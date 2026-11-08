Panamá

Mientras talaba árboles de pino junto a un grupo un rayo mató a un trabajador en Panamá

La incidencia de rayos se incrementa hacia el final de la temporada lluviosa, sobre todo en octubre y noviembre, un período que coincide con la acumulación de casos fatales

Rayo que desciende de nubes oscuras e impacta en un pino que arde en medio de un bosque de coníferas.
Un rayo cae sobre un pino y enciende fuego en su estructura durante una tormenta en una plantación forestal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un rayo mató a un trabajador forestal en Boquete, provincia de Chiriquí, y dejó a un segundo obrero gravemente herido, un episodio que se suma a un patrón de al menos 13 muertes anuales por descargas eléctricas en Panamá.

La víctima fatal fue identificada como Carlos Antonio Castillo, de 34 años, residente en Bugaba, en la misma provincia ubicada al occidente del país.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió en la barriada Brisas Boqueteñas, en Las Trancas de Boquete, mientras Castillo y otros dos trabajadores talaban pinos, reportó el diario Critica.

La cuadrilla había iniciado la faena a las 11:30 de la mañana y hacia la una de la tarde se desató una tormenta eléctrica y uno de los rayos impactó directamente al grupo.

Castillo cayó sin vida en el acto. Según confirmó el hijo de uno de los sobrevivientes, los tres trabajadores —el fallecido, su padre y él mismo— se encontraban juntos en el sector cuando se produjo la descarga.

Un rayo desciende desde nubes oscuras hacia el tejado de una casa de madera rodeada por vegetación y lluvia.
Un rayo cae sobre el techo de una vivienda rústica durante una tormenta en una comarca de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo trabajador alcanzado por el rayo fue identificado como Alving Agüedo Sánchez, de 52 años, quien recibió auxilio inmediato y fue trasladado de urgencia al centro de salud cercano, donde permanece bajo pronóstico reservado mientras los médicos intentan estabilizarlo.

PUBLICIDAD

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo de Castillo en medio de la consternación de los vecinos del sector.

Un rayo mata con rapidez porque genera corrientes de entre 30.000 y 100.000 amperios en apenas 0,1 a 0,001 segundos, un impulso que puede provocar arritmias fatales y fallo respiratorio casi de inmediato.

Esa brevedad explica por qué buena parte de las víctimas, como Castillo, fallecen en el acto sin presentar quemaduras extensas.

De acuerdo con datos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) citados por la televisora TVN, en los primeros meses de un año reciente se estimaron más de 334.000 descargas eléctricas en el país.

Tres personas cultivan surcos de hortalizas en un campo con palas, baldes, vegetación, montañas y un rayo en el cielo oscuro.
Tres trabajadores agrícolas siembran hortalizas en una zona rural de Panamá mientras cae un rayo sobre las montañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El promedio ronda los 500 impactos diarios, con un pico de actividad en mayo, cuando se contabilizaron cerca de 117.000 rayos.

Ese volumen no implica que cada descarga llegue al suelo o alcance a una persona. Aun así, el canal señaló que configura un entorno de riesgo elevado, en particular en las regiones montañosas y en las comarcas indígenas, donde la topografía y las carencias de infraestructura aumentan la exposición.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) advirtió que la incidencia de rayos se incrementa hacia el final de la temporada lluviosa, sobre todo en octubre y noviembre, un período que coincide con la acumulación de casos fatales en el país.

Las áreas con mayor actividad eléctrica incluyen la ciudad de Panamá, la provincia de Colón, la franja de Costa Abajo, distintas zonas montañosas y la comarca Ngäbe Buglé. Todas combinan alta densidad de tormentas con población urbana y rural expuesta.

La prensa local ha difundido en los últimos tiempos otros casos similares: un agricultor murió mientras recolectaba almejas en la provincia de Coclé y tres personas fallecieron dentro de una vivienda en la comarca Ngäbe Buglé.

Playa de arena oscura con palmeras bajo la lluvia y un rayo que desciende desde nubes oscuras hacia el mar.
Una tormenta descarga lluvia sobre una playa del Pacífico panameña mientras un rayo cae sobre el mar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese patrón apunta a trabajadores agrícolas, obreros y familias en viviendas precarias como los grupos más vulnerables durante las tormentas.

Investigaciones realizadas en la Estación de Investigación del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, en Isla Barro Colorado, aportan otra dimensión del fenómeno.

Según esos estudios, un rayo puede alcanzar en promedio 23,6 árboles y matar a 5,5 de ellos en el transcurso de un año, una muestra de la potencia destructiva de estas descargas incluso sin víctimas humanas de por medio.

Un rayo se produce cuando la diferencia de potencial entre las nubes y el suelo supera los 30.000 voltios y vence la resistencia de la atmósfera. La combinación de alta tensión, intensidad extrema de corriente y duración mínima determina el tipo de daño que provoca en el cuerpo humano.

La literatura médica indica que las muertes directas por rayo ocurren predominantemente dentro de la primera hora posterior al impacto. A escala global, se calcula que estas descargas causan unas 24.000 muertes al año, mientras que las lesiones no mortales son aproximadamente diez veces más frecuentes, con tasas de mortalidad de entre 10% y 30% entre quienes reciben un impacto indirecto.

Temas Relacionados

PanamáTalaÁrbolesPinoRayoImpactoGrupoBoqueteChiriquíTemporadaLluviosaOctubreNoviembreCuadrillaDescargasEléctricas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá inicia inspecciones de árboles de Navidad ante la llegada de miles de ejemplares importados

El MIDA proyecta la entrada de unos 45 contenedores procedentes de Canadá y Estados Unidos para abastecer la demanda de las fiestas de fin de año.

Panamá inicia inspecciones de árboles de Navidad ante la llegada de miles de ejemplares importados

Mulino hablará con el nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de su aliado Santiago Peña

El mandatario panameño había expresado su respaldo al exgobernante, con quien mantenía una estrecha relación desde su primer viaje presidencial a Asunción en julio de 2024.

Mulino hablará con el nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de su aliado Santiago Peña

Geólogos estadounidenses investigarán en Panamá las fallas tectónicas tras el terremoto de magnitud 7.5

El movimiento sísmico del 9 de octubre dejó tres mujeres fallecidas, miles de viviendas afectadas y daños en centros educativos, mientras continúan los estudios sobre el comportamiento del terreno.

Geólogos estadounidenses investigarán en Panamá las fallas tectónicas tras el terremoto de magnitud 7.5

Lluvias dejan al menos 16 afectados en Panamá y autoridades extienden advertencia por la presencia de dos sistemas de baja presión

Cuatro viviendas resultaron inundadas en Los Santos, mientras los organismos de emergencia advierten sobre crecidas repentinas y deslizamientos ante la saturación del suelo.

Lluvias dejan al menos 16 afectados en Panamá y autoridades extienden advertencia por la presencia de dos sistemas de baja presión

Canal de Panamá anunciaría antes de fin de año las empresas seleccionadas para competir por dos terminales portuarias

La administradora Ilya Espino de Marotta adelantó que las concesiones podrían adjudicarse a mediados de 2027, con inversiones estimadas en USD 2.600 millones.

Canal de Panamá anunciaría antes de fin de año las empresas seleccionadas para competir por dos terminales portuarias

TECNO

Por qué no hay que descargar la APK de XUPER TV: ver películas gratis aumenta el riesgo de fraudes bancarios

Por qué no hay que descargar la APK de XUPER TV: ver películas gratis aumenta el riesgo de fraudes bancarios

Cómo saber qué foto tomó la NASA el día de mi cumpleaños y compartirla en Instagram o Facebook

“Disfruto trabajar con los animales y mostrar el campo”: el secreto de La Granja del Borrego para monetizar en YouTube

ABC de la tecnología en autos híbridos: desde videollamadas a bordo hasta asistencias al volante

Cómo usar la Dynamic Island en iPhone: desde hacer pagos hasta esconder aplicaciones

ENTRETENIMIENTO

Judi Dench y el insulto que recibió al inicio de su carrera: "Nunca harás una película por tu cara"

Judi Dench y el insulto que recibió al inicio de su carrera: "Nunca harás una película por tu cara"

“Fue un proceso agotador”: Bill Skarsgård contó cómo consiguió el papel de Pennywise en "It" después de ocho audiciones

El gesto de Jamie Lee Curtis hacia los hijos de Rob y Michele Reiner tras la muerte de la pareja

Russell Brand impidió que la fiscalía mencionara a Katy Perry durante su juicio por violación

Gisele Bündchen celebró el cumpleaños de su esposo Joaquim Valente: “Qué afortunada soy”

MUNDO

Gadi Eisenkot recibió el encargo de formar un nuevo gobierno en Israel y ofreció un lugar al partido de Benjamin Netanyahu

Gadi Eisenkot recibió el encargo de formar un nuevo gobierno en Israel y ofreció un lugar al partido de Benjamin Netanyahu

Un científico alteró la forma de las alas de polillas con compuestos químicos y cambió lo que se sabía sobre su evolución

Un partido árabe israelí votaría a favor de un gobierno de Eisenkot aun sin acuerdo de coalición

Rusia atacó a rescatistas que buscan sobrevivientes bajo los escombros de una escuela subterránea que fue bombardeada en Zaporizhzhia

Israel afirmó que la misión contra el régimen de Irán “aún no está completa” y advirtió a Hezbollah