El Salvador

Motociclista salvadoreño fue capturado con 208° de alcohol y sin licencia tras atropellar a un peatón

La Policía Nacional Civil informó que el detenido atropelló a un peatón durante la madrugada de este domingo en Chalatenango Sur. La víctima sufrió un golpe en la cabeza, fue trasladada a un hospital y se encuentra estable

Un peatón sufrió un golpe en la cabeza tras el impacto de una motocicleta en Chalatenango Sur. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)
Un peatón sufrió un golpe en la cabeza tras el impacto de una motocicleta en Chalatenango Sur. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)
Guardar

Un peatón sufrió un golpe en la cabeza luego de que una motocicleta lo atropellara durante la madrugada de este domingo 8 de noviembre en Chalatenango Sur. La víctima fue trasladada a un hospital y, de acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), se encuentra estable.

La corporación policial informó que el conductor detenido es Emerson Geovanny Vásquez Ortiz, de 24 años. Según el reporte oficial, manejaba la motocicleta con una medición de 208° de alcohol y no portaba licencia de conducir al momento del accidente.

PUBLICIDAD

La PNC indicó que Vásquez Ortiz será remitido por los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor. La institución no detalló el lugar preciso donde ocurrió el atropello ni las circunstancias previas al impacto.

El hecho se conoció durante la madrugada de este domingo, cuando los agentes realizaron la captura en Chalatenango Sur. La víctima recibió atención médica debido al golpe en la cabeza y permanece bajo observación, según la información divulgada por la Policía.

La Policía Nacional Civil detuvo a Emerson Geovanny Vásquez Ortiz por manejar sin licencia y con 208 grados de alcohol. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)
La Policía Nacional Civil detuvo a Emerson Geovanny Vásquez Ortiz por manejar sin licencia y con 208 grados de alcohol. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Las detenciones por conducción peligrosa superaron las 2 mil este año

El caso ocurre en un año en el que las autoridades han registrado un aumento en las capturas por conducción peligrosa. Entre el 1 de enero y el 5 de noviembre de 2026, 2.053 personas fueron detenidas por este delito, de acuerdo con las cifras proporcionadas por las autoridades policiales a nivel nacional.

PUBLICIDAD

El registro representa 209 detenciones más que las contabilizadas durante el mismo período de 2025, cuando hubo 1.844 capturas. La variación equivale a un incremento de 11.3% en la comparación interanual.

En el caso de Chalatenango Sur, la PNC señaló que el motociclista presentaba 208° de alcohol, por lo que el sujeto iniciará un proceso judicial en el que puede enfrentar multas y procesos penales. Desde 2024 el territorio salvadoreño sostiene una política de cero tolerancia al alcohol desde 2024 para evitar un incremento en los accidentes de tránsito, tras reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y al Código Penal aprobadas por la Asamblea Legislativa.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabilizó 18.818 accidentes de tránsito en las carreteras del país. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)
El Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabilizó 18.818 accidentes de tránsito en las carreteras del país. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Los accidentes viales dejaron 13.541 lesionados en 2026

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reportó 18.818 accidentes de tránsito entre el 1 de enero al 7 de noviembre de este año. La cifra supera los 18.552 siniestros registrados en el mismo período del año anterior, con una diferencia de 266 casos.

Los accidentes viales han dejado 13.541 personas lesionadas lo que va de 2026 y 1.260 fallecidas durante este año, según el registro oficial. Las estadísticas no desagregan cuántos de esos hechos estuvieron vinculados con el consumo de bebidas alcohólicas, conductores sin licencia u otras infracciones de tránsito.

La captura de Vásquez Ortiz se suma a las detenciones por conducción peligrosa reportadas hasta el 5 de noviembre. El proceso judicial deberá determinar su responsabilidad por el atropello y por las infracciones señaladas por la PNC.

Temas Relacionados

ConducciónAccidentes de tránsitoEl SalvadorPolicía salvadoreñaPNCChalatenangoPolicía Nacional Civil

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Portavoz de la fuerza antipandillas aclaró bajo qué mando operan los militares salvadoreños en Haití

Igor Rugwiza precisó que no todo el contingente de El Salvador pertenece a la fuerza multinacional: algunos operan junto a ella y otros lo hacen bajo un convenio bilateral con Haití

Portavoz de la fuerza antipandillas aclaró bajo qué mando operan los militares salvadoreños en Haití

Acusan de asesinato a un salvadoreño por la muerte de una menor en EE.UU.

El salvadoreño enfrenta cargos por el ataque armado que dejó una adolescente fallecida y otra de internada en estado crítico en Maryland

Acusan de asesinato a un salvadoreño por la muerte de una menor en EE.UU.

“Cooperación ES Cultura” reúne cuatro décadas de vínculos culturales entre España y El Salvador

La propuesta, impulsada por el centro cultural español, reúne proyectos, documentos y obras desarrollados desde 1986 para conmemorar los 40 años de apoyo bilateral al desarrollo cultural de la nación salvadoreña

“Cooperación ES Cultura” reúne cuatro décadas de vínculos culturales entre España y El Salvador

El Niño extremo pone en jaque al agro salvadoreño tras dejar pérdidas en el 80% de los pequeños productores

Las intensas olas de calor y la falta de lluvias forzaron la liquidación de bienes de trabajo en zonas rurales, en medio de pronósticos que anticipan aumentos en los precios comerciales

El Niño extremo pone en jaque al agro salvadoreño tras dejar pérdidas en el 80% de los pequeños productores

Chayanne vuelve a El Salvador con su emocionante gira “Bailemos Otra Vez Tour 2026″

El cantante puertorriqueño se reencontrará con sus seguidores salvadoreños tras el lleno total de marzo de 2025, con un show que mezcla sus recientes canciones y clásicos de varias generaciones

Chayanne vuelve a El Salvador con su emocionante gira “Bailemos Otra Vez Tour 2026″

TECNO

Por qué no hay que descargar la APK de XUPER TV: ver películas gratis aumenta el riesgo de fraudes bancarios

Por qué no hay que descargar la APK de XUPER TV: ver películas gratis aumenta el riesgo de fraudes bancarios

Cómo saber qué foto tomó la NASA el día de mi cumpleaños y compartirla en Instagram o Facebook

“Disfruto trabajar con los animales y mostrar el campo”: el secreto de La Granja del Borrego para monetizar en YouTube

ABC de la tecnología en autos híbridos: desde videollamadas a bordo hasta asistencias al volante

Cómo usar la Dynamic Island en iPhone: desde hacer pagos hasta esconder aplicaciones

ENTRETENIMIENTO

Judi Dench y el insulto que recibió al inicio de su carrera: "Nunca harás una película por tu cara"

Judi Dench y el insulto que recibió al inicio de su carrera: "Nunca harás una película por tu cara"

“Fue un proceso agotador”: Bill Skarsgård contó cómo consiguió el papel de Pennywise en "It" después de ocho audiciones

El gesto de Jamie Lee Curtis hacia los hijos de Rob y Michele Reiner tras la muerte de la pareja

Russell Brand impidió que la fiscalía mencionara a Katy Perry durante su juicio por violación

Gisele Bündchen celebró el cumpleaños de su esposo Joaquim Valente: “Qué afortunada soy”

MUNDO

Gadi Eisenkot recibió el encargo de formar un nuevo gobierno en Israel y ofreció un lugar al partido de Benjamin Netanyahu

Gadi Eisenkot recibió el encargo de formar un nuevo gobierno en Israel y ofreció un lugar al partido de Benjamin Netanyahu

Un científico alteró la forma de las alas de polillas con compuestos químicos y cambió lo que se sabía sobre su evolución

Un partido árabe israelí votaría a favor de un gobierno de Eisenkot aun sin acuerdo de coalición

Rusia atacó a rescatistas que buscan sobrevivientes bajo los escombros de una escuela subterránea que fue bombardeada en Zaporizhzhia

Israel afirmó que la misión contra el régimen de Irán “aún no está completa” y advirtió a Hezbollah