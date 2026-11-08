Cinco alzas en un año: el gas propano en Guatemala vuelve a subir y acumula un encarecimiento del 41%

Las distribuidoras de gas propano en Guatemala aplicaron el quinto ajuste del año el domingo 8 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las distribuidoras de gas propano aplicaron este domingo 8 de noviembre un nuevo ajuste en Guatemala, con alzas de entre Q12 (USD 1,57) y Q48 (USD 6,28) según la capacidad del cilindro.

El envase de 25 libras pasó a Q138 (USD 18,06), el de 35 libras quedó en Q193 (USD 25,26) y el de 100 libras alcanzó Q552 (USD 72,24).

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El cambio se produjo dos semanas después del reajuste del 25 de octubre y constituye el quinto incremento del año, de acuerdo con los precios divulgados por las empresas distribuidoras y con información confirmada previamente por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

El cilindro de 25 libras, una de las presentaciones más utilizadas por los hogares y pequeños negocios, aumentó Q12 (USD 1,57) frente a la tarifa anterior de Q126 (USD 16,49). En el caso del envase de 35 libras, el precio avanzó desde Q177 (USD 23,16) hasta Q193 (USD 25,26), una diferencia de Q16 (USD 2,09).

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El cilindro de 25 libras subió a Q138 tras registrar un incremento de Q12 frente a la tarifa anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayor variación correspondió al cilindro de 100 libras, que pasó de Q504 (USD 65,96) a Q552 (USD 72,24). El ajuste fue de Q48 (USD 6,28).

Los cinco aumentos del gas propano entre enero y noviembre de 2026

El primer incremento del año entró en vigor el 20 de abril. El cilindro de 25 libras pasó de Q98 (USD 12,82) a Q110 (USD 14,39), con un aumento de Q12 (USD 1,57). El de 35 libras avanzó de Q137 (USD 17,93) a Q154 (USD 20,15), mientras que el de 100 libras subió de Q392 (USD 51,30) a Q440 (USD 57,58).

El segundo ajuste se generalizó el 9 de junio. La presentación de 25 libras pasó de Q110 (USD 14,39) a Q115 (USD 15,05), con una diferencia de Q5 (USD 0,65). La de 35 libras llegó a Q161 (USD 21,07) y la de 100 libras, a Q460 (USD 60,20).

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El tercer aumento se aplicó el 4 de octubre. El cilindro de 25 libras escaló a Q122 (USD 15,97), el de 35 libras a Q171 (USD 22,38) y el de 100 libras a Q488 (USD 63,86).

El cuarto reajuste comenzó el 25 de octubre. Para el cilindro de 25 libras significó un alza de Q4 (USD 0,52); para el de 35 libras, de Q6 (USD 0,79); y para el de 100 libras, de Q16 (USD 2,09).

La serie de alzas del gas propano durante 2026 comenzó el 20 de abril con ajustes en todas las capacidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el precio de inicio de año, el cilindro de 25 libras acumula un encarecimiento de Q40 (USD 5,23), equivalente a cerca de 41%.

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El mercado internacional y la dependencia de las importaciones presionan las tarifas

El Ministerio de Energía y Minas atribuyó los incrementos a las cotizaciones internacionales del gas licuado de petróleo (GLP), los costos de importación y la dependencia externa del país. Guatemala importa la totalidad del gas propano que consume, por lo que las variaciones en el mercado energético internacional repercuten en los precios locales.

Entre los componentes que inciden en la tarifa final figuran el precio internacional del producto, los fletes, seguros, tipo de cambio, almacenamiento, transporte terrestre, envasado y distribución. Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente también han influido en los mercados de hidrocarburos durante 2026.