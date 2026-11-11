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La concluyente frase de Alexis Mac Allister sobre el desafío de la selección argentina tras la despedida de Lionel Messi

El mediocampista del Liverpool reconoció que el plantel de Scaloni deberá reforzar su funcionamiento colectivo ante la imposibilidad de reemplazar al capitán

El mediocampista del Liverpool reconoció que el plantel de Scaloni deberá reforzar su funcionamiento colectivo ante la imposibilidad de reemplazar al capitán

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Alexis Mac Allister reconoció que la selección argentina todavía no asimila el retiro de Lionel Messi y señaló que el plantel deberá reforzar su funcionamiento colectivo para afrontar la etapa que se abre sin el capitán. “Va a ser raro. Todavía no entendemos que Leo no va a estar más con nosotros, y hay una parte nuestra que todavía quiere que esté”, afirmó el mediocampista del Liverpool en una entrevista exclusiva con el diario español AS, tras convertir un gol de cabeza en el triunfo de su equipo frente al Crystal Palace.

El volante, de 27 años, compartió con Messi la conquista del Mundial de Qatar 2022 y se perfila como uno de los referentes del plantel de Lionel Scaloni en la etapa posterior al retiro del capitán. Según explicó, el desafío no pasa por buscar un reemplazo equivalente, sino por modificar la dinámica del equipo. “Entendemos la situación, que es un proceso nuevo y que hay que atacarlo de la mejor manera. Como hoy el mejor del mundo no está con nosotros, debemos entender que como equipo nos tenemos que hacer más fuertes todavía”, sostuvo.

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La concluyente frase de Alexis Mac Allister sobre el desafío de la selección argentina tras la despedida de Lionel Messi (REUTERS/Agustin Marcarian)
La concluyente frase de Alexis Mac Allister sobre el desafío de la selección argentina tras la despedida de Lionel Messi (REUTERS/Agustin Marcarian)

Mac Allister fue categórico al describir la dimensión de la ausencia de Messi dentro del esquema de juego de la Albiceleste. “Obviamente, Leo es algo inigualable y no va a haber nadie como él”, afirmó, antes de precisar en qué consistirá el cambio estructural que deberá asumir el plantel: “Desde dentro pensamos que nos tenemos que hacer fuertes como equipo porque no tenemos ese jugador que nos vaya a cambiar todo el partido. Esa es nuestra misión, es lo que queremos, y para eso hay que trabajar mucho”.

El mediocampista matizó esa reflexión con una mirada optimista sobre el recambio generacional. “Siempre hay mucho talento en Argentina. La realidad es que hay muy buenos jugadores y va a haber gente que va a ocupar los lugares de la gente que se fueron”, explicó. Esas declaraciones llegaron en la previa de los primeros amistosos de la Selección sin Messi, frente a Uruguay y Costa Rica, pautados para la próxima fecha FIFA de noviembre.

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Consultado sobre los futbolistas llamados a tomar mayor protagonismo en la nueva etapa, Mac Allister eligió destacar a Nico Paz, mediocampista ofensivo del Como de Italia y uno de los candidatos a heredar la camiseta número 10 que dejó vacante Messi. “Es un jugador que tiene una calidad y un talento increíbles. Lo más importante es que nosotros como grupo, como compañeros, podamos ayudarlo a que tenga el nivel que está teniendo en el Como”, señaló.

El último partido de Lionel Messi con la selección argentina - Argentina vs Benin
Nico Paz se posiciona como el sucesor de la 10 de Lionel Messi (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

El volante del Liverpool evitó trazar comparaciones directas entre Paz y Messi y puso el acento en el acompañamiento colectivo. “Vemos que la gente lo quiere mucho y lo apoya, y eso es súper importante. Le deseamos lo mejor porque de nuestro lado siempre vamos a estar apoyándolo”, agregó, en una valoración que coincide con los elogios que otros referentes del plantel le dedicaron en los últimos días al futbolista de 22 años.

Las declaraciones de Mac Allister llegaron después de una actuación destacada con el Liverpool. El gol convertido ante Crystal Palace, el quinto del mediocampista en la temporada entre todas las competiciones, le permitió igualar su registro de la campaña anterior y acercarse a sus números de sus dos primeras temporadas en el club inglés, las mejores de su carrera en términos goleadores. El tanto fue clave en el triunfo por 3 a 1 que devolvió al equipo de Anfield a zona de Champions League.

El futbolista, que tiene contrato con el Liverpool hasta 2028, también se refirió a su continuidad en el club tras las versiones sobre una eventual salida. “La afición no tiene por qué preocuparse. Va a depender de cómo rinda durante estos años. Voy a dar el 100% y, con suerte, quizá cambien de opinión”, había señalado semanas atrás, en referencia a la postura de la dirigencia inglesa respecto de una posible renovación de contrato.

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