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“Disfruto trabajar con los animales y mostrar el campo”: el secreto de La Granja del Borrego para monetizar en YouTube

Carlos Alberto Díaz transformó su vida rural en un fenómeno digital con más de 30 millones de seguidores con videos sobre el cuidado de animales, los cultivos y las exigencias cotidianas de mantener una finca

Carlos Alberto Díaz, conocido como 'El Borrego', construyó una comunidad de más de 30 millones de seguidores en YouTube.
Carlos Alberto Díaz, conocido como 'El Borrego', construyó una comunidad de más de 30 millones de seguidores en YouTube.
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Carlos Alberto Díaz, creador de contenido colombiano conocido como ‘El Borrego’, convirtió su vida en el campo en contenido para millones de personas. La mente detrás de La Granja de Borrego reúne a más de 30 millones de seguidores en YouTube, donde comparte las tareas diarias de su finca, el cuidado de los animales y el trabajo detrás de los cultivos.

En diálogo con Infobae, el ‘El Borrego’ contó cómo comenzó a grabar durante la pandemia, de qué forma organiza una rutina que combina producción audiovisual, estudios y obligaciones en la granja, de qué forma logró monetizar en YouTube y qué sugiere a quienes buscan comenzar en las plataformas digitales.

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Cómo nació la idea de mostrar el campo colombiano en YouTube

‘El Borrego’ llegó a la granja durante la pandemia, cuando el proyecto aún era pequeño: tenía gallinas, un invernadero de tomates y muchas tareas por resolver. En ese momento el campo colombiano tenía poca presencia en YouTube y otras redes sociales, pese a su impacto en la vida diaria.

Un joven de cabello rizado se apoya en una cerca de madera bajo un techo de chapa, junto a un bebedero y frente a colinas verdes
La pandemia marcó el inicio del proyecto digital con el que 'El Borrego' y su familia comenzaron a documentar su vida rural. (Foto: Infobae)

“¿Cómo es posible que no haya alguien mostrando mucho el tema del campo?”, se preguntó. A partir de esa inquietud, empezó a publicar videos todos los días. Su propósito era enseñar “cómo se trabaja un animal, cómo se trabajan los cultivos, cómo es tener una finca”.

Para ‘El Borrego’, las grabaciones siempre buscan dar visibilidad a la tarea de quienes producen alimentos. “El campo tiene una importancia que muchas veces no se ve”, sostuvo.

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Además, apeló a una frase habitual en las zonas rurales para sintetizar esa idea: “Si el campo no produce, la ciudad no come”. Con ese enfoque, sus videos muestran desde el manejo de animales hasta el mantenimiento de una finca.

Un joven con sombrero se sienta sobre heno junto a una vaca y tres placas triangulares plateadas de YouTube al aire libre
Los videos de 'El Borrego' muestran desde el trabajo en los cultivos hasta la rutina con gallinas y otros animales. (Foto: Instagram)

Cómo ‘El Borrego’ combina la granja, la creación de contenido y el estudio

La rutina exige organización porque las necesidades de los animales no se detienen y la producción de un video implica grabar, seleccionar material y publicar. El creador de contenido afirmó que, durante sus primeros años, debía compatibilizar esas obligaciones con sus estudios y con la venta de huevos.

“Nunca descuidé nada, ni siquiera el estudio, porque nunca paré de estudiar”, dijo. En ocasiones dormía menos para cumplir con las tareas pendientes; en otras priorizaba el descanso. Su fórmula, explicó, parte de encontrar tiempo para una actividad que disfruta: “Uno saca el tiempo donde no lo tiene”.

Un joven con sombrero se sienta en un campo con pasto seco entre dos maletines negros con el logo de YouTube y dos caballos
YouTube es una de las principales fuentes de ingresos del creador, junto con acuerdos publicitarios seleccionados. (Foto: Instagram)

De qué forma ‘El Borrego’ gana dinero con videos de YouTube

El mantenimiento de la finca representa muchos gastos, desde la alimentación y el cuidado de los animales hasta la infraestructura. Por eso, el youtuber señaló que la monetización es necesaria para sostener el proyecto, aunque lo sigue viendo como un hobby vinculado con su pasión por el campo.

‘El Borrego’ mencionó dos vías centrales de ingresos. Por un lado, los acuerdos publicitarios con empresas; por otro, los pagos que genera YouTube por la reproducción de anuncios. “YouTube es la que más paga”, aseguró, y dijo que esa plataforma le permite publicar videos orgánicos sin depender de una marca patrocinadora.

Asimismo, el creador de contenido dijo: “trato de ser muy cuidadoso con las publicidades y con lo que grabo, no muestro cualquier cosa, sino de verdad trato de hacer algo que la gente lo disfrute y que vaya con mis principios”.

Un joven con camisa a cuadros y botas de goma está de pie junto a una vaca negra en un campo verde
'El Borrego' afirmó que el contenido debe responder a la pasión de quien lo realiza y no solo a la búsqueda de fama. (Foto: Infobae)

Qué consejo le da a quienes quieren empezar a crear contenido

Su principal sugerencia es no comenzar con la fama o el dinero como meta exclusiva. “Siempre háganlo por pasión, porque es que eso de verdad se nota mucho”, afirmó. A su juicio, el público identifica cuándo un creador publica por interés genuino y cuándo prioriza el reconocimiento.

‘El Borrego’ recordó que, al iniciar La Granja de Borrego, no imaginaba que podía monetizar el contenido. Su intención era ocupar el tiempo libre con una actividad que disfrutaba.

Aunque reconoce que crear videos puede ser desgastante, asegura que el vínculo con los animales y la naturaleza mantiene su motivación: “Disfruto trabajar con los animales y mostrar el campo”.

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