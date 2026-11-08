Guatemala

Cinco alzas en un año: el gas propano en Guatemala vuelve a subir y acumula un encarecimiento del 41%

El cilindro de 25 libras, el más usado en hogares y pequeños negocios, pasó de USD 12,82 a USD 18,06 en menos de siete meses. Las importaciones, el mercado internacional y las tensiones geopolíticas están detrás de cada ajuste.

Un balón de gas rojo en primer plano junto a una mesa con un cuaderno y una persona que sostiene un monedero con monedas.
Las distribuidoras de gas propano en Guatemala aplicaron el quinto ajuste del año el domingo 8 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las distribuidoras de gas propano aplicaron este domingo 8 de noviembre un nuevo ajuste en Guatemala, con alzas de entre Q12 (USD 1,57) y Q48 (USD 6,28) según la capacidad del cilindro.

El envase de 25 libras pasó a Q138 (USD 18,06), el de 35 libras quedó en Q193 (USD 25,26) y el de 100 libras alcanzó Q552 (USD 72,24).

PUBLICIDAD

El cambio se produjo dos semanas después del reajuste del 25 de octubre y constituye el quinto incremento del año, de acuerdo con los precios divulgados por las empresas distribuidoras y con información confirmada previamente por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

El cilindro de 25 libras, una de las presentaciones más utilizadas por los hogares y pequeños negocios, aumentó Q12 (USD 1,57) frente a la tarifa anterior de Q126 (USD 16,49). En el caso del envase de 35 libras, el precio avanzó desde Q177 (USD 23,16) hasta Q193 (USD 25,26), una diferencia de Q16 (USD 2,09).

PUBLICIDAD

Un cilindro metálico azul conectado por una manguera a una hornilla con llama azul y una olla de hierro que emite vapor.
El cilindro de 25 libras subió a Q138 tras registrar un incremento de Q12 frente a la tarifa anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayor variación correspondió al cilindro de 100 libras, que pasó de Q504 (USD 65,96) a Q552 (USD 72,24). El ajuste fue de Q48 (USD 6,28).

Los cinco aumentos del gas propano entre enero y noviembre de 2026

El primer incremento del año entró en vigor el 20 de abril. El cilindro de 25 libras pasó de Q98 (USD 12,82) a Q110 (USD 14,39), con un aumento de Q12 (USD 1,57). El de 35 libras avanzó de Q137 (USD 17,93) a Q154 (USD 20,15), mientras que el de 100 libras subió de Q392 (USD 51,30) a Q440 (USD 57,58).

El segundo ajuste se generalizó el 9 de junio. La presentación de 25 libras pasó de Q110 (USD 14,39) a Q115 (USD 15,05), con una diferencia de Q5 (USD 0,65). La de 35 libras llegó a Q161 (USD 21,07) y la de 100 libras, a Q460 (USD 60,20).

El tercer aumento se aplicó el 4 de octubre. El cilindro de 25 libras escaló a Q122 (USD 15,97), el de 35 libras a Q171 (USD 22,38) y el de 100 libras a Q488 (USD 63,86).

El cuarto reajuste comenzó el 25 de octubre. Para el cilindro de 25 libras significó un alza de Q4 (USD 0,52); para el de 35 libras, de Q6 (USD 0,79); y para el de 100 libras, de Q16 (USD 2,09).

Vista de cerca de múltiples cilindros de gas amarillos apilados en varias filas bajo un techo de lámina corrugada con vigas naranjas visibles.
La serie de alzas del gas propano durante 2026 comenzó el 20 de abril con ajustes en todas las capacidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el precio de inicio de año, el cilindro de 25 libras acumula un encarecimiento de Q40 (USD 5,23), equivalente a cerca de 41%.

El mercado internacional y la dependencia de las importaciones presionan las tarifas

El Ministerio de Energía y Minas atribuyó los incrementos a las cotizaciones internacionales del gas licuado de petróleo (GLP), los costos de importación y la dependencia externa del país. Guatemala importa la totalidad del gas propano que consume, por lo que las variaciones en el mercado energético internacional repercuten en los precios locales.

Entre los componentes que inciden en la tarifa final figuran el precio internacional del producto, los fletes, seguros, tipo de cambio, almacenamiento, transporte terrestre, envasado y distribución. Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente también han influido en los mercados de hidrocarburos durante 2026.

Temas Relacionados

GuatemalaGas LPAumento de preciosGas propanoCombustiblesIncremento de preciosCanasta básica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los anteojos y un lazo con sangre figuran entre las reliquias recuperadas de fray Augusto Ramírez Monasterio

La comisión reconstruyó el recorrido de las pocas piezas de segundo grado que sobrevivieron al saqueo, la quema y las pérdidas ocurridas después del homicidio del franciscano en 1983, en Guatemala

Los anteojos y un lazo con sangre figuran entre las reliquias recuperadas de fray Augusto Ramírez Monasterio

José Francisco Robles Ortega, el cardenal mexicano que representó al papa León XIV en la beatificación de Augusto Ramírez Monasterio en Guatemala

La eucaristía celebrada en Santa Lucía Milpas Altas reconoció como mártir al fraile franciscano, asesinado en 1983 tras negarse a revelar una confesión, con una asistencia prevista de 15.000 fieles

José Francisco Robles Ortega, el cardenal mexicano que representó al papa León XIV en la beatificación de Augusto Ramírez Monasterio en Guatemala

Autoridades guatemaltecas suman cuatro detenidos de la red narco “Los Tigres” al capturar a presunto coordinador

El hombre de 49 años fue aprehendido el viernes en la aldea El Limón, Chisec, por una orden por asociaciones delictivas vinculada a pesquisas sobre entregas de sustancias ilícitas en dos departamentos

Autoridades guatemaltecas suman cuatro detenidos de la red narco “Los Tigres” al capturar a presunto coordinador

Izabal, Escuintla y Petén lideran la tasa de VIH en Guatemala, con 1,835 casos nuevos y 314 muertes en 2026

El balance del MSPAS situó la incidencia nacional en 10 por cada 100.000 habitantes y señaló que ocho de los 22 departamentos superaron ese promedio durante los primeros nueve meses del año

Izabal, Escuintla y Petén lideran la tasa de VIH en Guatemala, con 1,835 casos nuevos y 314 muertes en 2026

Quién fue fray Augusto Ramírez Monasterio, el primer beato sacerdote de Guatemala

Nacido en 1937, el religioso franciscano fue secuestrado, torturado y asesinado en 1983 por negarse a revelar información recibida en el sacramento de la confesión

Quién fue fray Augusto Ramírez Monasterio, el primer beato sacerdote de Guatemala

TECNO

Por qué no hay que descargar la APK de XUPER TV: ver películas gratis aumenta el riesgo de fraudes bancarios

Por qué no hay que descargar la APK de XUPER TV: ver películas gratis aumenta el riesgo de fraudes bancarios

Cómo saber qué foto tomó la NASA el día de mi cumpleaños y compartirla en Instagram o Facebook

“Disfruto trabajar con los animales y mostrar el campo”: el secreto de La Granja del Borrego para monetizar en YouTube

ABC de la tecnología en autos híbridos: desde videollamadas a bordo hasta asistencias al volante

Cómo usar la Dynamic Island en iPhone: desde hacer pagos hasta esconder aplicaciones

ENTRETENIMIENTO

Judi Dench y el insulto que recibió al inicio de su carrera: "Nunca harás una película por tu cara"

Judi Dench y el insulto que recibió al inicio de su carrera: "Nunca harás una película por tu cara"

“Fue un proceso agotador”: Bill Skarsgård contó cómo consiguió el papel de Pennywise en "It" después de ocho audiciones

El gesto de Jamie Lee Curtis hacia los hijos de Rob y Michele Reiner tras la muerte de la pareja

Russell Brand impidió que la fiscalía mencionara a Katy Perry durante su juicio por violación

Gisele Bündchen celebró el cumpleaños de su esposo Joaquim Valente: “Qué afortunada soy”

MUNDO

Gadi Eisenkot recibió el encargo de formar un nuevo gobierno en Israel y ofreció un lugar al partido de Benjamin Netanyahu

Gadi Eisenkot recibió el encargo de formar un nuevo gobierno en Israel y ofreció un lugar al partido de Benjamin Netanyahu

Un científico alteró la forma de las alas de polillas con compuestos químicos y cambió lo que se sabía sobre su evolución

Un partido árabe israelí votaría a favor de un gobierno de Eisenkot aun sin acuerdo de coalición

Rusia atacó a rescatistas que buscan sobrevivientes bajo los escombros de una escuela subterránea que fue bombardeada en Zaporizhzhia

Israel afirmó que la misión contra el régimen de Irán “aún no está completa” y advirtió a Hezbollah