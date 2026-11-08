María Becerra respondió las críticas por su último tema: “No hay que ser tan literales”

María Becerra estrenó recientemente su nueva canción "Tú Sin Yo", el primer sencillo de su próxima era musical y salió a defenderse ante las críticas en las redes sociales (Instagram)

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María Becerra atraviesa una etapa de intensa actividad profesional, entre nuevos proyectos musicales, giras, premiaciones y presentaciones que la mantienen en constante movimiento. En medio de ese ritmo, la cantante lanzó el videoclip de “Tú Sin Yo”, una canción en la que aborda el dolor y la complejidad de una ruptura amorosa. Pero el estreno no solo generó entusiasmo entre sus seguidores: también abrió un debate inesperado por el título del tema y la supuesta falta de concordancia que algunos usuarios señalaron en redes sociales.

La artista decidió responder a esas críticas de una manera ingeniosa. Si bien primero compartió su explicación en TikTok, luego llevó el mensaje a sus historias de Instagram, donde publicó un breve clip grabado en el interior de un auto. “POV: yo cansada de que me digan que ‘tú sin yo’ tiene un error de ortografía. Esperás leer ‘tú sin mí’, pero puse ‘yo’ a propósito… ahí está el juego de palabras. Y ahí está la metáfora también”, escribió María.

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“En la canción, ese ‘tú’ existe en la voz de un ‘yo’ que todavía le canta”, sostuvo. Y, ante la insistencia de quienes analizaban el título de manera literal, cerró su explicación con una frase contundente: “No hay que ser TAN literales lpm”.

La reconocida artista planteó su postura ante el título de su última canción (Instagram)

El mensaje también tuvo un componente humorístico. Para acompañar el video, la cantante utilizó un audio de la doctora Polo, la reconocida conductora del ciclo Caso Cerrado. “Señor, por favor, te lo pido”, se escucha en el audio. Luego, ante una respuesta que parece contradecirla, la doctora Polo insiste: “Ábrele la mente a la gente”. El fragmento continúa con una nueva súplica: “¿Tú crees que tú me puedas ayudar? Porque ya yo me estoy volviendo loca. Yo no puedo más”. Con ese recurso, María convirtió la explicación sobre la canción en una escena cargada de ironía.

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La publicación original también recibió todo tipo de respuestas en la sección de comentarios. Algunos usuarios entendieron la intención de la artista y celebraron tanto la canción como la forma en que decidió responder a las críticas. “Te amo, Mari. Tremendo temón”; “Caso cerrado”; “Los que escuchamos de verdad y prestamos atención a cada palabra entendimos perfectamente el significado”; “Para mí suena raro”; “No entendieron la vibra del mensaje”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron.

El intercambio llegó después de varias semanas cargadas de emociones para la cantante. Este sábado, la 35ª Marcha del Orgullo de Buenos Aires reunió a miles de personas bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”. María ocupó un lugar central dentro de la propuesta musical de la jornada, que también contó con la participación de La Joaqui, Six Sex y K4OS.

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“No hay que ser TAN literales lpm”, destacó María ante las críticas sobre su tema (Instagram)

Y, previamente, María también había protagonizado uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de los premios Martín Fierro de la Música. La cantante se quebró al recibir el reconocimiento de APTRA a Mejor Artista Femenina y aprovechó el escenario para recordar a su familia, especialmente a su madre, a quien definió como su “primer público”. “Gracias. Bueno, una vez más, gracias APTRA, gracias a todos. Y bueno, nada, la verdad que este reconocimiento a Mejor Artista Femenina quiero dedicárselo antes que nada a mi familia, porque la verdad es que yo no sería ni la artista, ni la mujer, ni la persona que soy sin mi familia, específicamente sin mi mamá”, sostuvo. “Mi mamá es la mujer más increíble del mundo, que me inculcó la música bien desde chiquita, que me ponía en los cumpleaños a cantar obligadamente las canciones de Whitney Houston. Y yo ahí estaba dándolo todo y ella siempre fue mi mejor público”, contó.

“Es que me emociono por eso... A todos nos ha pasado acá que tuvimos a ese alguien, la única persona que estaba aplaudiéndolo a uno en un principio, y esa era mi mamá”, expresó. Luego volvió a destacar la confianza que recibió de su madre durante todo su recorrido. “Y la verdad que le re agradezco, porque siempre estuvo ahí con ese metro, metro cincuenta de ternura y de confianza en mí. Siempre se la rebancó y se lo quiero dedicar más que nada a ella, a todo mi equipo”, afirmó.

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El llanto continuó cuando María mencionó a Natanael Real, su mánager. “Nata, que lo amo también, que es mi hermanito y que estoy muy orgullosa de vos, amigo”, dijo, mientras él se encontraba presente en la ceremonia.

La cantante María Becerra habló en el escenario tras recibir el galardón a Mejor Artista Femenina en la entrega de los Premios Martín Fierro de la Música. Durante su discurso frente al micrófono, la artista expresó unas palabras y se quebró.

Becerra también habló de las dificultades que atravesó durante el último año y del acompañamiento que recibió de su equipo. “Han pasado un montón de cosas en mi carrera que nadie sabe. Todo este año, un montón de cambios, un montón de situaciones muy difíciles”, expresó.

Entre el lanzamiento de “Tú Sin Yo”, las críticas por el título, la respuesta que preparó con el audio de Caso Cerrado y los reconocimientos recibidos, María Becerra continúa atravesando una etapa de gran exposición. La cantante eligió responder a las observaciones con una explicación sobre el sentido de su letra, pero también con el humor que le permitió transformar una discusión en redes en una nueva escena de complicidad con sus seguidores. Mientras su música sigue creciendo y sus canciones abren distintas conversaciones, la Nena de Argentina continúa construyendo su camino entre la emoción, la ironía y el respaldo de quienes la acompañan desde el comienzo.

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