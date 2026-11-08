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Cómo saber qué foto tomó la NASA el día de mi cumpleaños y compartirla en Instagram o Facebook

La herramienta permite ver diferentes imágenes y paisajes del espacio

La herramienta de la NASA permite descubrir la fotografía capturada por el telescopio espacial Hubble en la fecha de cumpleaños del usuario.(REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)
La herramienta de la NASA permite descubrir la fotografía capturada por el telescopio espacial Hubble en la fecha de cumpleaños del usuario.(REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)
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Una herramienta gratuita de la NASA permite descubrir qué fotografía tomó el telescopio espacial Hubble el mismo día y mes en que nació cada persona.

La propuesta, disponible desde hace varios años, volvió a ganar popularidad en las redes sociales por su funcionamiento sencillo y los resultados que ofrece: imágenes reales de galaxias, nebulosas y estrellas captadas por uno de los instrumentos más importantes de la astronomía.

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Cómo encontrar la fotografía del día de tu cumpleaños

La herramienta se llama “What Did Hubble See on Your Birthday?” (¿Qué vio el Hubble el día de tu cumpleaños?) y está disponible en el sitio oficial de la NASA, tanto para computadora como para celular.

No hace falta descargar aplicaciones, crear una cuenta ni realizar ningún pago. El procedimiento consta de unos pocos pasos.

Captura de pantalla de la página web de la NASA con casillas de fecha y miniaturas de imágenes astronómicas del telescopio espacial Hubble
El sitio web oficial no exige crear una cuenta, pagar tarifas ni ingresar el año de nacimiento para consultar los registros. (NASA)

Primero, hay que ingresar al sitio oficial de la herramienta. Luego, seleccionar el mes y el día de nacimiento en los campos correspondientes, sin necesidad de indicar el año.

Una vez cargados los datos, el sistema muestra las imágenes del espacio capturadas por el Hubble en esa fecha del calendario, junto con una breve explicación sobre el objeto astronómico observado.

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La NASA amplió la experiencia para ofrecer varias fotografías correspondientes a una misma fecha, lo que multiplica las posibilidades de exploración para quienes repiten la consulta.

Qué imágenes pueden aparecer y a qué corresponden

Las fotografías no corresponden necesariamente al año en que nació cada persona, sino a observaciones realizadas por el Hubble en esa misma fecha del calendario, aunque en años diferentes.

Imagen de una nebulosa con colores vibrantes de azul, naranja y rojo, mostrando formaciones densas de gas y polvo, salpicada de estrellas brillantes
La plataforma ofrece fotografías astronómicas para una misma fecha junto con una reseña sobre el objeto observado. (NASA)

Esto significa que un usuario nacido en 1995 puede encontrar una imagen tomada por el telescopio en 2010 o en 2018, siempre que coincida el día y el mes, no el año completo.

El telescopio espacial Hubble fue lanzado el 24 de abril de 1990, en una misión conjunta de la NASA y la Agencia Espacial Europea. Desde entonces se convirtió en uno de los instrumentos científicos más utilizados de la astronomía.

Al ubicarse fuera de gran parte de la atmósfera terrestre, el Hubble obtiene imágenes de objetos astronómicos lejanos con una claridad difícil de alcanzar desde la superficie del planeta. Durante más de tres décadas de actividad permitió estudiar la formación de estrellas, observar galaxias distantes y ampliar los conocimientos sobre la expansión del universo.

Entre sus fotografías más reconocidas se encuentran los llamados “Pilares de la Creación”, una región de gas y polvo donde nacen nuevas estrellas.

Cómo guardar y compartir la imagen en redes sociales

Una vez que la herramienta muestra la fotografía correspondiente a la fecha elegida, el resultado puede guardarse directamente desde el navegador o la aplicación del celular, de la misma forma en que se almacena cualquier imagen web.

La ubicación del Hubble fuera de la atmósfera terrestre facilitó el estudio de la formación de estrellas y la expansión del universo. (ESA/HUBBLE & NASA, H. NAYYERI, L. MARCHETTI, J. LO)
La ubicación del Hubble fuera de la atmósfera terrestre facilitó el estudio de la formación de estrellas y la expansión del universo. (ESA/HUBBLE & NASA, H. NAYYERI, L. MARCHETTI, J. LO)

El sitio también permite compartir el resultado con familiares y amigos a través de las redes sociales, sin pasos adicionales ni registros previos.

La imagen del Hubble asociada a un cumpleaños se obtiene ingresando el día y el mes de nacimiento en el sitio oficial de la NASA, sin necesidad de indicar el año; el sistema entrega una o varias fotografías tomadas por el telescopio en esa fecha del calendario, junto con su explicación, listas para guardar o compartir en redes.

Cada resultado incluye, además de la imagen, una reseña sobre el fenómeno astronómico observado, lo que facilita compartir no solo la fotografía sino también su contexto científico al publicarla.

Qué herramientas usó la NASA

Al Hubble se suma el telescopio espacial James Webb, lanzado el 25 de diciembre de 2021 mediante una colaboración entre la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense.

Las imágenes de la herramienta se pueden guardar desde el navegador del dispositivo y difundir en redes sociales. (NASA/ESA/CSA)
Las imágenes de la herramienta se pueden guardar desde el navegador del dispositivo y difundir en redes sociales. (NASA/ESA/CSA)

A diferencia del Hubble, el James Webb está especializado en observar el universo en longitudes de onda infrarrojas, lo que le permite estudiar galaxias muy distantes y regiones ocultas por nubes de polvo.

Su espejo principal tiene 6,5 metros de diámetro y es el más grande desplegado en el espacio hasta la fecha.

Ambos telescopios tienen capacidades diferentes y complementarias, por lo que sus observaciones continúan aportando información para comprender los orígenes y la evolución del universo, aunque la herramienta de cumpleaños utiliza exclusivamente el archivo de imágenes del Hubble.

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