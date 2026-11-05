Ciberdelincuentes ahora hackean congeladores de bancos de sangre en Europa

El Servicio Francés de Sangre reportó un ciberataque contra tres almacenes refrigerados. (Referencial/Reuters)

Guardar

Piratas informáticos lograron acceder a los sistemas de control de tres almacenes refrigerados que resguardaban productos sanguíneos en Francia y elevaron la temperatura hasta niveles críticos, en lo que constituye una escalada de los recientes ataques cibernéticos contra heladeras y congeladores en distintos países de Europa. El ataque ocurrió durante la noche del lunes, según informó el Servicio Francés de Sangre (EFS).

El EFS, organismo público de transfusión sanguínea de Francia, recolecta, analiza, prepara y distribuye productos como sangre, plasma y plaquetas a más de 1.900 hospitales en todo el país. Su actividad da soporte a más de un millón de pacientes por año.

PUBLICIDAD

Los sistemas de alarma permitieron una intervención a tiempo

Según el organismo, los umbrales de temperatura y descongelamiento fueron elevados a “niveles muy altos” durante la intrusión. No obstante, los sistemas de alarma instalados permitieron que los técnicos intervinieran antes de que los productos resultaran comprometidos.

Las alarmas instaladas permitieron a los técnicos intervenir antes de que los productos sanguíneos resultaran comprometidos. (Reuters)

El EFS precisó que no fue atacado de manera directa, sino que la intrusión afectó a almacenes refrigerados operados por empresas contratistas. Los productos almacenados en las salas afectadas, entre ellos bolsas de plasma destinadas a transfusiones y a la fabricación de medicamentos, fueron trasladados a otras instalaciones. La agencia nacional de ciberseguridad de Francia (ANSSI) y el Ministerio de Salud fueron alertados, y el monitoreo de todos los equipos del organismo fue reforzado.

PUBLICIDAD

Supermercados de casi una decena de países sufrieron fallas similares

El ataque contra el banco de sangre se produjo en paralelo a un fenómeno más amplio: las temperaturas de refrigeradores y congeladores en supermercados de casi una decena de países europeos llegaron a dispararse hasta 50 °C (122 °F), lo que provocó pérdidas millonarias en productos alimenticios.

Cadenas minoristas de Italia, Alemania, Rumania y Reino Unido fueron blanco de ataques el martes, después de que Bélgica, Estonia, Irlanda, Finlandia, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia reportaran problemas en sus sistemas de refrigeración el día anterior. El mes pasado, una ola de ataques en Francia había permitido a los atacantes tomar el control de unidades de enfriamiento en hasta 700 supermercados. Una sucursal regional del banco francés Crédit Mutuel informó el miércoles haber sido víctima de un ciberataque.

PUBLICIDAD

Refrigeradores de supermercados en casi una decena de países europeos llegaron a registrar hasta 50 °C. (Reuters)

Un patrón similar podría haberse registrado en Estados Unidos a comienzos de agosto, cuando una serie de fallas inexplicables en heladeras afectó a comisariatos de al menos seis bases militares. El Pentágono investiga una posible intrusión informática vinculada a ese episodio.

La Unión Europea busca una respuesta conjunta ante los incidentes

Tras una reunión de emergencia del gobierno italiano con funcionarios de inteligencia el martes, el vocero de la Unión Europea, Thomas Regnier, señaló que las agencias del bloque mantienen conversaciones urgentes con las autoridades nacionales para diseñar una respuesta colectiva. “Estos no son incidentes aislados y, por supuesto, debemos ser colectivamente resilientes y estar preparados para este tipo de incidentes cibernéticos”, declaró el funcionario, quien se negó a señalar posibles responsables.

PUBLICIDAD

Hasta el momento no se conoce un motivo para los ataques y nadie se ha atribuido su autoría. Una cantidad creciente de dispositivos, incluidos los sistemas de refrigeración comercial, puede monitorearse y controlarse de forma remota. La falta de actualizaciones para corregir vulnerabilidades emergentes puede dejar expuesto el software conectado a internet.

La Unión Europea mantiene conversaciones urgentes con autoridades nacionales para definir una respuesta conjunta ante los incidentes. (Reuters)

Algunos expertos apuntan a un posible ataque híbrido de origen estatal

Ciertas autoridades y especialistas temen que se trate de ataques híbridos auspiciados por un gobierno, en el contexto posterior a la invasión rusa de Ucrania en 2022. Funcionarios de inteligencia occidentales sostienen que Moscú lleva adelante una campaña de sabotaje en Europa que adopta múltiples formas.

PUBLICIDAD

Rafe Pilling, director sénior de inteligencia de amenazas de la empresa de ciberseguridad Sophos, declaró esta semana a The Guardian que los escenarios de atribución más plausibles son “una señal y demostración de capacidad por parte de un Estado” o la acción de un hacker solitario.