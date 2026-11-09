Cómo compartir el internet en un piso de estudiantes para que no se sature

Con un presupuesto más ajustado, un paquete de unos 600 Mbps simétricos puede bastar para seis personas con un uso razonable. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Compartir internet en un piso de estudiantes sin que la conexión colapse exige algo más que contratar muchos megas. El problema no suele ser solo de velocidad: también influyen la cantidad de dispositivos conectados a la vez, la ubicación del router y las horas en las que coincide todo el piso navegando, estudiando o jugando online.

La solución pasa por tres frentes combinados: un plan de internet con suficiente capacidad para el número de personas que viven juntas, una configuración del router pensada para priorizar lo urgente y unas normas básicas de convivencia sobre cuándo realizar descargas pesadas.

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Ninguno de los tres puntos funciona solo: una fibra potente con un router mal colocado sigue dejando habitaciones sin cobertura, y una red bien configurada con una tarifa insuficiente también se queda corta en las horas de mayor tráfico.

Compartir internet en un piso de estudiantes sin que la conexión colapse exige algo más que contratar muchos megas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué velocidad de fibra necesita un piso compartido de varios estudiantes

Para una vivienda de cuatro a seis personas con uso intensivo, lo más cómodo suele ser una fibra simétrica de 1 Gbps, porque la velocidad de subida importa tanto como la de bajada cuando varios compañeros hacen videollamadas de clase o suben archivos a la vez.

Con un presupuesto más ajustado, un paquete de unos 600 Mbps simétricos puede bastar para seis personas con un uso razonable, aunque conviene revisar las ofertas vigentes en el momento de contratar, ya que los precios y condiciones de las operadoras cambian con frecuencia.

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Contratar más megas no soluciona, sin embargo, un router mal situado o una banda de 2,4 GHz saturada por los vecinos. La tarifa es solo una parte del problema. En pisos con mucho gaming online, donde la estabilidad pesa casi tanto como la velocidad bruta, conviene también comparar la latencia que ofrece cada operadora antes de firmar.

Cómo configurar el router Wi-Fi para evitar la saturación de la red

El router debe colocarse en una posición central de la vivienda, como el salón o el pasillo, elevado y alejado de microondas, espejos o paredes gruesas que debiliten la señal.

El router debe colocarse en una posición central de la vivienda. (Imagen ilustrativa Infobae)

La banda de 5 GHz, o de 6 GHz en equipos Wi-Fi 6, conviene reservarla para ordenadores, consolas y móviles, ya que ofrece más velocidad y sufre menos interferencias que la de 2,4 GHz. Esta última queda mejor para dispositivos de domótica o aparatos alejados del router.

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En edificios con muchas redes vecinas compitiendo por el mismo espacio, entrar en el panel del router y ajustar los canales de forma manual puede evitar solapamientos que frenan la velocidad real en las habitaciones del fondo. Actualizar el firmware y cambiar la contraseña de administración por defecto son dos ajustes sencillos que muchos pisos de estudiantes nunca llegan a hacer.

Activar la calidad de servicio, conocida como QoS, es uno de los cambios con más impacto práctico: permite priorizar el tráfico de voz y video frente a otras tareas menos urgentes, de modo que una videollamada de clase no se corte porque alguien esté descargando un archivo pesado en otra habitación.

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Habilitar QoS es una de las mejoras más efectivas para una red, ya que da prioridad a llamadas y videoconferencias por encima de actividades secundarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo y por qué se satura más la conexión en un piso de estudiantes

Conviene distinguir dos problemas distintos quenque explican por qué un piso compartido nota cortes en la red: la saturación del ancho de banda contratado, que colapsa la entrada de datos quencuando se supera el límite de la tarifa, y la saturación del propio Wi-Fi, provocada por interferencias o un router mal situado.

Si el fallo afecta solo a una habitación, suele ser de cobertura; si afecta a todo el piso a la vez, el cuello de botella está en la tarifa o en la configuración del router.

Las franjas horarias de mayor tráfico suelen coincidir entre semana por las noches, los fines de semana completos y las semanas previas a exámenes o entregas de trabajos, cuando buena parte del piso está conectada a la vez. Por las mañanas, con la mayoría fuera de casa o en clase, la red suele funcionar sin problemas.

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El contraste se nota especialmente entre semana por la tarde-noche, cuando coinciden clases grabadas, partidas online y entregas de última hora. Los domingos por la tarde, con el repaso de apuntes y varias coladas pendientes, son otro momento típico de saturación, aunque suele pasar más desapercibido que un viernes de partidas online.

Las videollamadas de clase y los trabajos en grupo necesitan sobre todo una subida estable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué actividades consumen más datos y cómo organizarlas entre compañeros de piso

No todas las actividades exigen lo mismo de la red. Las videollamadas de clase y los trabajos en grupo necesitan sobre todo una subida estable, mientras que el streaming en 4K, las descargas de juegos de consola y las actualizaciones de Windows consumen la bajada sin que nadie lo note hasta que el resto siente el frenazo.

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Un solo compañero descargando un juego de varias decenas de gigas puede dejar sin margen de subida al resto del piso justo durante una videollamada de clase.

Las copias de seguridad automáticas en la nube y la sincronización de carpetas compartidas son otro clásico que suele pasar inadvertido: si se lanzan a media tarde, pueden monopolizar el ancho de banda durante horas.

Programar esas copias para que se ejecuten de madrugada, cuando casi nadie está conectado, es uno de los ajustes menos conocidos entre quienes comparten piso. Revisar de vez en cuando qué aplicaciones tienen la sincronización activada de fondo evita sorpresas justo antes de un examen, cuando la red debería estar más despejada.

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La elección del equipo depende de los metros cuadrados de la vivienda y de cómo esté distribuida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para organizar el uso entre varios estudiantes, puede establecerse una escala sencilla de prioridades: clases online, trabajo y videollamadas en el nivel más alto; streaming y eventos deportivos en un nivel intermedio; y descargas de archivos grandes en el nivel más bajo, reservado para las horas de menor actividad conjunta.

Router de la operadora, mesh o punto de acceso: qué conviene en cada piso

La elección del equipo depende de los metros cuadrados de la vivienda y de cómo esté distribuida. En un piso compacto de planta cuadrada, el router de la operadora suele bastar si se activan la QoS, se limita el ancho de banda de las descargas P2P y se crea una red de invitados separada para que los móviles de las visitas no compitan con los dispositivos de quienes viven allí.

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Si el piso es alargado o tiene muchas paredes de carga, el equipo de la operadora se queda corto en las habitaciones del fondo, por buena que sea la tarifa contratada.

El problema no suele ser solo de velocidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sistema mesh con dos o tres nodos reparte la señal de forma más uniforme por toda la casa, mientras que un punto de acceso conectado por cable Ethernet al router principal suele dar el mejor rendimiento por menos dinero, aunque exige pasar cable por la vivienda, algo que no siempre es viable en un alquiler.

Antes de invertir en un kit mesh completo, conviene comprobar con el móvil en qué habitaciones cae realmente la señal: a veces basta con reposicionar el router o añadir un único nodo para resolver el problema, sin necesidad de cambiar de operadora ni de tarifa.