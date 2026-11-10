Dónde es feriado el miércoles 11 de noviembre por la visita del papa León XIV a la Argentina

La actividad de León XIV en Luján motivó la declaración de feriado en la provincia de Buenos Aires (AP Foto/Andrew Medichini)

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El miércoles 11 de noviembre será feriado en la provincia de Buenos Aires por la visita del papa León XIV a la Argentina. La medida no regirá en todo el país ni alcanzará de manera general a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En territorio porteño, sin embargo, esa fecha coincidirá con el asueto dispuesto para el personal municipal por el Día del Empleado Municipal.

La jornada forma parte del esquema excepcional de feriados establecido en torno a la presencia del Pontífice en el país. Por eso, quienes tengan previsto viajar, realizar trámites o cumplir tareas laborales deberán considerar que el alcance de la medida cambia según la jurisdicción.

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El Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial, declaró de interés nacional la visita oficial del Papa y fijó las jornadas de descanso diferenciadas de acuerdo con el itinerario. Para este miércoles, el feriado tendrá vigencia exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.

Dónde es feriado el miércoles 11 de noviembre por la visita del papa León XIV

El feriado del miércoles 11 de noviembre corresponde a la provincia de Buenos Aires. La decisión está vinculada con la actividad que el jefe de la Iglesia Católica tiene programada en Luján, donde celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján antes de partir hacia Perú.

La ceremonia será una de las últimas actividades de León XIV en la Argentina. Según el cronograma oficial de la Santa Sede, el Pontífice también visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto antes de trasladarse a Luján y emprender su viaje desde el aeropuerto internacional de Ezeiza.

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La declaración de feriado busca contemplar la movilización de fieles, el operativo de seguridad y los traslados asociados a una ceremonia de alta concurrencia. El decreto estableció una distribución de los asuetos por jurisdicción, en función de los lugares donde se concentran las actividades oficiales de la visita papal.

En términos prácticos, el 11 de noviembre será feriado para los trabajadores y organismos alcanzados en la provincia de Buenos Aires. El funcionamiento de servicios esenciales, el transporte, la atención en dependencias públicas y las actividades comerciales puede variar según las disposiciones de cada organismo o prestador.

Por ese motivo, quienes deban realizar trámites, viajar dentro de la provincia o concurrir a oficinas públicas deberán verificar los cronogramas de atención que comuniquen los municipios y organismos bonaerenses. Las guardias de salud, seguridad y emergencias mantienen sus esquemas específicos durante los feriados.

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Para los habitantes de CABA, en cambio, el miércoles 11 no será feriado por la visita del Papa. La coincidencia de fechas puede generar confusión porque ese día sí habrá asueto para una parte de los trabajadores de la administración pública porteña, aunque por una razón distinta.

El calendario excepcional de noviembre se suma al próximo feriado de alcance nacional, previsto para el lunes 23. De ese modo, el mes combina jornadas de descanso general con otras limitadas a determinadas provincias o sectores de la administración pública.

La actividad papal prevista en Luján tendrá impacto en la circulación, los servicios y la atención pública de la provincia de Buenos Aires (REUTERS/Yara Nardi)

Por qué el 11 de noviembre es el Día del Empleado Municipal en CABA

Aunque el Día del Trabajador Municipal se conmemora el 8 de noviembre, el Gobierno de la Ciudad fijó para este año el asueto del personal municipal el miércoles 11. La disposición distingue entre la fecha histórica de la efeméride y la jornada efectiva de descanso para los empleados alcanzados por la normativa local.

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La celebración recuerda la fundación, el 8 de noviembre de 1959, de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (COEMA). La entidad surgió con el objetivo de reunir a organizaciones sindicales del sector y representar a trabajadores de los gobiernos locales.

Con el tiempo, la fecha fue incorporada al calendario de numerosos municipios y administraciones locales. En cada distrito, la aplicación concreta del asueto puede variar según las resoluciones de las autoridades correspondientes.

En la Ciudad de Buenos Aires, el descanso alcanza a las áreas de la administración pública municipal que establece la normativa publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Por ello, pueden verse afectados trámites y la atención en determinadas dependencias porteñas.

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La prestación de servicios esenciales y los esquemas de guardia se definen de acuerdo con las disposiciones de cada organismo. Los vecinos que tengan turnos, vencimientos o gestiones pendientes deberán consultar previamente los canales oficiales para confirmar si la oficina correspondiente atenderá ese día.

La diferencia de alcance es central. En la provincia de Buenos Aires, el miércoles será feriado por la actividad papal en Luján. En CABA, en tanto, el descanso estará limitado al personal municipal comprendido por la disposición local del Día del Empleado Municipal.

Cuáles son los próximos feriados en 2026

El próximo feriado de alcance nacional será el lunes 23 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional. La conmemoración corresponde al 20 de noviembre, pero el calendario oficial prevé su traslado al lunes. De ese modo, habrá un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23.

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Los feriados nacionales que restan en diciembre son:

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.