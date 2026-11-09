El Salvador

En fotos: Con vista al Lago de Coatepeque, salvadoreños disfrutaron del Festival de la Pescadita

La segunda edición, celebrada en El Bajadero, ofreció entrada sin costo, una comilona tradicional y propuestas de emprendedores para impulsar la cocina, el turismo y los artistas de Santa Ana Este

La segunda edición del Festival La Pescadita 2026 se realiza en El Bajadero, junto al Lago de Coatepeque (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)
La segunda edición del Festival La Pescadita 2026 se realiza en El Bajadero, junto al Lago de Coatepeque (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)
Guardar

La Alcaldía Municipal Santa Ana Este informó que la segunda edición del Festival La Pescadita 2026 se realizó en El Bajadero, distrito de Coatepeque, en el Lago de Coatepeque, para promover la gastronomía, el talento local y el turismo.

La actividad, celebrada este sábado 7, tuvo asistencia gratuita e incluyó la tradicional comilona de pescadita, platillos elaborados por emprendedores, presentaciones de la marimba de Santa Ana Centro y música. La iniciativa contó con el apoyo de la Asociación de Turismo Acuático (Adestalco), la Unidad de Turismo, la Asociación de Desarrollo Turístico El Bajadero y patrocinadores.

PUBLICIDAD

La Alcaldía Municipal Santa Ana Este organizó el encuentro en el distrito sede para impulsar la cocina, los artistas de la zona y las visitas, con participación de organizaciones turísticas y empresas patrocinadoras (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)
La Alcaldía Municipal Santa Ana Este organizó el encuentro en el distrito sede para impulsar la cocina, los artistas de la zona y las visitas, con participación de organizaciones turísticas y empresas patrocinadoras (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)
La jornada ofrece acceso gratuito, una comilona tradicional y platillos preparados por emprendedores locales (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)
La jornada ofrece acceso gratuito, una comilona tradicional y platillos preparados por emprendedores locales (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)
La segunda edición de la celebración se desarrolló a orillas del Lago de Coatepeque, con entrada sin costo, una degustación colectiva de pescadita y propuestas gastronómicas elaboradas por negocios de la localidad (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)
La segunda edición de la celebración se desarrolló a orillas del Lago de Coatepeque, con entrada sin costo, una degustación colectiva de pescadita y propuestas gastronómicas elaboradas por negocios de la localidad (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)
La comelona de pescaditas dejó a los ganadores con reconocimientos en efectivo de parte de la alcaldía (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)
La comelona de pescaditas dejó a los ganadores con reconocimientos en efectivo de parte de la alcaldía (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)
las pescaditas se acostumbran a degustar con tortillas de maíz y limón (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)
las pescaditas se acostumbran a degustar con tortillas de maíz y limón (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)
Las comerciantes locales se beneficiaron del evento (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)
Las comerciantes locales se beneficiaron del evento (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)
El Festival La Pescadita 2026 reúne sabor local y música junto al Lago de Coatepeque (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)
El Festival La Pescadita 2026 reúne sabor local y música junto al Lago de Coatepeque (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)
Antes o después de los recorridos en lancha, un ben plato de pescaditas no faltó (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)
Antes o después de los recorridos en lancha, un ben plato de pescaditas no faltó (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)
Personas de Santa Ana y del interior del país disfrutaron del evento con paseos en lancha para apreciar las vistas del lago de Coatepeque (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)
Personas de Santa Ana y del interior del país disfrutaron del evento con paseos en lancha para apreciar las vistas del lago de Coatepeque (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)
La marimba de Santa Ana Centro puso el ritmo al Festival La Pescadita 2026 (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)
La marimba de Santa Ana Centro puso el ritmo al Festival La Pescadita 2026 (Foto cortesía Alcaldía de Santa Ana Este)

Temas Relacionados

El SalvadorSanta AnaCoatepequeLago de coatepequepescadistascomida salvadoreñacomida de El Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La pupusa entre la historia y la identidad: el plato salvadoreño que desafía fronteras y resiste en el tiempo

Con raíces que los antropólogos sitúan en la tradición mesoamericana, el plato más emblemático de El Salvador condensa siglos de transformación culinaria, disputa sobre sus orígenes y una continuidad sostenida por familias como la del pupusódromo de Olocuilta

La pupusa entre la historia y la identidad: el plato salvadoreño que desafía fronteras y resiste en el tiempo

ICE capturó a un pandillero buscado por múltiples delitos en El Salvador

Parada Méndez fue detenido durante un operativo en Idaho. Las autoridades de Estados Unidos lo identificaron como presunto integrante de la MS-13 y señalaron que enfrenta acusaciones por privación de libertad, asociaciones ilícitas y terrorismo

ICE capturó a un pandillero buscado por múltiples delitos en El Salvador

Luisito Comunica se suma al Festival de la Pupusa y recorre los comales salvadoreños

El creador mexicano visitó la celebración gastronómica por el Día Nacional y grabó la elaboración del platillo de 5,5 metros, junto a pupuseras, asistentes y la salvadoreña Yajahira durante la jornada

Luisito Comunica se suma al Festival de la Pupusa y recorre los comales salvadoreños

Miss Universo El Salvador dedicó un mensaje a los soldados salvadoreños en Haití antes de viajar a Puerto Rico

La reina de belleza dedicó unas palabras al contingente desplegado en el país caribeño durante un acto en San Salvador, previo a incorporarse a las actividades de Miss Universe

Miss Universo El Salvador dedicó un mensaje a los soldados salvadoreños en Haití antes de viajar a Puerto Rico

Ajedrecista salvadoreño se impone invicto en el Festival Centroamericano y del Caribe llevándose el oro y título de Maestro Internacional

El integrante del Programa Esfuerzo y Gloria sumó ocho puntos en nueve rondas del certamen clásico disputado en San José, Costa Rica, y terminó invicto frente a rivales regionales durante la semana

Ajedrecista salvadoreño se impone invicto en el Festival Centroamericano y del Caribe llevándose el oro y título de Maestro Internacional

TECNO

Las Guerreras K-pop y los Saja Boys: cómo generar dibujos para colorear con Gemini

Las Guerreras K-pop y los Saja Boys: cómo generar dibujos para colorear con Gemini

Aire acondicionado vs. ventilador: cuál conviene realmente este verano

El banco central de Australia advirtió que el auge de la IA empuja los precios al alza

Epic Games Store prepara soporte oficial para SteamOS, aunque Fortnite en Steam Deck tendrá que esperar

Xbox Series X|S recibe una mejora clave de rendimiento, pero hay un problema: depende de los desarrolladores

ENTRETENIMIENTO

El motivo por el que Adam Driver decidió sumarse finalmente a una película de Marvel

El motivo por el que Adam Driver decidió sumarse finalmente a una película de Marvel

Bug Hall, actor de ‘Los pequeños traviesos’, responde a las críticas por pedir dinero para mantener a su familia

La vez que Pelé le rompió un dedo a Sylvester Stallone durante el rodaje de una película

El extravagante regalo que Vin Diesel le dio a Judi Dench para convencerla de actuar en una de sus películas

Sylvester Stallone revela el momento en que comenzó su competencia con Arnold Schwarzenegger: “Me gusta desafiar”

MUNDO

El canciller Friedrich Merz anunció que propondrá a Ilse Aigner para ser la primera presidenta de Alemania

El canciller Friedrich Merz anunció que propondrá a Ilse Aigner para ser la primera presidenta de Alemania

Los rebeldes hutíes atacaron el distrito financiero de Riad y alcanzaron una torre de la mayor petrolera de Arabia Saudita

El partido de Mandela obtuvo sus peores resultados en elecciones municipales en Sudáfrica: “El pueblo ha hablado”

Al menos 7 muertos y 112 heridos tras el choque de dos trenes de pasajeros en Egipto

Un grado de diferencia puede determinar el sexo de los caimanes y poner en riesgo la supervivencia de su especie