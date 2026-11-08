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Cómo usar la Dynamic Island en iPhone: desde hacer pagos hasta esconder aplicaciones

Esta función también despliega controles ampliados para llamadas telefónicas y reproducción de música

Esta hEsta herramienta es aprovechada por varios aplicaciones, aunque solamente para el iPhone 14 Pro y Pro Max.erramienta es aprovechada por varios aplicaciones, aunque solamente para el iPhone 14 Pro y Pro Max.
Apple redujo el tamaño de la Dynamic Island en el iPhone 18 Pro para permitir hasta tres actividades en directo simultáneas.
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La Dynamic Island de iPhone da mucho más opciones de lo que parece a simple vista. Nacida como solución para integrar la cámara frontal y los sensores de Face ID, terminó convirtiéndose en una herramienta interactiva que permite consultar información, controlar aplicaciones y seguir actividades sin salir de la pantalla que se está usando.

Apple presentó esta cápsula con el iPhone 14 Pro en 2022, cuando reemplazó al notch que mantenía desde el iPhone X. Desde entonces cambia de tamaño según lo que ocurra en el teléfono, y con el iPhone 18 Pro estrena un diseño más estrecho que deja más espacio libre a su alrededor y permite mostrar hasta tres actividades en directo a la vez, frente al límite de dos que existía hasta ahora.

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Cuáles son los gestos básicos para controlarla

El funcionamiento de la isla se basa en pocos movimientos que se aprenden en un minuto. La Dynamic Island es una cápsula en la pantalla del iPhone que cambia de tamaño y muestra información en tiempo real sobre llamadas, música, temporizadores o notificaciones, sin necesidad de abrir la aplicación correspondiente.

Cuando la isla muestra la actividad de una app en segundo plano, un toque lleva directo a esa aplicación. Mantener pulsada la cápsula la expande y enseña más detalles: si suena música, aparece un widget con los controles de reproducción; durante una llamada, la vista ampliada permite silenciar el micrófono o colgar sin salir de lo que se está haciendo.

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Dynamic Island. (foto: Apple)
El sistema proyecta avisos temporales para pagos con Apple Pay, desbloqueos mediante Face ID e intercambios con AirDrop. (foto: Apple)

Para devolver la isla a su tamaño normal basta con deslizar hacia arriba. Si hay varias actividades abiertas, los movimientos laterales sirven para cambiar entre ellas o para ocultar temporalmente una animación que resulte molesta. Deslizar hacia el lado contrario vuelve a mostrarla.

Cómo tener infomración de pagos, conexiones y estado del teléfono

La isla distingue dos tipos de contenido. Por un lado están los avisos puntuales, que aparecen, cumplen su función y desaparecen. Por otro, las actividades en segundo plano permanecen visibles mientras dura lo que se está haciendo.

Entre los avisos puntuales figuran las confirmaciones de Apple Pay, el desbloqueo con Face ID, el bloqueo y desbloqueo de la llave del coche, el desbloqueo con el Apple Watch y las interacciones NFC. También se muestran conexiones de AirDrop, el estado y la batería de los AirPods y las conexiones mediante AirPlay.

La cápsula informa además sobre el estado del iPhone: carga y nivel de batería, avisos de batería baja, modo silencio, cambios de Modo de concentración, modo avión, alertas de SIM y la linterna encendida. A esto se suman indicadores de privacidad cuando una aplicación utiliza el micrófono o la cámara, además de alertas de Buscar y acciones de Atajos.

La Dynamic Island incorpora indicadores de privacidad cuando una aplicación accede a la cámara o al micrófono del iPhone. (APPLE)
La Dynamic Island incorpora indicadores de privacidad cuando una aplicación accede a la cámara o al micrófono del iPhone. (APPLE)

Actividades en Vivo: llamadas, mapas y temporizadores

Las Actividades en Vivo son las que más partido sacan a la isla, porque permanecen visibles mientras dura un proceso en segundo plano. Entre ellas están las indicaciones de Mapas paso a paso, las llamadas con su duración, el tiempo restante de la canción que suena, los temporizadores, los resultados deportivos en directo, las sesiones de SharePlay, la grabación de pantalla, las notas de voz y la conexión de punto de acceso personal.

Las aplicaciones de terceros también se suman a esta compatibilidad. Uber y Glovo muestran información de pedidos o trayectos mediante actividades en directo, mientras que Instagram avisa cuando hay un proceso de subida en curso.

Los temporizadores son uno de los usos más frecuentes, ya que la cuenta atrás queda a la vista tanto en la pantalla de bloqueo como en la propia isla. Algunas aplicaciones de parking funcionan de forma similar: muestran el tiempo restante y, si lo permiten, dejan ampliarlo a distancia.

Con el iPhone 18 Pro, esta capacidad se amplía a tres actividades en directo simultáneas, lo que permite mantener más información visible sin cambiar de aplicación.

Los usuarios pueden ocultar animaciones con deslizamientos laterales o gestionar las funciones de la isla desde los Ajustes de iOS.(REUTERS/Jeenah Moon)
Los usuarios pueden ocultar animaciones con deslizamientos laterales o gestionar las funciones de la isla desde los Ajustes de iOS.(REUTERS/Jeenah Moon)

Cómo ocultar o personalizar sus actividades

La Dynamic Island forma parte del diseño del iPhone y no puede eliminarse por completo mediante un ajuste, pero sí es posible controlar qué información se muestra en ella.

La vía más rápida es deslizar hacia la izquierda o la derecha sobre la actividad que resulta molesta, lo que la oculta y devuelve la isla a su estado de reposo. Para que vuelva a aparecer, el gesto se repite hacia el lado contrario.

Para gestionarla hay que entrar en Ajustes, elegir la app cuyas actividades se quieren controlar y activar o desactivar su interruptor de actividades en directo. La disponibilidad de estos controles depende de cada aplicación y de la versión de iOS instalada, por lo que no todas ofrecen las mismas opciones ni aparecen necesariamente en la cápsula.

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