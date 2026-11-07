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EN VIVO: El papa León XIV inicia su segunda jornada en Uruguay con una agenda centrada en encuentros religiosos

El líder de la Santa Sede tiene un cronograma de actividades este sábado que incluye una misa en el departamento de Paysandú, un recorrido por el barrio Borro, un encuentro con representantes del mundo educativo y una vigilia de oración en el histórico estadio Centenario

El papa León XIV arribó a Uruguay el viernes para dar comienzo a la gira latinoamericana que también lo llevará a Argentina y Perú. El Pontífice estadounidense es el segundo papa que visite el país más laico del continente, 38 años después del último viaje de Juan Pablo II.

El líder de la Santa Sede llamó, durante su primer discurso en la Plaza Independencia de Montevideo, a que la atención médica sea accesible a todos, apenas tres semanas después de ser operado de un cáncer de pulmón. “Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad”.

Tras una reunión privada con el presidente uruguayo Yamandú Orsi y otras autoridades, León XIV recibió la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo, uno de los edificios emblemáticos de la historia y arquitectura de Uruguay. Luego, pidió los obispos de todo el mundo convoquen jornadas de oración y ayuno para que aumenten las vocaciones en la catedral de la capital.

Este sábado, partirá a primera hora hacia la ciudad de Paysandú, donde dará la primera misa al aire libre de su gira sudamericana. Luego, volverá a Montevideo para visitar el barrio Borro.

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07:01 hsHoy

La agenda de León XIV para este sábado en territorio uruguayo

A las 08:25 horas, el papa viajará en avión desde Montevideo hacia Paysandú, donde llegará a las 09:10 horas. A las 10:00 horas celebrará una misa en el Parque París Londres. Después de esta actividad regresará a la capital en un vuelo programado para las 12:45 horas.

Durante la tarde participará en un encuentro con la realidad social de Casavalle, en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, y posteriormente sostendrá una reunión con representantes del mundo de la educación en la Universidad Católica del Uruguay. El día concluirá con una vigilia de oración en el Estadio del Centenario, prevista para las 19:00 horas.

05:55 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Primer día de León XIV en Uruguay: citó a Artigas y dejó mensajes sobre la vida desde la concepción y el poder

En su primer discurso, el papa hizo referencias indirectas al aborto y la eutanasia. Orsi le dio la bienvenida y destacó el papel social de la Iglesia Católica

Pedro Tristant

Por Pedro Tristant

El papa León llega a la Plaza de la Independencia para asistir a una ceremonia de bienvenida con motivo de la primera visita papal a Uruguay desde 1988, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Montevideo (Uruguay), el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez
El papa León llega a la Plaza de la Independencia para asistir a una ceremonia de bienvenida con motivo de la primera visita papal a Uruguay desde 1988, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Montevideo (Uruguay), el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

“Acaba de llegar usted y salió el sol”, le dijo el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, al papa León XIV apenas pisó suelo uruguayo.

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05:08 hsHoy

El papa pidió en la catedral de Montevideo jornadas de oración para aumentar las vocaciones

León XIV pidió el viernes en Uruguay que los obispos de todo el mundo convoquen jornadas de oración y ayuno para que aumenten las vocaciones, durante su encuentro con el clero en la catedral metropolitana de Montevideo, en la primera jornada en el país durante la gira por Latinoamérica, que también lo llevará a Argentina y Perú.

El papa llegó a la catedral metropolitana en un carrito de golf que recorrió las estrechas calles de la ciudad vieja entre miles de personas que lo aclamaron con entusiasmo a su paso e hizo una parada para recibir las llaves de la ciudad.

Tras rezar las vísperas, en su discurso ante los religiosos del país, el papa explicó que “en esta tierra, donde muchos de nuestros contemporáneos apenas conocen a Jesucristo y tantos jóvenes han crecido lejos de la vida de la Iglesia, ese testimonio (el de la Iglesia) tiene una fuerza particular”.

03:18 hsHoy

El papa León XIV recibió la llave de la ciudad de Montevideo

REUTERS/Andres Cuenca
REUTERS/Andres Cuenca

Tras una reunión privada con el presidente uruguayo Yamandú Orsi y otras autoridades, León XIV recibió la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo, uno de los edificios emblemáticos de la historia y arquitectura de Uruguay.

Este edificio fue escenario de importantes marcos históricos que han moldeado los orígenes políticos y administrativos del país: fue aquí donde se juró, en 1830, la primera Constitución de Uruguay. Posteriormente, funcionó como sede de las Cámaras de Senadores y Diputados hasta 1925. Desde 1958 funciona como Museo y Archivo Histórico Municipal.

Enseguida, el Santo Padre se dirigió a la Catedral Metropolitana, a pocos metros de distancia, para realizar las Vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas. En las afueras del templo, una pequeña multitud que incluía decenas de niños vestidos de monjas, sacerdotes y santos aguardaban su llegada.

“Papa León, Uruguay está con vos”, clamaban al unísono.

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