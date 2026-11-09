Trece dominicanos obstaculizaron un operativo y agredieron con maquinaria pesada a agentes migratorios en Mao

El incidente ocurrió durante un procedimiento de control migratorio en la provincia de Valverde. Las conductas denunciadas están contempladas en la Ley de Migración y el Código Penal dominicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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13 ciudadanos dominicanos serán sometidos a la Justicia por agredir a tres agentes migratorios y obstaculizar un operativo en una obra en construcción de Mao, en la provincia de Valverde, informó la Dirección General de Migración (DGM) de República Dominicana. Durante el incidente escaparon tres de los seis ciudadanos haitianos que ya habían sido retenidos por las autoridades.

El hecho ocurrió en una construcción situada en la calle Monseñor Tomás Abreu, donde personal de la DGM realizaba un operativo de interdicción migratoria. De acuerdo con la información oficial recogida por EFE, agencia de noticias española, un grupo de dominicanos intervino durante el procedimiento y bloqueó el desplazamiento del camión de la institución con maquinaria pesada.

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La obstrucción permitió que la mitad de los migrantes bajo custodia abandonara el lugar. Los otros tres ciudadanos haitianos continuaron detenidos y serán deportados en las próximas horas, según anunció el organismo, porque no disponían de la documentación necesaria para permanecer en territorio dominicano.

Acusaciones de violencia y obstrucción a la autoridad

La DGM indicó que los detenidos deberán responder ante el Ministerio Público y los tribunales por presuntos hechos de violencia contra funcionarios públicos y obstrucción a la autoridad. Las conductas denunciadas están contempladas en la Ley 285-04 sobre Migración y en el Código Penal Dominicano.

Varios empleados obstaculizaron el traslado de un vehículo estatal en Valverde tras golpear a tres inspectores durante una inspección laboral, lo cual permitió que la mitad de los indocumentados bajo custodia lograra escapar rápidamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La DGM no identificó a los 13 dominicanos detenidos ni precisó el estado de salud de los tres agentes que, según su versión, fueron agredidos durante la intervención. Tampoco difundió información sobre las circunstancias en las que los tres haitianos lograron escapar ni sobre un posible operativo posterior para localizarlos.

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El uso de maquinaria pesada para interrumpir el paso del vehículo oficial figura entre los elementos centrales de la acusación. Según el reporte institucional, esa acción bloqueó la salida del camión que trasladaba a los extranjeros retenidos y generó las condiciones para que tres de ellos huyeran.

Los acusados enfrentarán una investigación por impedir el operativo y por las agresiones denunciadas contra el personal de Migración. La DGM señaló que pondrá a los detenidos a disposición de las autoridades judiciales para que se determine su responsabilidad penal.

Los tres haitianos retenidos serán deportados

Los tres ciudadanos haitianos que no escaparon permanecieron bajo custodia de la DGM. La entidad sostuvo que serán deportados en las próximas horas, tras determinar que estaban en condición migratoria irregular.

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El organismo no especificó desde qué punto del país se concretará la repatriación ni el destino inmediato de los detenidos antes de su traslado. Las deportaciones de personas sin documentos forman parte de los operativos de control que la DGM desarrolla en distintas provincias dominicanas.

Los otros tres ciudadanos haitianos permanecen bajo custodia de la DGM y serán repatriados en las próximas horas por no contar con documentación para permanecer legalmente en República Dominicana, según informó el organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución reiteró que mantendrá estas acciones dentro del marco legal vigente. En su comunicado, presentó el procedimiento en Mao como parte de las tareas de vigilancia y control de la situación migratoria en zonas de actividad laboral.

La intervención se produjo en una obra en construcción, un sector que suele concentrar trabajadores de distintas nacionalidades y que forma parte de los ámbitos alcanzados por las inspecciones de las autoridades migratorias.

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El caso ocurre mientras República Dominicana mantiene una política de deportación de ciudadanos haitianos en condición irregular. La operación fue ordenada por el presidente Luis Abinader en octubre de 2024 y contempla el refuerzo de los procedimientos de interdicción y repatriación.