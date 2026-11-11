La dominicana Melissa Núñez retomó su camino a Miss Universo días después de un accidente que la dejó hospitalizada

Melissa Núñez retomó su viaje a Puerto Rico el 9 de noviembre para competir en Miss Universo tras su accidente en Santo Domingo. (Video de cortesía)

Guardar

La representante dominicana Melissa Núñez retomó su viaje a PuertoRico el 9 de noviembre, tres días después de sufrir un accidente automovilístico en Santo Domingo que le provocó lesiones y una pérdida de conocimiento. La concursante se trasladó a la isla para participar en Miss Universo 2026, cuya final será el 24 de noviembre.

La 75.ª edición del certamen se celebrará en San Juan, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Puerto Rico recibirá la competencia internacional por cuarta vez, después de las ediciones de 1972, 2001 y 2002.

PUBLICIDAD

El vuelco en la avenida Núñez de Cáceres

El accidente ocurrió la noche del 6 de noviembre en la avenida Núñez de Cáceres, en el sector El Millón de Santo Domingo. Núñez, de 28 años, viajaba con la directora nacional de certámenes, Magali Febles, y el conductor cuando el vehículo impactó contra una barrera de concreto, perdió el control y volcó.

Febles explicó en redes sociales que un neumático golpeó el hormigón y aparentemente reventó. El conductor perdió el control, el vehículo volcó y terminó en un hoyo.

Miss República Dominicana sufre accidente vehicular antes de viajar a Puerto Rico para Miss Universo 2026

Los equipos de emergencia trasladaron a los tres ocupantes a Hospiten Santo Domingo. Núñez sufrió lesiones en un brazo y una pierna, mientras que Febles presentó dolor en un costado del cuerpo, según reportes de Primera Hora.

PUBLICIDAD

Ambas fueron sometidas a estudios de imagen y permanecieron bajo observación médica por los golpes sufridos. El conductor también recibió atención médica.

Febles indicó el 8 de noviembre que debían cumplir 48 horas de observación y realizarse nuevos estudios radiológicos antes de recibir autorización para viajar. La salida, prevista inicialmente para el domingo, fue aplazada como medida de precaución.

El regreso al calendario de Miss Universo

Núñez partió desde el Aeropuerto Internacional Las Américas con destino a Puerto Rico durante la mañana del 9 de noviembre, informó el periódico puertorriqueño El Nuevo Día. Vestía un mono blanco decorado con flores al momento de retomar el trayecto.

PUBLICIDAD

La llegada de las participantes internacionales y el encuentro oficial del certamen habían comenzado el 8 de noviembre. La competencia de trajes nacionales está prevista para el 21 de noviembre y la preliminar, con presentaciones en traje de baño y traje de noche, se realizará el 22 de noviembre.

La 75.ª edición de Miss Universo tendrá como sede el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan. (Imagen de cortesía)

La ceremonia de coronación de Miss Universo 2026 se realizará el 24 de noviembre en San Juan. La gala final será conducida por Dayanara Torres, Miss Universo 1993. La actual reina, Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, coronará a su sucesora.

La concentración también registró otras bajas recientes: la representante de Bulgaria, Ana-María Babau, quedó fuera tras sufrir un accidente automovilístico; Victoria Amerson, de Austria, se retiró por motivos personales de salud; y Madly Marian, de San Martín, declinó su participación.

PUBLICIDAD

La concentración de Miss Universo 2026 comenzó en Puerto Rico con actividades previas a la final, prevista para el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Las representantes de Francia, Puerto Rico y Filipinas aparecen entre las favoritas a la corona, según missólogos y creadores de contenido internacionales. La delegada filipina recuerda a su compatriota Catriona Gray, ganadora de Miss Universo 2018.

Las candidatas han llegado al país caribeño con atuendos para las sesiones de fotos y las actividades oficiales. Entre ellas estuvo Sofía Córdova, representante de El Salvador, quien destacó por su figura, su piel morena y su sonrisa.

PUBLICIDAD

Nicaragua, con Jasmine Blandford; Chile, Venezuela, Colombia, Brasil y Nueva Zelanda también figuran en las listas de favoritas. Seguidores como el argentino Ramiro Barrio valoran la seguridad que han mostrado las delegadas, además de su apariencia y vestuario.