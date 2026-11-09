Sociedad

Video: el coro del Cottolengo Don Orione interpretó una emotiva versión de “Alma Misionera” junto al papa León XIV

Fue una de las actividades que más emoción generó en el Pontífice, quien hizo hincapié durante su mensaje en no descartar a las personas más vulnerables

El papa León XIV cantó junto a sus fieles en Claypole
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El coro del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole vivió una jornada histórica y especial al entonar “Alma Misionera”, donde contaron con el acompañamiento y la voz del papa León XIV.

El episodio quedó registrado en un video viralizado en redes sociales, donde se observa al pontífice acompañando la canción durante el encuentro. La escena ocurrió en una de las actividades de su segundo día de visita a la Argentina.

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La escala en Claypole, localidad del partido bonaerense de Almirante Brown, estuvo centrada en las personas con discapacidad, sus familias, trabajadores, religiosos y voluntarios. A su llegada, León XIV fue recibido por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y por los asistentes que corearon: “Papa León, esta es tu casa”.

Tres personas con camisas blancas sostienen micrófonos y cantan en un espacio interior junto a un atril de sonido
El coro del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole

Durante su discurso, el Papa definió al Cottolengo como una “comunidad fraterna de puertas abiertas” y recordó el origen de la obra impulsada por san Luis Orione. También agradeció los testimonios y la música que acompañaron el acto.

El pontífice sostuvo que “sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición”, al referirse a las personas con discapacidad. Además, planteó que “el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”.

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El papa León XIV cantó junto a sus fieles en Claypole
El papa cantó Alma Milagrosa en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole

Fuentes del Vaticano citadas por Infobae indicaron que cerca de 3.000 personas participaron dentro del centro asistencial, mientras que más de 100.000 acompañaron el recorrido papal hasta el predio.

En su intervención, León XIV cuestionó a las sociedades orientadas únicamente por “la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física”. Frente a ese escenario, pidió fortalecer espacios de cuidado, integración y amistad fraterna para las personas que requieren mayor asistencia.

El papa León saluda a unas monjas al llegar para reunirse con el personal y los residentes del centro asistencial Pequeño Cottolengo Don Orione (REUTERS/Yara Nardi)
El papa León saluda a unas monjas al llegar para reunirse con el personal y los residentes del centro asistencial Pequeño Cottolengo Don Orione (REUTERS/Yara Nardi)

La visita también recuperó el vínculo de Jorge Bergoglio con el Cottolengo Don Orione: antes de ser elegido papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, celebraba misas en la institución y promovía que los seminaristas compartieran un período de servicio con personas con discapacidad.

Luego de recorrer el establecimiento, el Papa regresó a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar una misa en el Monumento de los Españoles, uno de los actos centrales de su agenda en el país.

La canción que entonó León XIV

“Alma Misionera” es una canción católica compuesta en 1993 por el entonces seminarista mexicano Enrique García Vélez para un concurso realizado durante el Congreso Nacional Misionero, en la ciudad de León, Guanajuato.

También conocida como la “Canción del misionero”, plantea una oración de disponibilidad y servicio: la voz que canta le pide a Dios ser llevada allí donde hagan falta esperanza, acompañamiento y su palabra. Su estribillo, “Señor, tengo alma misionera”, la convirtió en una pieza habitual de misas, peregrinaciones, confirmaciones y actividades de pastoral juvenil.

El papa León bendice a una mujer en el Pequeño Cottolengo Don Orione (REUTERS/Yara Nardi)
El papa León bendice a una mujer en el Pequeño Cottolengo Don Orione (REUTERS/Yara Nardi)

La composición se difundió entre comunidades religiosas de distintos países a partir de aquel encuentro de 1993. Dos décadas después, volvió a escucharse entre peregrinos durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, en 2013, la primera que encabezó el papa Francisco. En la visita de León XIV a la Argentina también fue interpretada en distintos actos vinculados a su agenda. Y su letra es la siguiente:

Señor

Toma mi vida nueva

Antes de que la espera

Desgaste años en mí

Estoy

Dispuesto a lo que quieras

No importa lo que sea

Tú llámame a servir

Llévame donde los hombres

Necesiten Tus palabras

Necesiten Tus ganas de vivir

Donde falte la esperanza

Donde falte la alegría

Simplemente

Por no saber de ti

Te doy

Mi corazón sincero

Para gritar sin miedo

Lo hermoso que es tu amor

Señor

Tengo alma misionera

Condúceme a la tierra

Que tenga sed de Dios

Llévame donde los hombres

Necesiten Tus palabras

Necesiten Tus ganas de vivir

Donde falte la esperanza

Donde falte la alegría

Simplemente

Por no saber de ti

Y así

En marcha iré cantando

Por pueblos predicando

Tu grandeza, Señor

Tendré

Mis brazos sin cansancio

Tu historia entre mis labios

Y fuerza en la oración

Llévame donde los hombres

Necesiten Tus palabras

Necesiten Tus ganas de vivir

Donde falte la esperanza

Donde falte la alegría

Simplemente

Por no saber de ti

Llévame donde los hombres

Necesiten Tus palabras

Necesiten Tus ganas de vivir

Donde falte la esperanza

Donde falte la alegría

Simplemente

Por no saber de ti

Simplemente

Por no saber de ti

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