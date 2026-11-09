En busca de la muchedumbre argentina: desde Oslo a Santa Cruz, la voz de los que viajaron a ver la misa de León XIV en Buenos Aires

Los fieles se reúnen mientras el papa León llega en el papamóvil para celebrar la misa en el Monumento a los Españoles durante su viaje de 12 días por Sudamérica (REUTERS/Martin Cossarini)

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A Noora no le gusta el fútbol pero sí ir a misa. Nació en Noruega, donde ser católico equivale a pertenecer a una minoría, pero su familia tiene raíces polacas, donde alrededor del 80% de los habitantes profesan ese credo.

Cuando Argentina ganó el Mundial de Qatar, uno de sus hermanos mostró en la mesa familiar los festejos desenfrenados -y tan masivos- en todo el país. Noora se acordó de esa muchedumbre cuando supo que León XIV visitaría la Argentina, el país del Papa al que había visto tres veces en celebraciones en la Plaza San Pedro, corazón del Vaticano. Así que cuando infirió que podía combinar su devoción católica con el país de las muchedumbres, sacó pasaje para volar desde Oslo a Buenos Aires, con escala en Frankfurt.

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“No me quería perder una oportunidad así, sabía que iba a ser shockeante y emocionante. Los argentinos nunca defraudan”, le dijo Noora a Infobae en inglés y envuelta en la bandera del país en el que nació. “Es muy impresionante ver a tanta gente en la calle, creo que en este país les gusta mucho estar en la calle y es hermoso que esto ocurra en una misa, para mostrar la fe que tantos católicos sentimos”, contó.

Noora es apenas una de las miles y miles de personas que viajaron en avión, micro o auto para participar de la primera misa celebrada por un Sumo Pontífice en la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II visitó el país.

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En la homilía, el Papa destacó que “la sociedad argentina encontró en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo” (REUTERS/Martin Cossarini)

“Vino León y rugimos nosotros, ¿viste el ruido que íbamos haciendo a medida que avanzaba el Papamóvil? Eso fue lo que más me emocionó”, dice Alberto, que es tucumano y estuvo desde las tres de la madrugada sosteniendo la bandera de su parroquia, en la capital provincial.

A su alrededor, cuatro adolescentes tocaron la guitarra durante horas: fueron el epicentro de una vigilia improvisada y nutrida del cancionero católico. “Salimos el sábado a la tarde en dos micros que organizamos con la parroquia. Los adolescentes sobre todo vinieron re ilusionados con ver al Papa. Para un tucumano medio la Basílica de San Pedro es en otro planeta, así que es muy conmovedor estar a metros del Santo Padre acá en nuestro país”, le contó a Infobae. Con paradas ruteras, tardaron 30 horas en llegar a Palermo.

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“Yo me enganché con el grupo misionero por amigos de la escuela y estuvo buenísima la organización para venir a ver al Papa. Vendimos rifas, hicimos ferias del plato, bingos, de todo para juntar plata y estar. En el micro los pibes la pasamos genial, los adultos no sé”, dijo Santiago, de 16 años, entre risas y atento a las guitarras de sus compañeros.

Más de dos millones de personas se congregaron en el barrio porteño de Palermo para presenciar la primera misa del pontífice en el país (REUTERS/Martin Cossarini)

María del Carmen viajó desde Caleta Olivia, en el norte de Santa Cruz, con tres amigas. Se turnaron para manejar y para ser copilotos comprometidas a no dormirse mientras ocuparan ese rol. “Fuimos juntas a un colegio de monjas hace más de treinta años, somos amigas de toda la vida, y creo que este viaje nos va a unir todavía más. Es muy emocionante participar de una misa que da el Papa, y un Papa que además fue impulsado por nuestro Francisco”, define María del Carmen, que tiene 47 años y es docente de educación especial. Siguió la visita de León XIV al Cotolengo Don Orione por la radio: “Ojalá se escuche lo que dijo el Papa sobre las personas con discapacidad, estamos en un momento dolorosísimo, en el que miles de personas son tratadas como si fueran descartables, por eso es tan importante que haya dicho que una sociedad se define también por cómo trata estas personas”, se emocionó.

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No fue la única en emocionarse. Para muchos, el llanto llegó en el instante en el que pisaron la Avenida Del Libertador y vieron, más cerca o más lejos, el enorme escenario en el que se celebraría la misa. Para muchos otros, cuando finalmente les tocó ver a León XIV pasar delante de ellos en el Papamóvil que lo trasladó por más de tres kilómetros.

“No nos queríamos perder la chance de estar en una misa papal como familia. Somos muy creyentes, cada semana vamos a misa y nuestros tres hijos participan mucho de las actividades en nuestra parroquia. Es muy conmovedor comulgar la eucaristía que consagra el Papa”, le dijo Felipe a Infobae.

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Él, su esposa y sus tres hijos viajaron desde Valparaíso, en Chile. “Nos tomamos unos días de vacaciones para aprovechar el viaje y visitar amigos argentinos. Vinimos varias familias, llegamos a eso de las dos de la mañana y acampamos. Los niños trajeron sus bolsas de dormir y los adultos algún banquito o reposera. Y los argentinos, obvio, el mate”, describió Felipe. Este martes, también de a muchos y bien temprano, viajarán en auto a Luján para estar en la misa que el Papa celebrará al día siguiente.

El papa León XIV saluda a los fieles desde su vehículo durante el recorrido hacia la misa en Palermo, en el marco de su visita a la Argentina (EFE)

“Nuestros amigos se ocuparon de alquilar una casa bien grande en la que entramos cuatro familias. Costó un millón de pesos por familia, pero para nosotros realmente vale la pena estar también en esa celebración y por suerte podemos pagarlo. No conozco Luján pero me he emocionado varias veces viendo las imágenes de la peregrinación. La Basílica es impresionante, espero llegar a verla aunque sea de lejos”, sumó Felipe.

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De los balcones sobre la Avenida Del Libertador colgaban banderas argentinas, vaticanas y, muy de vez en cuando, de algún otro país. Del balcón de Zulma había una de Eslovaquia. “De ahí vino mi padre, que se casó con una argentina, mi mamá. Quise poner las banderas de los dos”, explicó Zulma, una abogada de 84 años que todavía se ocupa de los casos más complejos del estudio familiar.

“Vi pasar el Papamóvil desde mi balcón pero para la misa quise bajar para estar con todos. Es muy emocionante estar en misa todos juntos, también mi mamá Argentina y mi papá eslovaco, que me hicieron conocer la fe en Cristo y que están siempre conmigo”, contó, atenta a que ninguno de sus nietos más chicos se perdiera entre la muchedumbre. Esa muchedumbre argentina. Tan potente que puede convencer a alguien del otro lado del mundo de sacar un pasaje para no perdérsela.

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