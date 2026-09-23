Tecno

Disney nombró a su primer CTO de la historia: ex de Microsoft liderará las tecnologías de la empresa de Mickey Mouse

Karandeep Anand, quien lideró Character.AI y construyó el Azure de Microsoft, asumirá como enior Executive Vice President y CTO de la empresa de entretenimiento

La industria del entretenimiento impulsa la transición desde el consumo pasivo hacia experiencias digitales participativas con personajes de la marca. (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)
La industria del entretenimiento impulsa la transición desde el consumo pasivo hacia experiencias digitales participativas con personajes de la marca. (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)
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Disney nombró a su primer director de tecnología corporativo en más de cien años de historia: Karandeep Anand, hasta ahora CEO de Character.AI, asumirá como Senior Executive Vice President y Chief Technology Officer el 2 de octubre de 2026. Liderará toda la infraestructura tecnológica de la empresa.

La paradoja del anuncio no tardó en circular en la industria: hace menos de un año, Disney había enviado a Character.AI una carta de cese y desista por el uso no autorizado de sus personajes icónicos en la plataforma.

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El ejecutivo que construyó tres plataformas líderes en tecnología

Anand acumula un perfil técnico y de producto poco común. Pasó quince años en Microsoft, donde participó en la construcción de Azure, la plataforma de computación en la nube que hoy compite junto a AWS y Google Cloud como una de las tres nubes dominantes del mundo.

Karandeep Anand asumirá como el primer director de tecnología corporativo en la historia de Disney el 2 de octubre de 2026. (REUTERS/Albert Gea)
Karandeep Anand asumirá como el primer director de tecnología corporativo en la historia de Disney el 2 de octubre de 2026. (REUTERS/Albert Gea)

Luego, se incorporó a Meta donde fue vicepresidente de Ads & Business Products en Facebook, y más tarde, asumió como presidente y Chief Product Officer de Brex, la fintech orientada a empresas tecnológicas. Es ingeniero en computación egresado del International Institute of Information Technology de Hyderabad, India.

Su entrada al mundo de la IA generativa llegó en junio de 2025, cuando tomó la conducción de Character.AI (plataforma creada por los ex investigadores de Google Noam Shazeer y Daniel De Freitas) tras haberse desempeñado previamente como asesor de su directorio. Bajo su gestión, la compañía intensificó las medidas de seguridad para menores de 18 años de edad, restringiendo las conversaciones abiertas con personajes de IA en respuesta a una creciente presión regulatoria y periodística sobre los riesgos de los chatbots para adolescentes.

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La carta que terminó en un nombramiento en Disney

La historia entre Disney y Anand tiene un giro que pocos en la industria esperaban. En septiembre de 2025, The Walt Disney Company envió a Character.AI una carta de cese y desista en la que acusaba a la startup de infringir sus derechos de autor al permitir que los usuarios interactuaran con versiones no autorizadas de personajes Disney en la plataforma. Character.AI retiró esos personajes sin escalar la disputa a una batalla legal. Un año después, la misma empresa que emitió esa carta le ofreció a Anand las llaves de toda su infraestructura tecnológica.

La plataforma Character.AI reforzó las restricciones para usuarios menores de 18 años ante la presión regulatoria sobre los chatbots. (CHARACTER.AI)
La plataforma Character.AI reforzó las restricciones para usuarios menores de 18 años ante la presión regulatoria sobre los chatbots. (CHARACTER.AI)

El cargo fue creado especialmente para esta incorporación: Disney nunca había tenido un director de tecnología con alcance en toda la organización. Su ejecutivo tecnológico de mayor rango era Adam Smith (ascendido a presidente de direct-to-consumer para Disney Entertainment), pero ese rol no tenía jurisdicción corporativa transversal.

La creación del puesto refleja la voluntad del CEO Josh D’Amaro —quien asumió en marzo de 2026 reemplazando a Bob Iger— de operar la tecnología como un motor de crecimiento unificado en lugar de una colección de equipos segmentados por división.

Las voces detrás del nombramientoen Disney luego de 100 años de historia

En un comunicado oficial, D’Amaro describió a Anand como alguien que aporta ‘una combinación excepcional de experiencia en infraestructura, tecnología de consumo e IA’, y lo calificó de ‘constructor experto y estratega, con agudas instancias sobre lo que los fans realmente quieren’.

El CEO enmarcó el nombramiento dentro de tres prioridades que ha definido para Disney: el storytelling como norte, la tecnología al servicio de la creatividad, y la operación como una empresa unificada. Junto con Anand, un número no especificado de ingenieros del equipo técnico de Character.AI se incorporarán también a la compañía.

(Character.AI)
Disney envió una carta de cese y desista a Character.AI un año antes de contratar a su director ejecutivo. (Character.AI)

Anand, por su parte, afirmó en el mismo comunicado haber admirado a Disney ‘toda mi vida’ por la forma en que combina narrativas con tecnología, y declaró que espera construir sobre las capacidades existentes para conectar a los fans de todo el mundo con los personajes y las historias de la compañía ‘de maneras nuevas e innovadoras’. Esa frase —interactuar con el contenido en lugar de solo consumirlo— es precisamente la especialidad que cultivó en Character.AI y la apuesta que Disney parece querer importar.

Lo que cambia para los suscriptores de América Latina

La llegada de Anand tiene implicancias concretas para una región donde Disney+ compite de forma activa. América Latina es uno de los mercados de crecimiento más relevantes para la plataforma, que opera en Argentina, Brasil, México, Colombia y el resto de la región con planes de precios adaptados. La agenda de D’Amaro —construir relaciones directas con los fans y convertir Disney+ en el centro de la experiencia digital— requiere exactamente el tipo de capacidades que Anand trae: IA conversacional, moderación de contenido a escala y diseño de productos para audiencias de distintas edades.

El perfil de Anand también encaja con una tendencia más amplia en la industria del entretenimiento: el paso del consumo pasivo a experiencias participativas, donde las audiencias no solo miran una serie sino que también interactúan con sus personajes. Es el modelo que Character.AI desarrolló desde su fundación, y es la dirección hacia la que apunta la estrategia de D’Amaro: relaciones directas con los fans a través de experiencias digitales inmersivas, con Disney+ como plataforma central.

La estrategia para la plataforma Disney+ busca la incorporación de herramientas de inteligencia artificial conversacional.
La estrategia para la plataforma Disney+ busca la incorporación de herramientas de inteligencia artificial conversacional.

Lo que resta por ver es si la agenda de Anand impulsará el desarrollo de plataformas de IA propias dentro del ecosistema Disney o si la compañía continuará apoyándose en proveedores externos. La primera señal llegará con las decisiones tecnológicas que anuncie en sus primeros meses en el cargo, en un mercado donde Netflix, Amazon y Spotify compiten ferozmente por retener suscriptores con herramientas generativas. Disney llega a esa carrera con su activo más valioso intacto: décadas de personajes amados por miles de millones de personas en todo el mundo.

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