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Cómo crear limites para que WhatsApp, YouTube y más apps no consuman demasiada batería del celular

Los dispositivos Android cuentan con una herramienta para ajustar manualmente las prioridades de consumo de energía

Conoce qué apps consumen más batería en tu celular.
El mecanismo App Standby Buckets clasifica las aplicaciones en Android según la frecuencia de uso para gestionar la batería. (Imagen ilustrativa)
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Los teléfonos Android cuentan con un sistema interno que decide, sin que el usuario lo note, cuántos recursos puede usar cada aplicación en segundo plano. Ese reparto automático de batería no siempre acierta: puede dejar sin prioridad a una app de uso frecuente o, al contrario, mantener activa a una que apenas se abre. Afortunadamente existe una vía para tomar el control manual de ese reparto en apps como WhatsApp, YouTube, Instagram y demás.

El mecanismo se llama App Standby Buckets y fue introducido con el lanzamiento de Android 9 para clasificar las aplicaciones según la frecuencia con la que se usan. Según esa clasificación, el sistema limita o permite el consumo de batería en segundo plano.

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El problema aparece cuando la app ordena mal las prioridades: una aplicación de correo que se abre poco, pero cuyas notificaciones son indispensables, puede terminar relegada y retrasar los avisos.

Cómo activar el modo desarrollador para cambiar las prioridades

Para modificar manualmente esta clasificación, el primer paso es activar las Opciones de desarrollador, un menú que no está visible de forma predeterminada. Hay que ingresar a Ajustes, bajar hasta “Información del teléfono” o “Acerca del dispositivo” y entrar en esa sección.

Conoce cómo hacer que las funciones de IA de tu celular no gasten tan rápido su batería.
El menú de opciones de desarrollador se habilita tras presionar siete veces consecutivas sobre el número de compilación del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de ese apartado, según el fabricante, aparecerá “Número de compilación”, “Versión de Android” o “Número de versión”. Tocar esa línea siete veces seguidas habilita el modo desarrollador, tras lo cual el sistema pedirá el PIN de seguridad para confirmar el acceso.

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Una vez desbloqueado, el menú “Opciones de desarrollador” suele ubicarse al final de los ajustes generales o dentro de “Sistema” o “Ajustes adicionales”, dependiendo del modelo.

Dónde cambiar la prioridad de cada aplicación

Dentro de ese menú, la función que interesa se llama “Standby apps”. Al abrirla aparece un listado completo de las aplicaciones instaladas junto a su clasificación actual.

El sistema ofrece cinco categorías de prioridad, de mayor a menor: ACTIVE, WORKING_SET, FREQUENT, RARE y RESTRICTED. Existe además una sexta etiqueta, NEVER, reservada para apps instaladas que nunca se abrieron y que quedan en reposo profundo sin consumir recursos.

Primer plano de una mujer de mediana edad con cabello castaño, vestida con un suéter gris, mirando atentamente su teléfono móvil plateado.
El ajuste manual de prioridades energéticas evita que las herramientas secundarias consuman batería sin necesidad real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este ajuste permite forzar manualmente cuánta batería puede usar una aplicación en segundo plano, corrigiendo los errores del sistema automático: se puede bajar la prioridad de una app que casi no se usa pero consume de más, o subirla si se trata de una aplicación con notificaciones importantes que el teléfono había relegado.

Con esta reclasificación directa, el dispositivo deja de malgastar energía en programas que funcionan sin necesidad real de hacerlo.

Conviene no bajar la categoría de las aplicaciones que se abren con frecuencia, porque cada apertura exigiría más recursos para reactivarlas desde un estado de reposo más profundo.

Otros ajustes complementarios para extender la autonomía

Más allá del modo desarrollador, hay dos funciones accesibles desde los ajustes estándar que también inciden en el gasto de batería.

Primer plano de una persona usando un celular Android negro con la pantalla en modo oscuro, mostrando iconos de aplicaciones sobre un fondo oscuro.
La pestaña Restringidas en los ajustes de batería permite frenar la actualización de contenido en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera es la actualización en segundo plano de las aplicaciones, pensada para que el contenido esté siempre al día apenas se abre la app. Para limitarla, hay que ingresar a Ajustes, luego a Batería y seleccionar la pestaña “Restringidas”, donde se puede frenar ese refresco constante en las apps que el usuario elija.

La segunda tiene que ver con los permisos de ubicación. Algunas aplicaciones, como las de transporte, necesitan la “ubicación precisa” para funcionar correctamente, pero muchas otras no requieren ese nivel de detalle. Desde Ajustes es posible desactivar “usar ubicación precisa” en esas aplicaciones, lo que también reduce el consumo energético del dispositivo.

La combinación de estos tres ajustes (la reclasificación manual de las App Standby Buckets, la desactivación de los datos móviles siempre activos y el control sobre el refresco en segundo plano y los permisos de ubicación) permite reducir el gasto innecesario de batería sin depender exclusivamente del sistema automático de optimización de Android.

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