV y de suscripción Apple TV+ en el sistema operativo para televisores desarrollado por Google, Android TV. APPLE

Guía rápida para acceder a Apple TV

Para acceder a Apple TV, abre la app Apple TV en un dispositivo Apple (iPhone, iPad, Mac o Apple TV 4K), en Smart TVs compatibles, consolas de videojuegos o dispositivos como Roku y Fire TV Stick, o ingresa directamente desde cualquier navegador web en [tv.apple.com](https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Ftv.apple.com).

Una vez dentro, inicia sesión con tu cuenta de Apple (anteriormente Apple ID) o crea una nueva registrando un correo, una contraseña y un método de pago válido.

Tras autenticarte, puedes activar una prueba gratuita o suscribirte al servicio mensual —de forma individual o mediante paquetes como Apple One— para comenzar a ver el catálogo de series y películas originales, así como comprar o rentar títulos en la tienda.

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