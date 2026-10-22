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YouTube llega a los 33 millones de usuarios argentinos: la Generación Z es la que más usa la app

El 71% de los argentinos indicó que los creadores de contenido de YouTube aportan información útil para decidir una compra

El 86% de los espectadores argentinos considera que YouTube es la plataforma de video más confiable. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El 86% de los espectadores argentinos considera que YouTube es la plataforma de video más confiable. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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YouTube llegó a más de 33 millones de personas en Argentina siendo la Generación Z, es decir,personas entre 18 y 28 años de edad, quienes más la usan. Lo anterior, según cifras presentadas por YouTube en el evento Brandcast y un estudio de Kantar.

Así mismo, dieron a conocer que el 86% de los espectadores encuestados en el país afirmó que YouTube es la plataforma de video en la que más confían. Esto frente a un promedio de 58% entre las demás opciones de televisión por cable y abierta: Netflix, Amazon Prime Video, Vix+, Facebook, Instagram, TikTok y X.

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Entre esas plataformas, los espectadores argentinos ubicaron a YouTube como la opción número uno para ver contenido de creadores.

La encuesta de Kantar incluyó a 1.501 espectadores semanales de video de entre 18 y 64 años y se realizó del 6 al 20 de agosto de 2026.

Primer plano de un televisor inteligente con el logo de YouTube y otras aplicaciones de streaming en la pantalla de inicio, sobre un mueble de madera.
El análisis comparó a YouTube con televisión abierta, televisión por cable, servicios de streaming y redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué los argentinos confían en YouTube

La confianza de los usuarios está vinculada, entre otros factores, con la percepción sobre los creadores.

El 66% de los espectadores encuestados afirmó que los creadores de YouTube son los más auténticos, según el estudio Google/Kantar, Future of Video.

El 70% de los consultados sostuvo que los principales creadores de la plataforma moldean la cultura. A su vez, el 62% señaló que esos creadores están patrocinados por marcas que se alinean con sus valores.

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La oferta de contenidos también aparece como un motivo de preferencia. El 81% de los espectadores encuestados indicó que YouTube tiene videos que no puede encontrar en ningún otro lugar, por encima del promedio de la competencia, que alcanzó el 65%.

Los usuarios argentinos eligieron a YouTube como su principal opción para mirar contenido de creadores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Los usuarios argentinos eligieron a YouTube como su principal opción para mirar contenido de creadores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El 88% de los encuestados afirmó que la plataforma ofrece contenido relevante para sus necesidades, frente a un promedio de 73% entre sus competidores. La diferencia se vincula con el uso de YouTube para profundizar en temas de interés, aprender y explorar pasiones.

Según la encuesta de Kantar, el 91% de los espectadores argentinos usa YouTube para profundizar en un tema que le importa.

Otro 88% la elige para aprender y crecer, mientras que el mismo porcentaje aseguró que la utiliza para explorar intereses personales.

Un hombre barbudo sonríe mientras mira un partido de fútbol en un televisor con el logo de YouTube prominente. Viste una camiseta de Argentina y sostiene una taza.
La percepción de confianza en YouTube está ligada a la valoración que los usuarios hacen de sus creadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

YouTube supera a Facebook, Instagram, TikTok y X

Los espectadores encuestados en Argentina posicionaron a YouTube como la plataforma número uno para ver contenido de creadores, por encima de Facebook, Instagram, TikTok y X. La comparación también incluyó servicios de streaming y señales de televisión abierta y de pago.

La preferencia se extiende al consumo en televisores. Los usuarios consultados afirmaron que YouTube sería la plataforma de contenido de video que elegirían si solo pudieran conservar una aplicación en ese dispositivo.

La plataforma también quedó primera cuando los encuestados evaluaron dónde buscar ayuda para tomar una decisión de compra importante o compleja. El resultado fue el mismo ante la necesidad de resolver una compra rápida.

Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone con la aplicación de YouTube abierta, mostrando el logotipo rojo y el botón de reproducción.
El 88% de los usuarios afirmó que YouTube ofrece videos relevantes para sus intereses y necesidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese proceso, los creadores ocupan un lugar relevante. El 71% de los espectadores sostuvo que los creadores de YouTube brindan un contexto o una experiencia útil que permite tomar decisiones de compra con mayor seguridad.

Además, el 86% de los participantes afirmó que YouTube es la plataforma de video que más ama, frente a un promedio de 54% entre los competidores incluidos en el estudio.

Cómo los argentinos consumen YouTube

El consumo de YouTube no se limita al celular o a la computadora. La plataforma alcanzó a más de 19 millones de personas mayores de 18 años en Argentina a través de televisores.

El 71% de los consultados indicó que los creadores de YouTube aportan información útil para decidir una compra. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El 71% de los consultados indicó que los creadores de YouTube aportan información útil para decidir una compra. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El alcance diario promedio de YouTube en los hogares argentinos fue superior al de toda la televisión de pago, la televisión abierta, otras plataformas de streaming y las redes sociales de video, según Kantar CPV.

La plataforma también registra una fuerte afinidad entre los espectadores de la Generación Z, de entre 18 y 28 años. Dentro de ese grupo, YouTube fue la aplicación de contenido de video que elegirían si solo pudieran tener una en su televisor.

A su vez, el 75% de los usuarios argentinos de entre 18 y 24 años accedió a YouTube entre julio de 2024 y agosto de 2025, de acuerdo con el informe de penetración de medios de Kantar.

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