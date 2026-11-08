¿Qué penas enfrentan los jóvenes que se niegan a cumplir el servicio militar obligatorio en Cuba?

Una familia cubana rechazó la incorporación de un adolescente al servicio militar obligatorio por considerar la convocatoria un riesgo innecesario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una familia cubana decidió no enviar a un adolescente al servicio militar obligatorio al considerar que su incorporación representa “un riesgo” innecesario.

La negativa quedó registrada en un video difundido por Árbol Invertido, en el que un familiar del joven comunica su decisión a reclutadores estatales que llegaron a su vivienda para entregar una citación.

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En la grabación, el hombre identifica al convocado como su sobrino, Miguel, y afirma que ni él ni los padres del joven aceptan que cumpla el Servicio Militar Activo.

“No queremos que pase por ese riesgo”, sostiene durante el intercambio. El familiar fue identificado como un expreso político.

El reclutador explica que la citación corresponde a una comisión médica y advierte que, después de una negativa, otras instancias pueden intervenir.

“El propio juez se lo explicará”, responde cuando el familiar pregunta si la decisión puede traerle consecuencias al adolescente. También menciona la posible aplicación de un decreto, aunque no precisa si implicaría una multa u otra medida.

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El caso aparece en un contexto de mayor presión legal sobre los jóvenes que rechazan la convocatoria. El Parlamento de Cuba aprobó un Código Penal Militar que contempla penas de prisión para quienes no se presenten, abandonen su unidad o se lesionen para evitar la prestación, según una publicación de EFE.

Los reclutadores estatales advirtieron que la negativa a la citación médica puede derivar en la intervención de un juez y en sanciones legales. (Foto de la página de Facebook Ministerio de las Fuerzas Armadas Cuba)

La Ley de Defensa Nacional cubana establece que los ciudadanos de sexo masculino deben cumplir el Servicio Militar Activo bajo las condiciones fijadas por la legislación. El ingreso se prevé preferentemente desde los 18 años y la duración es de dos años.

El nuevo Código Penal Militar amplía las consecuencias para quienes opten por no incorporarse. El artículo 41 establece que quien abandone la unidad donde presta servicio o no se presente con la intención de evadirlo de manera definitiva puede recibir una pena de dos a cinco años de prisión.

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La norma también penaliza a quienes no respondan al llamado de las autoridades militares y a quienes se provoquen lesiones para quedar fuera del reclutamiento. En el video difundido por el medio cubano , el familiar de Miguel anticipa que llevará al joven ante la comisión para explicar la postura de la familia, aunque insiste en que no permitirá que cumpla el servicio.

“Es obligarlo a pasar un servicio militar. ¿A defender qué? ¿Arriesgar su vida por qué?”, afirma al final de la grabación. Durante el diálogo, recalca que su decisión no responde a una objeción médica, sino al rechazo familiar a que el adolescente sea expuesto a lo que considera un peligro.

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El Código Penal Militar cubano sanciona con penas de dos a cinco años de prisión a quienes evadan el servicio militar o abandonen su unidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al menos 89 reclutas murieron en unidades militares

La discusión sobre el reclutamiento obligatorio se intensificó después de accidentes y muertes de jóvenes dentro de instalaciones o durante tareas asignadas por las Fuerzas Armadas. Una investigación de elTOQUE documentó al menos 89 muertes de reclutas que cumplían el servicio militar en Cuba entre 2017 y 2026.

El registro incluye muertes por accidentes, suicidios, presunta negligencia médica, homicidios y desapariciones. De ese total, 33 casos fueron clasificados como accidentes y 31 como suicidios, categorías que reúnen el 72% de los episodios documentados por la investigación.

Los datos muestran un aumento de casos en los últimos años. Entre 2017 y 2021, el medio identificó 15 muertes. Entre 2022 y 2025, el número ascendió a 70. La investigación advierte que las cifras de 2026 son parciales y pueden aumentar con la verificación de nuevos hechos.

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Dos tragedias concentran 13 de los 89 fallecimientos. Cuatro reclutas, de entre 18 y 20 años, murieron durante el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas, en agosto de 2022. Otros nueve jóvenes que cumplían el servicio obligatorio fallecieron tras las explosiones registradas en enero de 2025 en un almacén militar de Melones, en Holguín.

De las 46 familias contactadas por elTOQUE, solo ocho informaron que tuvieron conocimiento de una investigación oficial. Ninguna consideró que el proceso hubiera aclarado por completo las circunstancias de la muerte o establecido responsabilidades.