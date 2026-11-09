Nicaragua

La Cruz Roja Nicaragüense: 92 años de historia borrados por la dictadura, dos terremotos y el fantasma de la neutralidad perdida

Nació de la tragedia de 1931 y sobrevivió guerras, sismos y dictaduras. En 2018, sus voluntarios salieron a atender heridos en medio de una represión brutal. Lo que vino después la extinguió para siempre.

Nació de la tragedia de 1931 y sobrevivió guerras, sismos y dictaduras. En 2018, sus voluntarios salieron a atender heridos en medio de una represión brutal. Lo que vino después la extinguió para siempre. (Imagen retomada de La Prensa)
Nació de la tragedia de 1931 y sobrevivió guerras, sismos y dictaduras. En 2018, sus voluntarios salieron a atender heridos en medio de una represión brutal. Lo que vino después la extinguió para siempre. (Imagen retomada de La Prensa)
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La Cruz Roja Nicaragüense dejó de existir como asociación independiente el 10 de mayo de 2023, cuando la Asamblea Nacional derogó el decreto que le otorgaba personalidad jurídica desde 1958, aprobó la Ley 1152 y transfirió sus bienes al Estado. La medida convirtió a la institución humanitaria, creada tras el terremoto de 1931, en una entidad estatal adscrita al Ministerio de Salud.

Miles de personas salieron a protestar contra el Gobierno de Daniel Ortega en abril de 2018, y la represión dejó centenares de muertos y miles de heridos, según organismos internacionales. Los voluntarios acudieron a atender a las víctimas durante los enfrentamientos.

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El Gobierno acusó a algunas filiales de incumplir los principios de neutralidad e imparcialidad. La asociación sostuvo que debía asistir a toda persona que necesitara atención médica, sin considerar su posición política.

Del terremoto de Managua a una red de emergencias

La necesidad de una organización de socorro propia surgió el 31 de marzo de 1931, cuando un terremoto sacudió Managua y un incendio posterior destruyó gran parte de la capital. Nicaragua no contaba entonces con una Cruz Roja nacional, por lo que socorristas de El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica y Estados Unidos atendieron a las víctimas desde un puesto instalado en el Parque Central.

La Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de la Cruz Roja Nicaragüense en mayo de 2023 y transfirió todos sus bienes al Ministerio de Salud. (Imagen retomada de La Prensa)
La Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de la Cruz Roja Nicaragüense en mayo de 2023 y transfirió todos sus bienes al Ministerio de Salud. (Imagen retomada de La Prensa)

El vicepresidente Rodolfo Espinoza Ramírez promovió la creación de la entidad. El presidente Juan Bautista Sacasa reconoció oficialmente a la Cruz Roja Nicaragüense el 10 de enero de 1934.

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La institución inició sus actividades con recursos limitados y asumió la misión de auxiliar a la población sin distinción de bandos. En 1947 recibió su primera ambulancia, una Dodge donada por Salvadora Debayle, esposa de Anastasio Somoza García, que los socorristas llamaron La Salvadorita.

El Cuerpo de Socorristas se fundó en febrero de 1955 y modernizó los servicios de emergencia. Esa preparación resultó insuficiente ante el terremoto del 23 de diciembre de 1972, que volvió a destruir Managua.

El edificio principal de la Cruz Roja colapsó durante el sismo y sepultó equipos, mobiliario y ambulancias. Los voluntarios retomaron las tareas desde instalaciones provisionales, pero la organización solo logró recuperar el 5% de sus bienes.

La reconstrucción incluyó un nuevo centro de sangre con apoyo internacional. La experiencia consolidó su capacidad de respuesta ante emergencias en las que los servicios públicos no podían atender toda la demanda.

El presidente Juan Bautista Sacasa reconoció formalmente a la Cruz Roja Nicaragüense en enero de 1934 a propuesta del vicepresidente Rodolfo Espinoza Ramírez. (Imagen retomada de La Prensa)
El presidente Juan Bautista Sacasa reconoció formalmente a la Cruz Roja Nicaragüense en enero de 1934 a propuesta del vicepresidente Rodolfo Espinoza Ramírez. (Imagen retomada de La Prensa)

Los socorristas bajo fuego durante la guerra

La guerra contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, entre 1978 y 1979, expuso a los equipos de socorro a nuevos riesgos. El 14 de septiembre de 1978, una camioneta que transportaba medicamentos y víveres hacia Chinandega fue atacada en la carretera Managua-León.

En el ataque murieron los socorristas José Dolores Estrada Granizo y Marvin Alberto Flores Salazar. Durante el conflicto, la institución atendió a heridos y prisioneros pese a que su neutralidad no garantizaba la seguridad de quienes prestaban asistencia.

Tras la caída de Somoza, la Cruz Roja afrontó presiones políticas en medio del cambio de poder. Décadas después, la crisis de 2018 volvió a colocar a sus voluntarios en las calles para atender a heridos.

La Ley 1152 dispuso que una nueva Cruz Roja Nicaragüense funcionara bajo control estatal y conservara el nombre oficial de la organización disuelta. El mes siguiente, el Gobierno creó la Cruz Blanca, otra entidad pública de atención y socorro.

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