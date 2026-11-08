Motociclista salvadoreño fue capturado con 208° de alcohol y sin licencia tras atropellar a un peatón

Un peatón sufrió un golpe en la cabeza tras el impacto de una motocicleta en Chalatenango Sur. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

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Un peatón sufrió un golpe en la cabeza luego de que una motocicleta lo atropellara durante la madrugada de este domingo 8 de noviembre en Chalatenango Sur. La víctima fue trasladada a un hospital y, de acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), se encuentra estable.

La corporación policial informó que el conductor detenido es Emerson Geovanny Vásquez Ortiz, de 24 años. Según el reporte oficial, manejaba la motocicleta con una medición de 208° de alcohol y no portaba licencia de conducir al momento del accidente.

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La PNC indicó que Vásquez Ortiz será remitido por los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor. La institución no detalló el lugar preciso donde ocurrió el atropello ni las circunstancias previas al impacto.

El hecho se conoció durante la madrugada de este domingo, cuando los agentes realizaron la captura en Chalatenango Sur. La víctima recibió atención médica debido al golpe en la cabeza y permanece bajo observación, según la información divulgada por la Policía.

La Policía Nacional Civil detuvo a Emerson Geovanny Vásquez Ortiz por manejar sin licencia y con 208 grados de alcohol. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Las detenciones por conducción peligrosa superaron las 2 mil este año

El caso ocurre en un año en el que las autoridades han registrado un aumento en las capturas por conducción peligrosa. Entre el 1 de enero y el 5 de noviembre de 2026, 2.053 personas fueron detenidas por este delito, de acuerdo con las cifras proporcionadas por las autoridades policiales a nivel nacional.

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El registro representa 209 detenciones más que las contabilizadas durante el mismo período de 2025, cuando hubo 1.844 capturas. La variación equivale a un incremento de 11.3% en la comparación interanual.

En el caso de Chalatenango Sur, la PNC señaló que el motociclista presentaba 208° de alcohol, por lo que el sujeto iniciará un proceso judicial en el que puede enfrentar multas y procesos penales. Desde 2024 el territorio salvadoreño sostiene una política de cero tolerancia al alcohol desde 2024 para evitar un incremento en los accidentes de tránsito, tras reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y al Código Penal aprobadas por la Asamblea Legislativa.

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El Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabilizó 18.818 accidentes de tránsito en las carreteras del país. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Los accidentes viales dejaron 13.541 lesionados en 2026

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reportó 18.818 accidentes de tránsito entre el 1 de enero al 7 de noviembre de este año. La cifra supera los 18.552 siniestros registrados en el mismo período del año anterior, con una diferencia de 266 casos.

Los accidentes viales han dejado 13.541 personas lesionadas lo que va de 2026 y 1.260 fallecidas durante este año, según el registro oficial. Las estadísticas no desagregan cuántos de esos hechos estuvieron vinculados con el consumo de bebidas alcohólicas, conductores sin licencia u otras infracciones de tránsito.

La captura de Vásquez Ortiz se suma a las detenciones por conducción peligrosa reportadas hasta el 5 de noviembre. El proceso judicial deberá determinar su responsabilidad por el atropello y por las infracciones señaladas por la PNC.

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