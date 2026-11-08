Honduras

Honduras registra 849 mujeres detenidas por delitos como narcotráfico, homicidio y trata de personas

Los casos también incluyen investigaciones por explotación sexual, en las que algunas sospechosas habrían involucrado a integrantes de sus propias familias, según datos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI)

El registro de detenciones de la policía hondureña incluye a personas mayores de 60 años procesadas por distintos ilícitos.
Los operativos de captura se concentraron en departamentos como Francisco Morazán, Cortés, Atlántida y Choluteca.
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849 mujeres fueron detenidas en Honduras por su presunta participación en distintos delitos, según informó Wilfredo Maldonado, portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Los casos abarcan tráfico de drogas, asesinato, homicidio, robo y trata de personas, e incluyen expedientes vinculados a redes de explotación sexual y organizaciones criminales activas en diferentes zonas del territorio hondureño.

Las investigaciones no se limitan a delitos contra la propiedad o vinculados al narcotráfico: también incluyen expedientes relacionados con redes de explotación sexual y estructuras criminales que operan en distintas regiones del país.

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Las autoridades señalaron la presunta participación de mujeres en casos de trata de personas, particularmente en situaciones de explotación sexual con fines comerciales. Maldonado expresó preocupación por investigaciones en las que algunas sospechosas habrían sometido a personas de su propio entorno familiar a ese tipo de actividades.

La trata de personas y la explotación sexual pueden involucrar redes de captación, traslado y comercialización de víctimas. Las investigaciones buscan establecer responsabilidades individuales y determinar si existen otras personas vinculadas a las estructuras que facilitan esas actividades.

Las autoridades también identificaron a mujeres que presuntamente mantienen relaciones con organizaciones criminales y desempeñan distintas funciones dentro de ellas. Las responsabilidades deberán establecerse mediante los respectivos procesos judiciales.

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Organizaciones lideradas por mujeres

Otro elemento que distingue los registros policiales es la diversidad etaria. Según Maldonado, entre los casos identificados figuran personas mayores de 60 años que enfrentan investigaciones o cumplen condenas por distintos delitos. Las detenciones no se concentran exclusivamente en mujeres jóvenes.

La edad de las detenidas no constituye por sí misma un indicador de responsabilidad penal; cada expediente debe analizarse según las pruebas disponibles, las circunstancias del hecho y las resoluciones de los órganos de justicia.

El portavoz policial también advirtió sobre la incorporación de menores de edad a actividades de estructuras criminales. Según explicó, esas organizaciones recurren a niños y adolescentes para involucrarlos en la comisión de distintos ilícitos. Las condiciones de vulnerabilidad facilitan su captación, y los casos requieren mecanismos de protección para evitar que continúen expuestos a entornos criminales.

La participación de menores obliga a distinguir entre quienes ejercen funciones de dirección dentro de las organizaciones y quienes son utilizados para ejecutar tareas bajo presión, manipulación o amenazas.

El registro de detenciones de la policía hondureña incluye a personas mayores de 60 años procesadas por distintos ilícitos.
El registro de detenciones de la policía hondureña incluye a personas mayores de 60 años procesadas por distintos ilícitos.

Detenciones en Francisco Morazán, Cortés

Las más de 849 detenciones registradas por la DPI se produjeron en distintas regiones del país, tanto en ciudades como en comunidades rurales. Entre los departamentos mencionados figuran Francisco Morazán, Cortés, Atlántida y Choluteca, además de otras zonas donde se desarrollaron operaciones policiales.

El registro de detenciones de la policía hondureña incluye a personas mayores de 60 años procesadas por distintos ilícitos.
Las autoridades investigan casos de trata en los que sospechosas habrían explotado sexualmente a hijas y nietas.

Las autoridades no detallaron cuántas detenciones corresponden a cada departamento ni proporcionaron un desglose estadístico por edades, tipos de delitos o vínculos con organizaciones criminales. Tampoco precisaron cuántas de las 849 mujeres permanecen bajo detención preventiva, cuántas recibieron una sentencia condenatoria o cuántos expedientes continúan en etapa de investigación.

La cifra de la DPI corresponde a un registro de mujeres detenidas por su presunta vinculación con distintos hechos delictivos: desde delitos relacionados con drogas y violencia hasta trata de personas, explotación sexual y participación en estructuras criminales.

Los procesos judiciales deberán determinar la culpabilidad o inocencia de cada una de las personas señaladas.

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