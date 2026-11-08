Crimen y Justicia

Moreno: fueron a balear a un vecino por una disputa narco y mataron a un bebé de 10 meses

Sucedió en el barrio 1° de Marzo, en Trujui. Dos hombres y una mujer abrieron fuego contra la vivienda, pero las balas alcanzaron una casilla lindera. También resultaron heridas una nena de 10 años y una mujer. Buscan a los agresores

Edificio blanco con carteles de guardia y hospital intermedio, un cerco al frente, árboles al fondo y autos estacionados a un lado
Los menores fueron trasladados de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Moreno
Guardar

Un bebé de 10 meses murió tras recibir un disparo durante una balacera ocurrida en la localidad de Trujui, partido bonaerense de Moreno, en el marco de un presunto ajuste de cuentas narco. El ataque estaba dirigido contra un vecino de la familia, pero los proyectiles ingresaron a la vivienda lindera, donde se encontraban el chiquito, una nena de 10 años y una mujer, quienes también fueron alcanzadas por los disparos.

El hecho ocurrió este sábado, 7 de noviembre, alrededor de las 21, en el barrio 1° de Marzo. Según informaron fuentes policiales a Infobae, dos hombres y una mujer atacaron a tiros la vivienda de un hombre con varios antecedentes penales, quien se encontraba en el interior de su casa al momento de la agresión.

PUBLICIDAD

Durante la balacera, varios proyectiles atravesaron la casilla lindera y alcanzaron a sus ocupantes. Las tres víctimas fueron trasladadas de urgencia a un centro de salud de la zona.

El bebé ingresó a quirófano debido a la gravedad de las heridas, pero murió pese a los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida.

De acuerdo con la información policial, la mujer sufrió una herida de arma de fuego en la ingle, mientras que la nena de 10 años recibió un disparo en el brazo izquierdo. El bebé, por su parte, fue alcanzado en la espalda.

Según publicó el medio local Primer Plano Online, la niña se encuentra fuera de peligro. El medio también señaló que las heridas del bebé afectaron la arteria femoral y que la Justicia ordenó una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.

PUBLICIDAD

La principal hipótesis de los investigadores apunta a un conflicto relacionado con la comercialización de drogas. En ese contexto, se intenta determinar qué vínculo tenían los agresores con el vecino al que buscaban atacar y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron la balacera.

Fuentes policiales confirmaron a este medio que los tres sospechosos ya fueron identificados y son intensamente buscados. En las tareas para localizarlos intervienen efectivos de la Comisaría Moreno 2ª de Trujui y personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno-General Rodríguez.

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La investigación quedó a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, titular de la UFI N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

Temas Relacionados

MorenoPolicía BonaerenseNarcotráficoÚltimas NoticiasHomicidio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron a un hombre a metros del escenario donde estará el Papa León XIV en Palermo: se hizo pasar por bombero voluntario

El sospechoso, de 27 años, circulaba en una moto Kawasaki con una patente que simulaba pertenecer a un vehículo oficial

Detuvieron a un hombre a metros del escenario donde estará el Papa León XIV en Palermo: se hizo pasar por bombero voluntario

Detuvieron a un menor de 16 años acusado de asesinar de una puñalada a su primo en Chaco: escondió el cuchillo bajo el colchón

La víctima, un joven de 17 años, murió tras ser trasladado al hospital de Tres Isletas. El sospechoso aseguró que había actuado en defensa propia y reveló dónde estaba el arma

Detuvieron a un menor de 16 años acusado de asesinar de una puñalada a su primo en Chaco: escondió el cuchillo bajo el colchón

Violencia escolar en Neuquén: cinco adolescentes golpearon a una alumna con autismo

El ataque habría ocurrido durante la jornada escolar y fue presenciado por otros estudiantes. El caso fue denunciado ante la Policía y será remitido a la Fiscalía

Violencia escolar en Neuquén: cinco adolescentes golpearon a una alumna con autismo

Tragedia en Córdoba: encontraron sin vida a una mujer y a su hijo en un río

Las víctimas eran oriundas de Santa Fe y estaban de visita en Santa María de Punilla. La Justicia investiga cómo llegaron al curso de agua y las causales de muerte

Tragedia en Córdoba: encontraron sin vida a una mujer y a su hijo en un río

Declararon inimputable al hombre acusado de intentar raptar a una nena de una escuela de Ushuaia

El acusado fue sobreseido luego de haber sido sometido a una pericia forense. Tras detectarse que sufría un padecimiento mental que representaría un peligro para si mismo y terceros, ordenaron que sea internado

Declararon inimputable al hombre acusado de intentar raptar a una nena de una escuela de Ushuaia

DEPORTES

Se corre el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: Lando Norris lidera y Franco Colapinto marcha 15°

Se corre el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: Lando Norris lidera y Franco Colapinto marcha 15°

La respuesta de Pierre Gasly sobre la “presión” de los fanáticos argentinos de Franco Colapinto que dio que hablar en la Fórmula 1

El estremecedor nocaut en una pelea de boxeo sin guantes que recorre el mundo: “Cayó a la lona como una estatua”

Lanús visitará a Central Córdoba con la obligación de ganar para clasificar a la Sudamericana 2027: hora, TV y formaciones

Un ex jugador de la selección argentina estalló de furia por tener que dar una entrevista en medio de un partido

TELESHOW

La confesión de Hernán Drago sobre la importancia del amor en su vida: “No es una felicidad completa”

La confesión de Hernán Drago sobre la importancia del amor en su vida: “No es una felicidad completa”

Thiago Medina lanzó un casting para buscar novia y reavivó la tensión con Daniela Celis: "Mis condiciones"

Callejero Fino hizo un mea culpa desde su prisión domiciliaria y agradeció a quienes lo acompañan: “Me equivoqué”

María Becerra respondió las críticas por su último tema: “No hay que ser tan literales”

De dirigir la banda de la iglesia a romper prejuicios como DJ: la búsqueda y liberación de Anita B Queen, la telonera que fue furor en los shows de BTS

INFOBAE AMÉRICA

¿Qué penas enfrentan los jóvenes que se niegan a cumplir el servicio militar obligatorio en Cuba?

¿Qué penas enfrentan los jóvenes que se niegan a cumplir el servicio militar obligatorio en Cuba?

Costa Rica registra un alza de sífilis en 2026: adultos jóvenes concentran más casos

Cinco alzas en un año: el gas propano en Guatemala vuelve a subir y acumula un encarecimiento del 41%

Mientras talaba árboles de pino junto a un grupo un rayo mató a un trabajador en Panamá

Motociclista salvadoreño fue capturado con 208° de alcohol y sin licencia tras atropellar a un peatón