Tecno

4 juegos de Steam para PC que puedes reclamar gratis: zombis, estrategias y aventuras

Las propuestas van desde la gestión de una herrería en un mundo con zombis hasta combates, defensa de torres y relatos sobre discriminación

Los usuarios pueden añadir los títulos a su biblioteca desde las fichas oficiales de cada juego en Steam. (Foto: Europa Press)
Los usuarios pueden añadir los títulos a su biblioteca desde las fichas oficiales de cada juego en Steam. (Foto: Europa Press)
Guardar

Steam ofrece 4 juegos gratuitos para PC con zombies, estrategia y aventuras narrativas, sin promociones temporales ni una fecha límite anunciada para añadirlos a la biblioteca. Se trata de lanzamientos independientes con acceso gratuito desde sus fichas dentro de la tienda de Valve.

Las propuestas tienen enfoques distintos: una aborda la discriminación contra la población romaní mediante relatos breves, otra sitúa al jugador al frente de una herrería en un mundo con zombis y las dos restantes combinan combate multijugador o defensa de torres.

PUBLICIDAD

En este sentido, se explica todo lo que hay que saber sobre esta promoción en Steam, sumado a de qué tratan cada juego y cómo reclamarlos sin complicaciones.

Los cuatro títulos se pueden descargar desde Steam sin suscripciones ni promociones con fecha de vencimiento. (Foto: Europa Press)
Los cuatro títulos se pueden descargar desde Steam sin suscripciones ni promociones con fecha de vencimiento. (Foto: Europa Press)

Cómo reclamar los 4 juegos gratuitos para PC en Steam

El procedimiento es el mismo para los 4 títulos. Solo hay que ingresar a la ficha de cada juego dentro de Steam, iniciar sesión con una cuenta de la plataforma y presionar el botón de descarga o de incorporación a la biblioteca. No requieren Xbox Game Pass, PlayStation Plus ni otra suscripción.

A diferencia de las pruebas gratuitas habituales de juegos comerciales, estas propuestas se publicaron como títulos de acceso gratuito. Por ese motivo, no hay una cuenta regresiva para reclamarlas durante el fin de semana. Aun así, las condiciones pueden variar en el futuro según las decisiones de cada desarrollador.

PUBLICIDAD

Qué juego integra aventura en su narrativa

Andre Miri Cipa es una aventura narrativa y educativa compuesta por tres historias inspiradas en investigaciones participativas sobre discriminación y prejuicios contra la población romaní en la República Checa. Sus protagonistas son Robin, Vanessa y Marie, quienes atraviesan situaciones cotidianas que plantean decisiones y diálogos.

Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
Algunas de las propuestas incluyen compras opcionales, acceso anticipado o requisitos de conexión permanente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada capítulo puede completarse en unos 15 minutos, así que se presenta como una experiencia breve. El juego tiene voces en checo y subtítulos en inglés, aunque no incluye español entre sus idiomas disponibles. Su ficha permite descargarlo gratis desde Steam.

Cuál juego tiene una dinámica de zombis

En Forge Shop, el objetivo es administrar una herrería después de un colapso provocado por los zombis. El jugador debe fabricar armas y armaduras, comerciar con supervivientes, ampliar las instalaciones y contratar personajes que salgan en busca de materiales para sostener el negocio.

Letrero con el texto Forge Shop junto a un herrero golpeando metal candente sobre un yunque en un taller de piedra con horno, fuego y armas
Forge Shop permite administrar una herrería en un escenario atravesado por zombis y supervivientes. (Foto: Steam)

La propuesta combina fabricación de objetos, gestión de recursos y mejora de equipamiento. Cuenta con textos en español de España, aunque incluye compras dentro del juego. Exige conexión permanente a internet, incluso para quienes prefieren avanzar sin depender de la interacción con otros usuarios.

Qué juego multijugador está gratuito

Iron Online apuesta por el formato de juego multijugador masivo en línea, con combates jugador contra jugador en un mundo abierto. Permite elegir entre guerrero, mago, paladín y sacerdote, desarrollar habilidades, cumplir misiones y formar grupos con otros participantes.

Logotipo metálico de Iron Online sobre un personaje con armadura y espada en un terreno con árboles y formaciones rocosas poligonales
Iron Online propone combates PvP en mundo abierto con cuatro clases de personajes disponibles. (Foto: Steam)

El título se encuentra en acceso anticipado, así que sus creadores advierten que todavía puede presentar errores. Perder un combate no implica perder el grupo conseguido, aunque el personaje regresa a la zona inicial. Solo figura en inglés y requiere una cuenta de Google Firebase para poder jugar.

De qué trata Memory Moth, un juego de acción

Memory Moth lleva la acción a un jardín en el que las plantas son recuerdos amenazados por distintas plagas. Cada partida combina defensa de torres, recolección de materiales, cultivos y elementos roguelike, con oleadas de insectos que obligan a modificar la estrategia.

El jugador puede reunir madera y piedra para levantar estructuras defensivas, cultivar alimentos que aportan ventajas y recurrir a animales aliados con habilidades propias. Está pensado para un solo jugador y ofrece textos en inglés, japonés y mandarín simplificado. Como los otros títulos, se descarga sin costo desde su ficha en Steam.

Temas Relacionados

SteamJuegosPCJuegos gratisZombisTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Google presentó un chip de IA que protege los datos confidenciales mientras se procesan

El TPU 8tx incorpora computación confidencial para aislar información y parámetros de modelos en memoria, una función dirigida a gobiernos y compañías reguladas

Google presentó un chip de IA que protege los datos confidenciales mientras se procesan

Criptomonedas: el precio de Bitcoin para este lunes

El bitcoin ha sentado las bases para la creación de muchas de las criptodivisas existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital&nbsp;

Criptomonedas: el precio de Bitcoin para este lunes

Criptomonedas: cuál es el precio de ethereum este lunes<br>

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Criptomonedas: cuál es el precio de ethereum este lunes<br>

Lista de códigos de Free Fire para ganar diamantes y skins gratis este 9 de noviembre de 2026

Los jugadores registrados pueden obtener diferentes recompensas, pero deben canjear las claves en el portal oficial de Garena

Lista de códigos de Free Fire para ganar diamantes y skins gratis este 9 de noviembre de 2026

Cómo el streaming de deportes y los videojuegos cambiaron el tipo de TV que queremos tener

Los paneles OLED registran tiempos de respuesta menores a un milisegundo y reducen el desenfoque de movimiento

Cómo el streaming de deportes y los videojuegos cambiaron el tipo de TV que queremos tener

DEPORTES

Recuperó la pelota, tiró contra su propio aro y anotó: la insólita jugada en un partido de básquet que recorre el mundo

Recuperó la pelota, tiró contra su propio aro y anotó: la insólita jugada en un partido de básquet que recorre el mundo

El video que muestra como Gasly esperó detenido hasta que los mecánicos de Alpine trabajaron en el auto de Colapinto en el GP de Brasil de F1

La estremecedora lesión que desfiguró la cara de un boxeador: “Es lo peor que he visto en mi vida”

La cruda confesión de un jugador que conmocionó al tenis: "Llegué a un punto donde intenté quitarme la vida"

El accidentado festejo de Lando Norris tras ganar el GP de Brasil de F1: rompió una botella y recibió el impacto de pirotecnia en su cara

TELESHOW

Soledad dio un show sorpresa antes de la misa e interpretó una emocionante versión de una clásica histórica católica

Soledad dio un show sorpresa antes de la misa e interpretó una emocionante versión de una clásica histórica católica

Uno por uno, qué famosos verán entre las primeras filas la misa del papa León XlV en el Monumento de los Españoles

Karina Mazzocco celebró los 20 años de su hijo Malek con una dedicatoria emotiva: “Que te sobren motivos para ser feliz”

La conmovedora presentación de Abel Pintos ante el papa León XIV: así cantó “La Llave” en el Cottolengo Don Orione

Natalia Oreiro recordó el consejo de Lydia Lamaison que cambió la mirada de su carrera por completo

INFOBAE AMÉRICA

Nicaragüense ocupará la silla de Mario Vargas Llosa en la Real Academia Española

Nicaragüense ocupará la silla de Mario Vargas Llosa en la Real Academia Española

Costa Rica pone a prueba su respuesta ante un hongo que amenaza las plantaciones de banano

Honduras y El Salvador crean cámara empresarial con 25 compañías para ampliar negocios e inversiones

Costa Rica alcanza cifra récord de mamografías en la seguridad social: más de 151 mil estudios realizados en ocho meses, pero 53 mil citas siguen pendientes

Denuncian la venta de medicamentos próximos a vencer tras meses de escasez en Cuba