Mundo

Los Chalecos Amarillos instaron a la “desobediencia masiva” de cara a una nueva jornada de protestas en Francia

El movimiento social convocó a mantener las movilizaciones en París, restringidas por las autoridades francesas, durante una jornada marcada por el encarecimiento de la vida, el recorte del gasto público y el deterioro de la educación

Un manifestante con un chaleco amarillo sostiene una bandera francesa frente a una barricada en llamas, en medio de enfrentamientos durante una jornada de protestas contra el costo de la vida y el aumento de los precios del combustible en París (REUTERS/Abdul Saboor)
Un manifestante con un chaleco amarillo sostiene una bandera francesa frente a una barricada en llamas, en medio de enfrentamientos durante una jornada de protestas contra el costo de la vida y el aumento de los precios del combustible en París (REUTERS/Abdul Saboor)
Guardar

Los sindicatos y grupos estudiantiles de Francia convocaron este sábado a una nueva jornada de protestas contra el aumento del costo de vida, mientras el movimiento de los Chalecos Amarillos mantiene una concentración propia en el centro de París, pese a la prohibición de las autoridades.

La movilización autorizada reunirá a organizaciones sindicales y estudiantiles en una marcha por el centro de la capital, bajo la consigna “contra el alto coste de la vida y en apoyo de los jóvenes”. Los Chalecos Amarillos decidieron no sumarse a esa convocatoria y llamaron a manifestarse en la Plaza de la Concordia, cerca de la Asamblea Nacional y del Palacio del Elíseo.

PUBLICIDAD

Las movilizaciones ocurren tras varias semanas de protestas encabezadas por jóvenes y huelgas nacionales que reunieron a cientos de miles de trabajadores.

El jueves, miles de personas participaron de concentraciones en distintas ciudades francesas, en una jornada que transcurrió en su mayor parte sin incidentes, aunque se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías en varios puntos. El Ministerio del Interior señaló que “en general transcurrieron bien”, aunque informó 642 detenciones.

La nueva movilización también se produce a menos de seis meses de las elecciones presidenciales, en las que los votantes elegirán al sucesor del presidente Emmanuel Macron. La extrema derecha encabeza los sondeos de opinión.

PUBLICIDAD

Un manifestante lleva un chaleco amarillo con el lema "Vuestro gobierno, nuestras penurias. ¡Despierta, Francia mía, te están asesinando!" durante una manifestación organizada por sindicatos en París, el 24 de octubre de 2026 (REUTERS/Abdul Saboor)
Un manifestante lleva un chaleco amarillo con el lema "Vuestro gobierno, nuestras penurias. ¡Despierta, Francia mía, te están asesinando!" durante una manifestación organizada por sindicatos en París, el 24 de octubre de 2026 (REUTERS/Abdul Saboor)

El movimiento de los Chalecos Amarillos llamó a una “desobediencia masiva” para mantener su protesta en París, pese a la prohibición de las autoridades. Las autoridades buscan impedir nuevos disturbios y saqueos como los que acompañaron las manifestaciones del 17 de octubre.

Hacemos un llamamiento a la desobediencia masiva”, declaró Benjamin Ball, integrante del comité coordinador del movimiento, que ocho años atrás encabezó protestas contra el Gobierno de Emmanuel Macron por el alza de los impuestos al combustible.

Francia desplegará nuevamente 70.000 policías y gendarmes este sábado para vigilar las manifestaciones. El ministro del Interior, Laurent Núñez, anunció que el operativo mantendrá la misma estructura aplicada los sábados previos, con controles preventivos reforzados en carreteras y estaciones de tren.

El riesgo es exactamente el mismo que en los sábados anteriores”, afirmó el funcionario durante una rueda de prensa en París. “Si hay alborotadores o saqueadores... estaremos preparados y esperándolos”, afirmó.

El ministro señaló que las autoridades detectaron en redes sociales convocatorias a bloqueos y actos violentos, además de mensajes que llaman a la “revolución” o la “insurrección”. Según Núñez, esos llamamientos provienen de movimientos de ultraizquierda y de sectores radicales de la extrema izquierda.

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, el 23 de octubre de 2026 (REUTERS/Stephanie Lecocq)
El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, el 23 de octubre de 2026 (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Cabe mencionar que abogados de al menos 18 personas heridas durante las movilizaciones sociales anunciaron el viernes que presentarán una denuncia colectiva contra el ministro del Interior ante la Corte de Justicia de la República (CJR). La acción judicial se formalizará dentro de un plazo de tres semanas y buscará establecer eventuales responsabilidades por las lesiones que los denunciantes sufrieron durante las protestas.

El abogado Arié Alimi acusó al ministro de ordenar el uso de armas que, según sostuvo, pueden provocar mutilaciones, pese a que conocía los riesgos asociados a esos dispositivos. Una decena de heridos ya autorizó su incorporación a la denuncia colectiva.

Por su parte, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció que el próximo lunes se reunirá con representantes sindicales y empresariales para debatir salarios y poder adquisitivo. “Lo único que pondrá fin a las protestas es una respuesta a las demandas que llevan varias semanas planteando trabajadores, funcionarios, jóvenes y jubilados”, afirmó el viernes una coalición intersindical.

Los sindicatos reclaman una suba del salario mínimo, que no recibe un incremento discrecional desde 2012, aumentos salariales generales, cambios tributarios y mejores condiciones de aprendizaje para los jóvenes. El Gobierno enfrenta esos reclamos bajo presión para reducir la deuda pública de la segunda economía de la Unión Europea, un contexto que limita su capacidad de ofrecer concesiones a los manifestantes.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaChalecos amarillosprotestas en FranciaFranciaParísEmmanuel Macron

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Teniendo el control del Senado, los Demócratas podrán bloquear nominados de Trump a Corte Suprema

Con al menos 54 bancas, los demócratas tendrán margen para frenar o dejar sin tratamiento las designaciones judiciales y de gabinete del presidente

Teniendo el control del Senado, los Demócratas podrán bloquear nominados de Trump a Corte Suprema

Volodimir Zelensky volvió a cuestionar al alcalde Vitali Klitschko y alertó que Kiev atraviesa una situación “crítica”

Más de tres millones de residentes padecen fallas en los servicios básicos, mientras las ofensivas contra instalaciones estratégicas obligan a utilizar generadores y dejan a parte de la capital sin calefacción centralizada

Volodimir Zelensky volvió a cuestionar al alcalde Vitali Klitschko y alertó que Kiev atraviesa una situación “crítica”

Un ataque contra un mercado de Taiz deja al menos 30 muertos y ocho heridos

El bombardeo impactó el viernes en Al Hadara, situado en Al Waziyah, una localidad de la provincia yemení controlada mayormente por los hutíes, mientras los rescatistas buscaban cuerpos entre los escombros

Un ataque contra un mercado de Taiz deja al menos 30 muertos y ocho heridos

Anguila lidera los destinos del Caribe para las vacaciones de fin de año

La isla alcanzó el tercer puesto global de Virtuoso durante el período festivo, impulsada por su litoral, hoteles exclusivos y propuesta gastronómica

Anguila lidera los destinos del Caribe para las vacaciones de fin de año

El nuevo aeropuerto de Ilulissat acerca al mundo un patrimonio de hielo en Groenlandia

Con una pista de 2.200 metros, la terminal habilita la llegada de aviones internacionales a la zona del glaciar Sermeq Kujalleq y la bahía de Disko

El nuevo aeropuerto de Ilulissat acerca al mundo un patrimonio de hielo en Groenlandia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Le pegaron un pelotazo mientras jugaba al fútbol y murió: tenía 72 años

Le pegaron un pelotazo mientras jugaba al fútbol y murió: tenía 72 años

Richard Neal promete mantener el T-MEC y revertir aranceles de Trump

Chispazo hoy 6 de noviembre: todos los resultados ganadores del último sorteo de la Lotería Nacional

INE presenta denuncia contra Guadalupe Taddei y contratista ante la FGR por posibles delitos en el manejo de recursos públicos

Cuándo y a qué hora llega el papa León XIV a la Argentina

DEPORTES

Detalles exclusivos de la iniciativa del Borussia Dortmund para desalentar los celulares en el estadio: “Aún amamos el juego”

Detalles exclusivos de la iniciativa del Borussia Dortmund para desalentar los celulares en el estadio: “Aún amamos el juego”

Sarmiento cayó con Tigre y no pudo asegurar su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura

Con Boca Juniors y River Plate ya clasificados, así está el cuadro de los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura

Arden las posiciones del Clausura y de la Tabla Anual: cómo está la pelea por el ingreso a copas internacionales

El mensaje de Miguel Merentiel que hizo emocionar a Leandro Paredes en medio de las finales que afrontará Boca Juniors

ENTRETENIMIENTO

Qué fue de los actores de Karate Kid a 40 años del estreno de la película

Qué fue de los actores de Karate Kid a 40 años del estreno de la película

Sylvester Stallone recuerda su vieja enemistad con Arnold Schwarzenegger: “Eramos muy confrontacionales”

Netflix confirma dos temporadas de ‘Sol de medianoche’, la nueva serie animada del universo de ‘Crepúsculo’

Maluma armó un show sorpresa en el aeropuerto de Miami y anunció su gira mundial de más de 60 fechas

Cómo murió RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’: los detalles que revela el informe forense