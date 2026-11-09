Productores panameños estrenan laboratorio portátil para analizar estado de sus suelos

Equipo portátil permite conocer parámetros del suelo, entre ellos el pH, nitrógeno, fósforo y potasio. (MiAmbiente)

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Los productores agropecuarios de la provincia de Chiriquí ya pueden conocer el estado de sus suelos sin salir de la finca.

Un laboratorio portátil llamado Doctor Soil entrega en minutos datos sobre pH, nitrógeno, fósforo y potasio, entre otros parámetros clave para el manejo de los cultivos.

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La herramienta elimina un paso que hasta ahora resultaba ineludible: el traslado de muestras a laboratorios convencionales, con las demoras que eso implicaba para la toma de decisiones en el campo.

El dispositivo analiza tanto macroelementos como micronutrientes del suelo, según detalló Richel César, técnico del Departamento de Conservación de Suelo.

“Este equipo portátil nos permite conocer parámetros del suelo, tanto macroelementos como micronutrientes, entre ellos el pH, nitrógeno, fósforo y potasio, para que el productor conozca de primera mano las condiciones de su terreno”, explicó César.

Los suelos saludables constituyen la primera barrera natural para proteger el agua, disminuir la erosión y reducir el riesgo de inundaciones. (MiAmbiente)

En pocos minutos, Doctor Soil entrega resultados que antes requerían el envío de muestras a un laboratorio externo.

La información generada permite identificar qué factores limitan la productividad de una parcela y orientar al productor sobre las prácticas de manejo más adecuadas para su caso particular.

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El uso del laboratorio portátil arrancó con un primer bloque de evaluaciones en fincas de productores vinculados a iniciativas de manejo sostenible de la tierra en Chiriquí.

Especialistas recorren los terrenos para recolectar y analizar muestras en suelos con distintas características productivas.

Cada finca tiene necesidades específicas y por eso el objetivo de estos recorridos es determinar qué condiciones particulares presenta cada terreno antes de recomendar un manejo.

Agricultores cosechan zanahorias en un campo de cultivo en Boquete, en la provincia panameña de Chiriquí, frente a un paisaje montañoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos recabados no quedan limitados a la producción agrícola, toda vez que también sirven de apoyo para proyectos de restauración ambiental y para el establecimiento de plantaciones forestales en la región.

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El director regional de MiAmbiente en Chiriquí, Ernesto Ponce, remarcó que la herramienta refuerza la asistencia técnica que reciben productores y beneficiarios de proyectos ambientales.

Según Ponce, contar con datos precisos sobre las condiciones de los terrenos y su potencial productivo mejora esa asistencia.

El funcionario planteó además una idea central para entender el sentido del programa. Señaló que las acciones de conservación deben estar ligadas a las actividades productivas del campo.

De esa manera, el conocimiento técnico sobre los suelos aporta tanto al rendimiento agrícola como a la sostenibilidad de los recursos naturales.

Una forma de proteger el suelo es mediante la siembra de hierba y la reforestación con árboles, arbustos y otros tipos de vegetación en las zonas descubiertas de jardines o huertos. (MiAmbiente)

El laboratorio portátil Doctor Soil permite medir en minutos, directamente en la finca, parámetros como pH, nitrógeno, fósforo y potasio del suelo. Así evita el envío de muestras a laboratorios convencionales y agiliza decisiones sobre manejo agrícola y conservación de recursos naturales en Chiriquí.

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La incorporación de estos equipos portátiles busca ampliar la generación de información técnica en distintas regiones del país.

La meta es acercar este tipo de evaluaciones a comunidades rurales, donde las decisiones sobre el uso del suelo inciden de forma directa en la producción agropecuaria y en la conservación de los ecosistemas.

Con el primer bloque de evaluaciones ya en marcha en Chiriquí, los productores locales cuentan con una herramienta que les permite conocer con mayor precisión las características de sus terrenos.

Esa precisión abre la puerta a prácticas orientadas a mejorar tanto la productividad como la sostenibilidad de los suelos a largo plazo.

Ernesto Ponce, director regional de MiAmbiente en la provincia de Chiriquí, manifestó que la herramienta refuerza la asistencia técnica que reciben productores y beneficiarios de proyectos ambientales. (MiAmbiente)

En otro orden de ideas, la entidad paralizó nuevamente el proyecto NaturaBocas, ubicado en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, luego de comprobar que la empresa continuó los trabajos de relleno ilegal de frente de mar pese a una resolución que ordenaba la suspensión de las obras.

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La empresa, asegura la institución, ha incurrido en repetidos desacatos ante la orden de paralización del relleno ilegal que ejecutaba, emitida desde el año pasado.

La paralización fue ejecutada con apoyo de la Policía Nacional, durante una diligencia en la que se ordenó e implementó el cese total de las actividades de construcción y que no permaneciera maquinaria en funcionamiento dentro del área intervenida.