Aprehenden a mujer que presuntamente introdujo cheques sin fondos por USD 50 mil en diversos bancos panameños

La aprehendida fue puesta a órdenes de las autoridades para los trámites correspondientes, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos. (PN)

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La Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público, aprehendió a una mujer requerida por su presunta vinculación con el delito contra el orden económico, en la modalidad de delitos financieros.

La acción policial se desarrolló mediante una diligencia de allanamiento en una residencia ubicada en el corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré, provincia de Herrera.

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Durante el operativo se ubicaron e incautaron documentos y un teléfono celular que podrían guardar relación con las investigaciones.

De acuerdo con las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales, la mujer presuntamente estaría vinculada con la introducción de cheques sin fondos en entidades bancarias, por un monto que supera los USD 50 mil.

La aprehendida fue puesta a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

Un cheque bancario presenta un sello rojo de sin fondos y la indicación de fondo insuficiente sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta actuación tuvo lugar en una residencia donde, según la información oficial, la sospechosa habría operado la introducción de cheques sin fondos en diferentes entidades bancarias, lo que generó el perjuicio económico mencionado.

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Los comunicados oficiales destacan que el procedimiento judicial fue dirigido por la Sección competente del Ministerio Público, en coordinación con unidades de la Policía Nacional especializadas en delitos económicos, lo que indica que no se trató de una captura fortuita, sino del resultado de una investigación previa que permitió ubicar a la presunta responsable en su domicilio y recabar elementos de convicción relevantes.

La incautación del teléfono celular responde a una práctica cada vez más extendida en investigaciones de delitos económicos, en las que el contenido de dispositivos electrónicos puede revelar comunicaciones, instrucciones, transferencias o registros que vinculen a la persona investigada con las operaciones ilícitas.

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En todos los reportes se subraya que, tras la aprehensión, la mujer fue puesta a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes, en coherencia con las garantías procesales y el rol del Juez de Garantías en el sistema penal acusatorio panameño

El elemento central en la cobertura mediática es el monto presuntamente involucrado en la operación fraudulenta.

Un cheque bancario reposa junto a una balanza de la justicia sobre una mesa de madera en una oficina con estanterías de libros jurídicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los USD 50 mil, aunque no alcanza los niveles de otras operaciones de mayor envergadura perseguidas por el Ministerio Público –como el caso reportado en la provincia de Panamá Oeste en el que la lesión patrimonial por retención indebida de cuotas y expedición de cheques sin fondos ascendió a USD 1.5 millones–, se considera significativa en términos de afectación al patrimonio de las entidades bancarias.

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La reiteración de la cifra en diversas notas sugiere que proviene de datos preliminares de la investigación penal, probablemente sustentados en la sumatoria de los cheques identificados sin respaldo suficiente.

La expedición de cheques sin fondos se encuentra tipificada en el Capítulo IX del Código Penal, relativo a delitos cometidos con cheques y tarjetas de crédito, y se sanciona con penas que van de uno a tres años de prisión o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana, según la redacción vigente del artículo 280.

Por su parte, los delitos financieros del Capítulo III del Título VII, como el apoderamiento, uso indebido o transferencia ilícita de recursos de una entidad bancaria, están pensados para modalidades más amplias de fraude que pueden incluir el uso de cheques falsificados o la manipulación informática de sistemas bancarios.

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Diversos medios de comunicación escrita que registraron el hecho señalan que, de acuerdo con las autoridades de justicia, la mujer aprehendida está vinculada a un “delito contra el orden económico, en la modalidad de delitos financieros”, lo que indica que la Fiscalía podría estar evaluando la concurrencia de más de un tipo penal en este caso.