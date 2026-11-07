Crean un parche 3D biodegradable con desechos del poroto de soja que promete regenerar heridas en la piel

Un consorcio científico de Milán transformó desechos de soja en un biomaterial para la regeneración de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La industria alimentaria genera cada año millones de toneladas de subproductos orgánicos que terminan descartados sin aprovechamiento alguno, al mismo tiempo que la medicina regenerativa demanda nuevos componentes para tratar heridas complejas. Frente a este doble desafío ecológico y sanitario, un consorcio científico en Milán logró transformar desechos de soja en un biomaterial para reparar la piel. La innovación conecta el reciclaje de residuos agroindustriales con el diseño de dispositivos médicos personalizados orientados a acelerar la cicatrización cutánea.

Hasta el momento, la utilización de descartes agrícolas en el campo biomédico enfrentaba barreras técnicas considerables. La principal dificultad radicaba en procesar materias primas residuales de origen vegetal para extraer compuestos terapéuticos estables, sin que estos perdieran su efectividad biológica al integrarse en polímeros compatibles con técnicas de manufactura avanzada. Dicho de otro modo, resultaba complejo obtener un soporte físico resistente que conservara intacta la capacidad curativa de las moléculas y permitiera su dosificación prolongada en el tejido dañado.

PUBLICIDAD

La respuesta a este interrogante surgió a partir de una investigación coordinada por la Universidad de Milán, cuyos resultados fueron difundidos en la revista científica Communications Materials. El avance demostró que es viable aprovechar la okara, el remanente sólido obtenido tras la elaboración de bebidas de soja y tofu, como una fuente de péptidos bioactivos, esto es, fragmentos cortos de proteínas con propiedades curativas.

Al incorporar este derivado vegetal dentro de una matriz sintética degradable, los especialistas consiguieron una formulación apta para impresión 3D capaz de estimular la regeneración de los tejidos celulares.

El hidrolizado de okara estimula la regeneración celular y combate la inflamación

El compuesto para fabricación aditiva mantuvo su firmeza mecánica y su actividad biológica tras el paso por la impresora tridimensional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aprovechar el potencial biológico de la okara, rica en moléculas proteicas vegetales pese a considerarse un desecho agroindustrial, el equipo encabezado por Carmen Lammi, profesora del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la casa de estudios milanesa, extrajo un hidrolizado de proteínas, un extracto purificado que fragmenta las cadenas proteicas en componentes menores asimilables por el organismo.

PUBLICIDAD

El objetivo apuntó a evaluar la respuesta de los fibroblastos dérmicos humanos, unidades celulares cuya función primordial reside en sintetizar colágeno y sostener la arquitectura de la piel durante los procesos curativos.

De acuerdo con las pruebas descritas en la investigación científica, los ensayos en cultivos celulares revelaron un efecto protector sobre el tejido lesionado. En estas evaluaciones de laboratorio, los autores observaron que el extracto redujo los marcadores de estrés oxidativo y atenuó las moléculas responsables de la respuesta inflamatoria celular.

Según se detalla en el estudio, el preparado demostró su potencial curativo porque favoreció la migración de fibroblastos en un modelo experimental de cierre de heridas, estimulando el movimiento celular imprescindible para la cicatrización natural de la piel.

PUBLICIDAD

La combinación polimérica preserva sus propiedades mecánicas tras la fabricación aditiva

Para convertir estas moléculas terapéuticas en un dispositivo clínico funcional, el equipo colaboró estrechamente con ingenieros del Politécnico de Milán, bajo la supervisión de la profesora Serena Graziosi, perteneciente al Departamento de Ingeniería Mecánica. Los investigadores incorporaron el extracto de soja en policaprolactona, un polímero sintético biocompatible y biodegradable conocido habitualmente como PCL, que se degrada de forma gradual en el cuerpo sin generar residuos perjudiciales. Esta mezcla dio origen a un filamento bioactivo apto para su utilización en equipos de fabricación aditiva, es decir, impresoras capaces de depositar capas sucesivas para construir estructuras tridimensionales precisas.

Una impresora tridimensional deposita capas de biomaterial compuesto de polímero y extracto vegetal para formar un apósito poroso sobre una placa de vidrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según documentaron los autores en la publicación científica, los análisis mecánicos, térmicos y estructurales confirmaron que la incorporación del extracto vegetal preserva las propiedades originales del polímero base. De esta manera, el compuesto mantuvo la firmeza requerida para su procesamiento y facilitó la liberación gradual de los péptidos terapéuticos a lo largo de lapsos extensos.

PUBLICIDAD

Asimismo, los ensayos comprobaron que las altas temperaturas del cabezal de impresión no mermaron la actividad biológica del producto. Tal como concluye el trabajo, la mezcla bioactiva mantuvo sus propiedades antioxidantes y regenerativas tras el proceso de impresión, lo que respalda su viabilidad manufacturera.

El biomaterial proyecta apósitos personalizados para la recuperación postquirúrgica y la lactancia

La investigación se desarrolló en el marco del proyecto europeo 3DBioPad, una iniciativa orientada a crear apósitos personalizados para el tratamiento tópico de dolencias cutáneas específicas. En el consorcio participó también Raffaele Pugliese, investigador del Centro de Investigación NeMO Lab en el Hospital Niguarda.

Según informó el comunicado de prensa de la institución académica italiana, el propósito central radica en concebir protectores externos diseñados a medida para aliviar el dolor en lactancia y acompañar la recuperación de cirugías mamarias en pacientes oncológicas.

PUBLICIDAD

La versatilidad de la tecnología tridimensional permite moldear geometrías anatómicas complejas que se ajustan con exactitud a la superficie corporal de cada paciente, una ventaja inalcanzable para gasas o apósitos tradicionales planos. El estudio científico indica que la integración de subproductos industriales en matrices biodegradables plantea oportunidades concretas para fabricar parches curativos sostenibles en el sector biomédico.

De este modo, la transformación de descartes de la soja ofrece un camino viable para la economía circular en salud, al conjugar la respuesta a necesidades clínicas con una reducción efectiva del desperdicio en las cadenas agroindustriales.