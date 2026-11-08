Detuvieron a un hombre a metros del escenario donde estará el Papa León XIV en Palermo: se hizo pasar por bombero voluntario

El sospechoso fue detenido en las inmediaciones del escenario papal

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A poco más de tres horas del arribo del Papa León XIV a la Argentina, la Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 27 años que circulaba en una moto Kawasaki con documentación falsa y cuatro equipos de comunicación en las inmediaciones del escenario donde el sumo pontífice celebrará una misa multitudinaria este lunes, en el barrio porteño de Palermo.

El procedimiento se realizó en la intersección de la avenida Del Libertador y Kennedy, cerca de la Embajada de Estados Unidos y del Monumento de los Españoles, donde se montó la estructura central para las actividades del Santo Padre durante su visita a la Argentina.

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Según informaron fuentes policiales, el sospechoso aseguró ser bombero voluntario de Vuelta de Rocha y exhibió una autorización de circulación que resultó ser apócrifa.

El detenido tiene 27 años. Por orden de la jueza María Servini quedó incomunicado

Además, los efectivos constataron que la patente de la motocicleta simulaba pertenecer a un vehículo oficial. El hombre también llevaba cuatro equipos de comunicación y distintas credenciales, cuya procedencia y utilización serán materia de investigación.

Tras el procedimiento, se dio intervención al Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, quien ordenó la detención del sospechoso en calidad de incomunicado por los delitos de falsificación de documento público e intimidación pública, además del secuestro de la motocicleta.

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La patente de la moto en la que circulaba simulaba pertenecer a un vehículo oficial

La detención se produjo en medio del megaoperativo de seguridad organizado por la visita del pontífice. El despliegue contempla más de 15.000 policías, además de efectivos federales, agentes de tránsito, bomberos y personal de emergencias.

Para las actividades previstas en Palermo, la Ciudad dispondrá de 195 bomberos, 132 cadetes y 28 ambulancias del SAME. También habrá controles en los accesos y una cápsula de seguridad que acompañará los traslados de León XIV.

El escenario principal está ubicado en el cruce de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo

Otra detención por amenazas contra el Papa

El procedimiento en Palermo se conoció después de que la Policía Federal Argentina detuvo en Pilar a un hombre de 49 años acusado de realizar amenazas de muerte contra León XIV, en una investigación que se inició el viernes 6 de noviembre.

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En ese caso, la pesquisa estuvo a cargo del Juzgado Federal de Campana, encabezado por Adrián González Charvay, con intervención de la División Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina.

El sospechoso, identificado como un obrero, fue localizado en una vivienda de la calle Carlos Morel, en Villa Rosa, partido de Pilar. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron tres teléfonos celulares, uno de los cuales habría sido utilizado para realizar la llamada intimidatoria, y un dron cuyas capacidades operativas son objeto de análisis.

El momento en que efectivos de la Policía Federal Argentina detuvieron a un hombre que amenazó de muerte al Papa León XIV

El hombre quedó imputado, en principio, por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista.

Por el momento, no se informó que exista una vinculación entre aquella investigación y la detención del motociclista en Palermo.

Ambos procedimientos se produjeron en la antesala de la visita de León XIV, quien tiene previsto llegar este domingo a las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo, para iniciar una agenda de cuatro días en la Argentina.

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