4 juegos de Steam para PC que puedes reclamar gratis: zombis, estrategias y aventuras

Los usuarios pueden añadir los títulos a su biblioteca desde las fichas oficiales de cada juego en Steam. (Foto: Europa Press)

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Steam ofrece 4 juegos gratuitos para PC con zombies, estrategia y aventuras narrativas, sin promociones temporales ni una fecha límite anunciada para añadirlos a la biblioteca. Se trata de lanzamientos independientes con acceso gratuito desde sus fichas dentro de la tienda de Valve.

Las propuestas tienen enfoques distintos: una aborda la discriminación contra la población romaní mediante relatos breves, otra sitúa al jugador al frente de una herrería en un mundo con zombis y las dos restantes combinan combate multijugador o defensa de torres.

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En este sentido, se explica todo lo que hay que saber sobre esta promoción en Steam, sumado a de qué tratan cada juego y cómo reclamarlos sin complicaciones.

Los cuatro títulos se pueden descargar desde Steam sin suscripciones ni promociones con fecha de vencimiento. (Foto: Europa Press)

Cómo reclamar los 4 juegos gratuitos para PC en Steam

El procedimiento es el mismo para los 4 títulos. Solo hay que ingresar a la ficha de cada juego dentro de Steam, iniciar sesión con una cuenta de la plataforma y presionar el botón de descarga o de incorporación a la biblioteca. No requieren Xbox Game Pass, PlayStation Plus ni otra suscripción.

A diferencia de las pruebas gratuitas habituales de juegos comerciales, estas propuestas se publicaron como títulos de acceso gratuito. Por ese motivo, no hay una cuenta regresiva para reclamarlas durante el fin de semana. Aun así, las condiciones pueden variar en el futuro según las decisiones de cada desarrollador.

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Qué juego integra aventura en su narrativa

Andre Miri Cipa es una aventura narrativa y educativa compuesta por tres historias inspiradas en investigaciones participativas sobre discriminación y prejuicios contra la población romaní en la República Checa. Sus protagonistas son Robin, Vanessa y Marie, quienes atraviesan situaciones cotidianas que plantean decisiones y diálogos.

Algunas de las propuestas incluyen compras opcionales, acceso anticipado o requisitos de conexión permanente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada capítulo puede completarse en unos 15 minutos, así que se presenta como una experiencia breve. El juego tiene voces en checo y subtítulos en inglés, aunque no incluye español entre sus idiomas disponibles. Su ficha permite descargarlo gratis desde Steam.

Cuál juego tiene una dinámica de zombis

En Forge Shop, el objetivo es administrar una herrería después de un colapso provocado por los zombis. El jugador debe fabricar armas y armaduras, comerciar con supervivientes, ampliar las instalaciones y contratar personajes que salgan en busca de materiales para sostener el negocio.

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Forge Shop permite administrar una herrería en un escenario atravesado por zombis y supervivientes. (Foto: Steam)

La propuesta combina fabricación de objetos, gestión de recursos y mejora de equipamiento. Cuenta con textos en español de España, aunque incluye compras dentro del juego. Exige conexión permanente a internet, incluso para quienes prefieren avanzar sin depender de la interacción con otros usuarios.

Qué juego multijugador está gratuito

Iron Online apuesta por el formato de juego multijugador masivo en línea, con combates jugador contra jugador en un mundo abierto. Permite elegir entre guerrero, mago, paladín y sacerdote, desarrollar habilidades, cumplir misiones y formar grupos con otros participantes.

Iron Online propone combates PvP en mundo abierto con cuatro clases de personajes disponibles. (Foto: Steam)

El título se encuentra en acceso anticipado, así que sus creadores advierten que todavía puede presentar errores. Perder un combate no implica perder el grupo conseguido, aunque el personaje regresa a la zona inicial. Solo figura en inglés y requiere una cuenta de Google Firebase para poder jugar.

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De qué trata Memory Moth, un juego de acción

Memory Moth lleva la acción a un jardín en el que las plantas son recuerdos amenazados por distintas plagas. Cada partida combina defensa de torres, recolección de materiales, cultivos y elementos roguelike, con oleadas de insectos que obligan a modificar la estrategia.

El jugador puede reunir madera y piedra para levantar estructuras defensivas, cultivar alimentos que aportan ventajas y recurrir a animales aliados con habilidades propias. Está pensado para un solo jugador y ofrece textos en inglés, japonés y mandarín simplificado. Como los otros títulos, se descarga sin costo desde su ficha en Steam.