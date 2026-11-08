Mientras talaba árboles de pino junto a un grupo un rayo mató a un trabajador en Panamá

Un rayo cae sobre un pino y enciende fuego en su estructura durante una tormenta en una plantación forestal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un rayo mató a un trabajador forestal en Boquete, provincia de Chiriquí, y dejó a un segundo obrero gravemente herido, un episodio que se suma a un patrón de al menos 13 muertes anuales por descargas eléctricas en Panamá.

La víctima fatal fue identificada como Carlos Antonio Castillo, de 34 años, residente en Bugaba, en la misma provincia ubicada al occidente del país.

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El hecho ocurrió en la barriada Brisas Boqueteñas, en Las Trancas de Boquete, mientras Castillo y otros dos trabajadores talaban pinos, reportó el diario Critica.

La cuadrilla había iniciado la faena a las 11:30 de la mañana y hacia la una de la tarde se desató una tormenta eléctrica y uno de los rayos impactó directamente al grupo.

Castillo cayó sin vida en el acto. Según confirmó el hijo de uno de los sobrevivientes, los tres trabajadores —el fallecido, su padre y él mismo— se encontraban juntos en el sector cuando se produjo la descarga.

Un rayo cae sobre el techo de una vivienda rústica durante una tormenta en una comarca de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo trabajador alcanzado por el rayo fue identificado como Alving Agüedo Sánchez, de 52 años, quien recibió auxilio inmediato y fue trasladado de urgencia al centro de salud cercano, donde permanece bajo pronóstico reservado mientras los médicos intentan estabilizarlo.

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Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo de Castillo en medio de la consternación de los vecinos del sector.

Un rayo mata con rapidez porque genera corrientes de entre 30.000 y 100.000 amperios en apenas 0,1 a 0,001 segundos, un impulso que puede provocar arritmias fatales y fallo respiratorio casi de inmediato.

Esa brevedad explica por qué buena parte de las víctimas, como Castillo, fallecen en el acto sin presentar quemaduras extensas.

De acuerdo con datos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) citados por la televisora TVN, en los primeros meses de un año reciente se estimaron más de 334.000 descargas eléctricas en el país.

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Tres trabajadores agrícolas siembran hortalizas en una zona rural de Panamá mientras cae un rayo sobre las montañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El promedio ronda los 500 impactos diarios, con un pico de actividad en mayo, cuando se contabilizaron cerca de 117.000 rayos.

Ese volumen no implica que cada descarga llegue al suelo o alcance a una persona. Aun así, el canal señaló que configura un entorno de riesgo elevado, en particular en las regiones montañosas y en las comarcas indígenas, donde la topografía y las carencias de infraestructura aumentan la exposición.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) advirtió que la incidencia de rayos se incrementa hacia el final de la temporada lluviosa, sobre todo en octubre y noviembre, un período que coincide con la acumulación de casos fatales en el país.

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Las áreas con mayor actividad eléctrica incluyen la ciudad de Panamá, la provincia de Colón, la franja de Costa Abajo, distintas zonas montañosas y la comarca Ngäbe Buglé. Todas combinan alta densidad de tormentas con población urbana y rural expuesta.

La prensa local ha difundido en los últimos tiempos otros casos similares: un agricultor murió mientras recolectaba almejas en la provincia de Coclé y tres personas fallecieron dentro de una vivienda en la comarca Ngäbe Buglé.

Una tormenta descarga lluvia sobre una playa del Pacífico panameña mientras un rayo cae sobre el mar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese patrón apunta a trabajadores agrícolas, obreros y familias en viviendas precarias como los grupos más vulnerables durante las tormentas.

Investigaciones realizadas en la Estación de Investigación del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, en Isla Barro Colorado, aportan otra dimensión del fenómeno.

Según esos estudios, un rayo puede alcanzar en promedio 23,6 árboles y matar a 5,5 de ellos en el transcurso de un año, una muestra de la potencia destructiva de estas descargas incluso sin víctimas humanas de por medio.

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Un rayo se produce cuando la diferencia de potencial entre las nubes y el suelo supera los 30.000 voltios y vence la resistencia de la atmósfera. La combinación de alta tensión, intensidad extrema de corriente y duración mínima determina el tipo de daño que provoca en el cuerpo humano.

La literatura médica indica que las muertes directas por rayo ocurren predominantemente dentro de la primera hora posterior al impacto. A escala global, se calcula que estas descargas causan unas 24.000 muertes al año, mientras que las lesiones no mortales son aproximadamente diez veces más frecuentes, con tasas de mortalidad de entre 10% y 30% entre quienes reciben un impacto indirecto.

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