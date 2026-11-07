EN VIVO: El papa León XIV inicia su segunda jornada en Uruguay con una agenda centrada en encuentros religiosos

El papa León XIV arribó a Uruguay el viernes para dar comienzo a la gira latinoamericana que también lo llevará a Argentina y Perú. El Pontífice estadounidense es el segundo papa que visite el país más laico del continente, 38 años después del último viaje de Juan Pablo II.

El líder de la Santa Sede llamó, durante su primer discurso en la Plaza Independencia de Montevideo, a que la atención médica sea accesible a todos, apenas tres semanas después de ser operado de un cáncer de pulmón. “Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad”.

Tras una reunión privada con el presidente uruguayo Yamandú Orsi y otras autoridades, León XIV recibió la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo, uno de los edificios emblemáticos de la historia y arquitectura de Uruguay. Luego, pidió los obispos de todo el mundo convoquen jornadas de oración y ayuno para que aumenten las vocaciones en la catedral de la capital.

Este sábado, partirá a primera hora hacia la ciudad de Paysandú, donde dará la primera misa al aire libre de su gira sudamericana. Luego, volverá a Montevideo para visitar el barrio Borro.