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Truco para ver películas de Netflix sin internet desde un celular Android o iPhone

Se necesita tener la aplicación actualizada y descargar el contenido elegido previamente mientras el dispositivo estaba conectado a una red WiFi

Netflix es compatible con múltiples dispositivos y apto para todas las edades. (Foto: EFE/EPA/NEIL HALL)
Netflix es compatible con múltiples dispositivos y apto para todas las edades. (Foto: EFE/EPA/NEIL HALL)
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Ver películas y series de Netflix sin conexión a internet desde un celular Android o iPhone es posible mediante la función de descargas de la plataforma streaming.

La herramienta permite guardar títulos seleccionados en el dispositivo para reproducirlos cuando no haya acceso a WiFi o datos, una opción útil durante viajes, trayectos largos o estadías en zonas con conectividad limitada. La función está disponible en teléfonos Android, iPhone, iPad, dispositivos Amazon Fire y Chromebook.

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Qué se necesita antes de descargar una película o una serie de Netflix

El primer paso es comprobar que la aplicación de Netflix esté actualizada. Las descargas no se realizan desde el navegador ni se transfieren entre dispositivos: cada película, episodio o temporada queda almacenado exclusivamente en el celular, tableta o computadora donde se efectuó la descarga.

La función de descargas de Netflix es útil para viajes, trayectos largos y zonas con cobertura limitada. (Foto: Europa Press)
La función de descargas de Netflix es útil para viajes, trayectos largos y zonas con cobertura limitada. (Foto: Europa Press)

Asimismo, conviene revisar la capacidad disponible. Los archivos de video pueden ocupar una gran parte de la memoria, sobre todo si se elige una calidad de imagen superior o se descargan varias temporadas. Netflix sugiere borrar los títulos vistos para liberar espacio y mantener disponibles nuevas opciones.

Dónde se encuentra la sección de descargas de Netflix en Android y iPhone

En iPhone, iPad, teléfonos Android y dispositivos Fire, el acceso se encuentra en la pestaña Mi Netflix. Desde allí hay que tocar “Descargas” y elegir “Ver qué puedes descargar”, una sección que reúne las películas y series habilitadas para guardarse sin conexión.

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En los Chromebook, el recorrido es similar, aunque la plataforma muestra el apartado “Descargas” junto con la opción “Buscar más para descargar”. No todos los títulos del catálogo están disponibles en modo offline, por los acuerdos de licencia de cada producción.

Los pasos son similares en Android y iPhone. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Los pasos son similares en Android y iPhone. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Una vez ubicado el contenido, hay que abrir su ficha dentro de la aplicación. Para descargar, el usuario debe seleccionar el botón “Descargar”, que suele aparecer identificado con una flecha hacia abajo junto a la información de reproducción.

Antes de iniciar el proceso, se aconseja conectar el teléfono a una red WiFi. De ese modo, se evita el consumo de datos y se reduce el riesgo de interrupciones. La duración de la descarga depende de la conexión, del tamaño del archivo y de la calidad de video elegida en la configuración de la cuenta.

Cómo es posible guardar temporadas completas de una serie de Netflix

Las series permiten descargar cada capítulo de forma individual. Esta alternativa es útil para quienes prefieren elegir episodios puntuales o administrar con mayor precisión el espacio disponible en el dispositivo. Solo con ingresar a la página de la serie y tocar el ícono de descarga junto a cada episodio.

Netflix admite hasta 100 descargas activas por dispositivo, dentro de los límites establecidos por cada plan. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)
Netflix admite hasta 100 descargas activas por dispositivo, dentro de los límites establecidos por cada plan. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)

En algunos casos, Netflix ofrece un botón para guardar una temporada completa. La plataforma admite hasta 100 descargas activas por dispositivo, siempre dentro del número de dispositivos autorizados por el plan contratado. Ese límite permite almacenar varias películas y capítulos para verlos más tarde sin conexión.

De qué forma reproducir las descargas sin internet

Para acceder a una película o una serie guardada, hay que abrir Netflix aun cuando el celular no esté conectado a internet. Después, se debe ingresar otra vez a “Mi Netflix”, tocar “Descargas” y elegir el título almacenado. El botón “Reproducir” permite iniciar el contenido desde esa misma pantalla.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La reproducción del título sea hace desde la app de Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las descargas pueden verse desde cualquiera de los perfiles de la cuenta que estén disponibles en el dispositivo. De todos modos, un perfil infantil podría no mostrar producciones con clasificaciones de edad superiores, porque la aplicación respeta los controles parentales configurados para cada usuario.

Cuánto tiempo permanecen disponibles los títulos descargados de Netflix

Las películas y series descargadas no quedan guardadas de manera indefinida. Cada título cuenta con un plazo de vigencia, así que, una vez vencido, será necesario renovarlo mediante una nueva descarga si se desea seguir viéndolo sin conexión.

Si una cuenta de Netflix se cancela, todos los títulos descargados se eliminan de forma automática del dispositivo. Al reactivar la suscripción, será necesario repetir el procedimiento.

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