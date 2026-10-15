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Mensajes falsos, cursos fraudulentos y malware: los riesgos de estudiar en línea en América Latina

Una investigación revela que casi la mitad de quienes recurrieron a modalidades remotas enfrentó engaños, programas maliciosos, filtraciones o pérdidas económicas

Un joven con sudadera gris está sentado en una mesa de madera con un portátil abierto, cuadernos, libros y un bolígrafo, junto a un jarrón con flores.
El 43% de los estudiantes online sufrió un incidente digital en América Latina - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El 43% de las personas que estudiaron de forma online o híbrida en América Latina durante el último año sufrió al menos un incidente digital relacionado con su educación.

El dato surge de una investigación de Kaspersky, que advierte sobre un fenómeno que crece al mismo ritmo que la adopción de plataformas virtuales de enseñanza en la región.

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La cifra adquiere relevancia en un contexto donde el estudio a distancia ya forma parte de la rutina de millones de personas. Según el relevamiento, el 76% de los latinoamericanos encuestados realizó algún tipo de estudio en los últimos 12 meses. De ese grupo, el 38% lo hizo completamente en línea, mientras que otro 27% combinó actividades virtuales y presenciales.

Los enlaces sospechosos encabezan las amenazas contra la educación virtual - REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo
Los enlaces sospechosos encabezan las amenazas contra la educación virtual - REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

Los incidentes más comunes durante el aprendizaje digital

El estudio identificó que los riesgos aparecen en distintos momentos de la experiencia educativa, no solo al ingresar a una plataforma. Entre los problemas más frecuentes se encuentran:

  • Mensajes o enlaces sospechosos vinculados al aprendizaje, reportados por el 23% de los encuestados, el incidente más común detectado.
  • Aplicaciones o sitios web falsos, que afectaron al 16% de los usuarios.
  • Estafas difundidas en comunidades y grupos de mensajería.
  • Cursos falsos ofrecidos a través de distintos canales.
  • Malware oculto en archivos educativos.
  • Casos de exposición de información personal.

Estos resultados muestran que los riesgos también se concentran en la descarga de materiales, la interacción en grupos de estudio y el registro en nuevos servicios, además del acceso directo a plataformas académicas.

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Un problema que también afecta el bolsillo

Las consecuencias de estos incidentes no se limitan a una molestia puntual. La pérdida de tiempo fue el impacto más frecuente entre los afectados, con un 44%, seguida por la recepción de publicidad no deseada.

Primer plano de un dedo índice situado sobre la tecla Enter iluminada en azul de un teclado gris.
La investigación identificó mensajes fraudulentos como el problema más habitual, seguido por plataformas apócrifas, archivos infectados y propuestas académicas inexistentes difundidas en internet - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El componente económico resultó particularmente significativo: el 22% de quienes sufrieron un incidente perdió dinero como consecuencia directa. Otros usuarios reportaron pérdida de acceso a plataformas educativas, afectaciones en su progreso académico y fallas en sus dispositivos. En paralelo, varios encuestados señalaron haber perdido confianza en plataformas, proveedores o profesores tras enfrentar este tipo de situaciones.

Campañas que explotan el interés por la educación virtual

Los investigadores de la compañía de seguridad digital identificaron distintas campañas de spam diseñadas para aprovechar el auge de la enseñanza en línea. Algunas se dirigen a padres de familia y promocionan supuestas alternativas educativas mediante mensajes que cuestionan la enseñanza tradicional y buscan que los destinatarios reenvíen el contenido.

Otras campañas apuntan a adultos que trabajan y les ofrecen la posibilidad de retomar sus estudios sin dejar el empleo. En estos casos, los especialistas detectaron imágenes que no correspondían a la oferta real y enlaces que redirigían a sitios de terceros sin relación con el supuesto servicio. También se identificaron correos que promocionaban falsos préstamos estudiantiles.

Fabiano Tricarico, director de Productos para el Consumidor para las Américas en Kaspersky, advirtió sobre la magnitud del problema: “Perder una tesis porque un ransomware bloqueó un computador, pagar por un curso falso o comprometer una cuenta después de abrir un enlace malicioso son riesgos reales para cualquier persona que estudie online”.

Los expertos recomiendan a los usuarios revisar periódicamente las extensiones instaladas en Google Chrome.
Las estafas educativas ya provocan pérdidas económicas entre los usuarios - (Reuters)

Más dispositivos, más puntos de exposición

La investigación también detectó que las formas de estudiar en línea se diversificaron. Los usuarios combinan clases virtuales grupales, cursos, aplicaciones y sesiones privadas con profesores, lo que multiplica las plataformas, cuentas y servicios digitales que forman parte de su rutina académica.

En una misma jornada, un estudiante puede interactuar con videollamadas, plataformas académicas, aplicaciones, servicios en la nube y grupos de mensajería.

Frente a este panorama, Kaspersky amplía su portafolio de seguridad a computadores Windows basados en ARM, incluidos equipos con procesadores Qualcomm Snapdragon X, Snapdragon X Plus y Snapdragon X Elite, con el objetivo de extender sus tecnologías de protección contra estafas y malware impulsadas por inteligencia artificial a más plataformas.

Recomendaciones para reducir los riesgos

Los especialistas de la compañía sugieren una serie de medidas básicas de protección:

  • Usar contraseñas diferentes para cada plataforma educativa y apoyarse en un administrador de contraseñas.
  • Activar la autenticación multifactor siempre que esté disponible.
  • Verificar la legitimidad de cursos, plataformas y enlaces antes de compartir datos o realizar pagos.
  • Evitar redes Wi-Fi públicas para actividades sensibles o complementarlas con una VPN confiable.
  • Mantener copias de seguridad de tesis, investigaciones y proyectos en servicios en la nube o unidades externas protegidas.

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