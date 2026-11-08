Costa Rica

Costa Rica registra un alza de sífilis en 2026: adultos jóvenes concentran más casos

El grupo de 20 a 34 años acumuló 1,272 reportes, mientras que la tasa más alta se ubicó en la población de 25 a 29 años.

Costa Rica acumuló 3.109 casos de sífilis hasta la semana epidemiológica 42 de 2026, lo que representó un incremento del 19,44% respecto a 2025. (Foto: Christin Klose/dpa)
Costa Rica acumuló 3.109 casos de sífilis hasta la semana epidemiológica 42 de 2026, lo que representó un incremento del 19,44% respecto a 2025. (Foto: Christin Klose/dpa)
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La sífilis acumuló 3,109 casos en Costa Rica hasta la semana epidemiológica 42 de 2026, de acuerdo con el informe del Ministerio de Salud de Costa Rica. La enfermedad forma parte de las infecciones de transmisión sexual (ITS) vigiladas por la institución.

La cifra superó los 2,603 registros informados durante el mismo período de 2025, una diferencia de 506 notificaciones que equivale a un aumento de 19.44%. El promedio semanal pasó de 62 casos el año anterior a 74 en 2026.

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Los adultos jóvenes concentraron una parte importante de los casos de sífilis

Las personas de 20 a 34 años acumularon 1,272 notificaciones, poco más de cuatro de cada diez casos registrados hasta ese corte. Si se incluye a quienes tenían entre 35 y 39 años, ese conjunto representó más de la mitad del total.

La mayor tasa se observó en el grupo de 25 a 29 años, con 467 casos y 113.3 por cada 100,000 habitantes. Las personas de 20 a 24 años registraron una tasa de 97.7, mientras que la de quienes tenían entre 30 y 34 años fue de 100.8.

El informe también incluyó registros entre adolescentes y personas mayores. El grupo de 15 a 19 años sumó 116 casos, y las personas mayores de 50 años reunieron 731 notificaciones, cerca de una cuarta parte del acumulado.

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Entre quienes tenían más de 75 años se contabilizaron 131 casos, con una tasa de 52.5 por cada 100,000 habitantes. Los datos muestran presencia de la infección en distintas edades, aunque la mayor concentración se ubicó en la población adulta joven.

Los registros en menores de un año requieren una revisión individual

El documento informó 172 notificaciones de sífilis en menores de un año, con una tasa de 346.4 por cada 100,000 habitantes. Esa cifra no significa, por sí sola, que todos los casos correspondan a sífilis congénita.

El grupo de 25 a 29 años reportó la mayor tasa de incidencia de sífilis en el país, con 113,3 casos por cada 100.000 habitantes. (Shutterstock)
El grupo de 25 a 29 años reportó la mayor tasa de incidencia de sífilis en el país, con 113,3 casos por cada 100.000 habitantes. (Shutterstock)

Para determinar esa condición, cada notificación debe revisarse a partir de los antecedentes maternos, el tamizaje prenatal, el diagnóstico, el tratamiento con penicilina, las pruebas serológicas y la evaluación clínica del recién nacido. El informe no precisa cuántos casos cumplieron los criterios para esa clasificación.

El dato forma parte de la vigilancia epidemiológica y requiere valoración clínica antes de establecer una conclusión para cada recién nacido. El material advierte que no corresponde trasladar de manera automática el total de notificaciones a la categoría de sífilis congénita.

San José reunió más casos de sífilis y Limón tuvo la tasa más alta

San José reportó 1,292 casos de sífilis, equivalentes al 41.6% del total, y una tasa de 77.5 por cada 100,000 habitantes. El informe vincula ese volumen con el tamaño de su población y su densidad urbana.

Limón registró 522 casos, el 16.8% del total, y la tasa más alta del país: 114 por cada 100,000 habitantes. El documento señala que esa cifra fue casi el doble de la tasa nacional y cerca de cuatro veces superior a la de Guanacaste, que fue de 26.9.

Cartago tuvo una tasa de 65.2, por encima del promedio nacional. Heredia, Puntarenas, Alajuela y Guanacaste quedaron por debajo de ese indicador, con tasas de 45.9, 41.9, 34.1 y 26.9, respectivamente.

Las cuatro provincias de la Gran Área Metropolitana concentraron 2,262 casos, equivalentes al 72.8% del total. El informe indica que Limón y San José son las provincias prioritarias para reforzar el tamizaje y el tratamiento oportuno.

La gonorrea también registró más notificaciones que en 2025

La gonorrea acumuló 1,428 casos hasta la semana epidemiológica 42 de 2026, frente a 1,239 en el mismo período de 2025. La diferencia fue de 189 registros, equivalente a un aumento de 15.25%.

Las personas de 20 a 34 años reunieron 902 casos, casi dos de cada tres notificaciones de gonorrea. Dentro de esa franja, el grupo de 20 a 24 años concentró la mayor cantidad de registros.

Las notificaciones de gonorrea alcanzaron 1,428 casos en el territorio costarricense, con un aumento interanual del 15.25%. (Shutterstock)
Las notificaciones de gonorrea alcanzaron 1,428 casos en el territorio costarricense, con un aumento interanual del 15.25%. (Shutterstock)

Ese segmento sumó 380 casos y una tasa de 100.4 por cada 100,000 habitantes. Las personas de 25 a 29 años registraron 308 notificaciones y una tasa de 74.7, mientras que el grupo de 30 a 34 años acumuló 214 casos y una tasa de 49.6.

Entre adolescentes de 15 a 19 años se contabilizaron 186 casos, con una tasa de 48.6 por cada 100,000 habitantes. A partir de los 35 años, el informe describe una disminución progresiva tanto en los casos como en las tasas, aunque la infección siguió presente en grupos de mayor edad.

San José y Limón concentraron los principales indicadores de gonorrea

San José registró 634 notificaciones de gonorrea, la mayor cantidad del país. Limón acumuló 184 casos; Puntarenas, 153; Cartago, 144; Alajuela, 141; Heredia, 134, y Guanacaste, 38.

Limón encabezó la tasa provincial, con 40.2 casos por cada 100,000 habitantes. San José registró 37.6 y Puntarenas 30.1, mientras que Alajuela y Guanacaste tuvieron los indicadores más bajos, con 13 y 9, respectivamente.

Los hombres representaron 87.5% de los casos notificados de gonorrea, frente al 12.5% correspondiente a las mujeres. La tasa femenina fue de 6.8 por cada 100,000 habitantes y la masculina resultó aproximadamente siete veces superior.

Según el documento, la diferencia entre hombres y mujeres podría estar vinculada con los patrones de exposición, la búsqueda de atención médica y la detección de casos. También advierte que la gonorrea puede no causar síntomas, sobre todo en mujeres, lo que podría contribuir a un menor diagnóstico en esa población.

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