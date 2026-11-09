La selección argentina de futsal venció 4-2 a Marruecos y llegó a la final de los JJOO de la Juventud 2026

El combinado albiceleste venció 3-2 a los africanos para asegurarse una medalla

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La selección argentina sub 18 de futsal clasificó a la final de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Los jóvenes albicelestes vencieron 4-2 a Marruecos en las semifinales disputadas en el Estadio Dakar Arena y, pese a que ya se aseguraron una medalla, buscarán la presea de oro contra Portugal el próximo jueves.

El conjunto argentino se puso en ventaja a los 10 minutos mediante un fuerte penal ejecutado por Axel Barrios. La infracción se produjo por una mano dentro del área, en un comienzo con ocasiones para ambos equipos. El combinado dirigido por Mariano Gómez controló el desarrollo del juego y aumentó la diferencia antes del final del primer tiempo. Enzo López enganchó hacia adentro en la mitad de la cancha y sacó un potente disparo para estampar el 2-0.

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La Selección no pudo mantener la ventaja en el complemento ante un equipo de Marruecos que cambió su semblante y jugó con una intensidad diferente. El combinado africano puso arquero-jugador para tener superioridad con la pelota y Alae Ait Challa recortó el marcador. Santino Sánchez, guardameta de Argentina, se destacó con varias atajadas en el peor momento de la albiceleste. Sin embargo, Brahim Houdane igualó la semifinal a falta de 10 minutos.

Argentina reaccionó ante la adversidad y controló el trámite en los últimos minutos. Allí apareció la figura de Mohamed Bamhamed, quien se lució con cuatro atajadas fantásticas para negarle la victoria al elenco sudamericano. La resistencia del arquero africano se rompió con una notable jugada asociativa: la ofensiva albiceleste tejió una excelente red de pases que culminó con la definición de Ezequiel Henríques.

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En un desenlace apasionante, Joaquín Pesl estrelló un cabezazo en el travesaño. Marruecos llegó a la sexta falta tras una mala salida desde el fondo y Lisandro Velásquez convirtió el 4-2 definitivo.

La definición será el jueves 12 de noviembre a partir de las 12:30 (hora argentina) contra Portugal, que viene de vencer 2-0 a Afganistán. En la fase de grupos, los lusos avanzaron con un paso perfecto: se impuso 4-1 sobre Marruecos, 11-1 ante Islas Salomón y 2-0 frente a Paraguay.

Argentina se metió a la final de futsal en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 (@Argentina)

Argentina llegó a esta instancia tras cerrar invicta la fase de grupos. El equipo dirigido por Mariano Gómez sumó nueve puntos en el Grupo A, con tres triunfos, 20 goles a favor y cuatro en contra. El debut fue con una goleada por 9-2 contra Senegal, mientras que en el segundo encuentro venció 2-1 a Afganistán, que cayó 2-0 contra Portugal en la otra semifinal.

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La selección cerró la fase de grupos con una goleada por 9-1 contra Panamá. Argentina resolvió el partido en la primera mitad y se fue al descanso con una ventaja de 8-0. Valentino Martínez Florio marcó tres goles, incluido uno de penal; Joaquín Pesl, Lisandro Velásquez y Ezequiel Henríques aportaron un tanto cada uno, mientras que Lorenzo Sampedro convirtió dos.

El futsal disputa en Dakar la cuarta edición de los Juegos organizados por el Comité Olímpico Internacional. El torneo debía realizarse en 2022, pero fue postergado por la pandemia de COVID. Las ediciones anteriores se jugaron en Singapur 2010, Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018.

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Argentina ganó los cuatro partidos que disputó (@Argentina)

Plantel de la selección argentina para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Santino Sánchez (Camioneros)

Thomas Barrios (Camioneros)

Agustín Mandaradoni (Kimberley AC)

Felipe Colombini (River Plate)

Ezequiel Henríques (River Plate)

Lisandro Velásquez (Boca Juniors)

Enzo López (Boca Juniors)

Lorenzo Sampedro (Kimberley AC)

Joaquin Pesl (América del Sud)

Valentino Martínez Florio (Estudiantil Porteño)

El camino de la selección argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Grupos

Argentina 9-2 Senegal Argentina 2-1 Afganistán Argentina 9-1 Panamá

Semifinal

Argentina - Marruecos

Final

Jueves 12 de noviembre | 12:30 (hora argentina):