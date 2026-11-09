En fotos: Con vista al Lago de Coatepeque, salvadoreños disfrutaron del Festival de la Pescadita

La segunda edición del Festival La Pescadita 2026 se realiza en El Bajadero, junto al Lago de Coatepeque (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)

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La Alcaldía Municipal Santa Ana Este informó que la segunda edición del Festival La Pescadita 2026 se realizó en El Bajadero, distrito de Coatepeque, en el Lago de Coatepeque, para promover la gastronomía, el talento local y el turismo.

La actividad, celebrada este sábado 7, tuvo asistencia gratuita e incluyó la tradicional comilona de pescadita, platillos elaborados por emprendedores, presentaciones de la marimba de Santa Ana Centro y música. La iniciativa contó con el apoyo de la Asociación de Turismo Acuático (Adestalco), la Unidad de Turismo, la Asociación de Desarrollo Turístico El Bajadero y patrocinadores.

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La Alcaldía Municipal Santa Ana Este organizó el encuentro en el distrito sede para impulsar la cocina, los artistas de la zona y las visitas, con participación de organizaciones turísticas y empresas patrocinadoras (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)

La jornada ofrece acceso gratuito, una comilona tradicional y platillos preparados por emprendedores locales (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)

La segunda edición de la celebración se desarrolló a orillas del Lago de Coatepeque, con entrada sin costo, una degustación colectiva de pescadita y propuestas gastronómicas elaboradas por negocios de la localidad (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)

La comelona de pescaditas dejó a los ganadores con reconocimientos en efectivo de parte de la alcaldía (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)

las pescaditas se acostumbran a degustar con tortillas de maíz y limón (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)

Las comerciantes locales se beneficiaron del evento (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)

El Festival La Pescadita 2026 reúne sabor local y música junto al Lago de Coatepeque (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)

Antes o después de los recorridos en lancha, un ben plato de pescaditas no faltó (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)

Personas de Santa Ana y del interior del país disfrutaron del evento con paseos en lancha para apreciar las vistas del lago de Coatepeque (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)

La marimba de Santa Ana Centro puso el ritmo al Festival La Pescadita 2026 (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)