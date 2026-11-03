Qué pasa si compro una eSIM por internet y el código QR no me funciona

Otra causa habitual, señalada por Nomad, es que el código ya haya sido escaneado con anterioridad. (Gemini)

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Comprar una eSIM por internet se ha vuelto una alternativa habitual para quienes viajan y necesitan conectividad inmediata sin depender de una tarjeta física. Sin embargo, es común que al intentar escanear el código QR enviado por correo aparezca un mensaje de error o que, directamente, el proceso no avance.

Este inconveniente no significa que la compra se haya perdido: según los proveedores Holafly, Airalo y Nomad, la mayoría de estos fallos tiene solución y suele deberse a causas puntuales como la conexión a internet, una instalación previa ya realizada o un código QR que ya fue utilizado.

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Por qué falla el escaneo del código QR al activar una eSIM

El motivo más frecuente detrás de un código QR que no responde tiene que ver con la conexión a internet del dispositivo en el momento del escaneo. Holafly explica que “una conexión a internet estable es crucial para que el proceso de escaneo de QR sea efectivo”, por lo que antes de cualquier otro paso conviene confirmar que el teléfono esté conectado a una red Wi-Fi estable.

Una persona activa una eSIM en su smartphone escaneando un código QR de una tarjeta T-Mobile, mostrando la simplicidad de la tecnología moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra causa habitual, señalada por Nomad, es que el código ya haya sido escaneado con anterioridad. Un código QR de eSIM solo se puede escanear una vez, de modo que si hubo un primer intento exitoso, el sistema lo rechazará en los siguientes.

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A esto se suma un error frecuente en la forma de escanear: usar la aplicación de cámara del teléfono en lugar del menú de configuración de red correspondiente.

Nomad recomienda asegurarse de estar escaneando el código desde el menú de configuración de red del teléfono, no desde la aplicación de cámara principal ni desde una app de terceros, ya que ese paso suele pasarse por alto y genera fallos que no tienen relación con el código en sí.

Cómo verificar si la eSIM ya quedó instalada

Antes de forzar un nuevo escaneo o solicitar un reemplazo del QR, Holafly recomienda descartar que la eSIM ya se haya instalado correctamente en un intento anterior.

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Uno de los más comunes ocurre cuando la eSIM no se activa al llegar al destino. (Gemini)

Para eso, propone comparar el ID de la tarjeta de circuito integrado (ICCID) del dispositivo con el número de referencia que figura en la guía de instalación enviada por correo, justo debajo del código QR. Si ambos números coinciden, la eSIM ya está instalada y no es necesario repetir el proceso.

En dispositivos iOS, ese número se encuentra ingresando a Configuración, luego a General, después a Información y desplazándose hacia abajo hasta la sección donde figura el ICCID. En equipos Android, el camino es distinto: hay que entrar a Ajustes, luego a Conexiones, seleccionar Administrador de SIM, elegir la eSIM correspondiente y buscar allí el mismo dato.

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Esta verificación evita pasos innecesarios y permite identificar con precisión si el problema es realmente un código inválido o si, por el contrario, la instalación ya se completó sin que el usuario lo notara.

Problemas de instalación y conectividad según Airalo

Airalo identifica otro conjunto de inconvenientes que pueden confundirse con un QR defectuoso, aunque en realidad corresponden a la configuración posterior del dispositivo. Uno de los más comunes ocurre cuando la eSIM no se activa al llegar al destino, algo que suele vincularse con el roaming o con la selección de la línea de datos.

Si ambos números coinciden, la eSIM ya está instalada y no es necesario repetir el proceso. (Gemini)

La compañía aconseja verificar que la opción de roaming está activa o desactivada, según los requerimientos de tu eSIM, además de comprobar que la eSIM esté seleccionada para el uso de datos en lugar de la SIM local.

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Airalo también advierte sobre dificultades propias del proceso de instalación, que pueden deberse a pasos salteados o a una conexión inestable durante la configuración.

Para estos casos, la empresa sugiere métodos alternativos como el código QR guardado como imagen o la instalación manual, en caso de que el primer intento no se complete con éxito.

Entre los problemas posteriores a la instalación, Airalo menciona el consumo acelerado de datos, que puede controlarse monitoreando el uso desde la aplicación y desactivando la actualización automática de aplicaciones en segundo plano.

Los turistas utilizan una eSIM cuando viajan al extranjero principalmente para tener internet móvil de forma inmediata, económica y sin complicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También describe situaciones de conectividad inestable, que suelen resolverse seleccionando manualmente la red en la configuración del teléfono o reiniciando el dispositivo, y la confusión que generan varias eSIM instaladas al mismo tiempo, para lo cual recomienda etiquetarlas claramente desde el momento de la instalación.

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Cuando ninguno de estos ajustes resuelve el inconveniente, Airalo ofrece una vía directa de asistencia: “no dudes en contactar al equipo de soporte de Airalo a través del chat en la aplicación. Están disponibles 24/7 para ayudarte con cualquier problema que puedas enfrentar”.

Instalación manual: la alternativa cuando el QR no funciona

Cuando el escaneo del código QR no prospera pese a verificar la conexión y descartar una instalación previa, los tres proveedores coinciden en que la instalación manual es la vía más segura para completar el proceso.

Holafly indica que, si los pasos anteriores no funcionan, se debe intentar instalar la eSIM manualmente usando los códigos enviados por correo electrónico.

La consecuencia grave más común y costosa de no usar una eSIM al viajar al extranjero es recibir una factura astronómica por cargos de roaming de datos al regresar a casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nomad detalla ese procedimiento con mayor precisión. El primer paso consiste en obtener, desde la aplicación o el correo de confirmación de la compra, la dirección SM-DP+ y el código de activación, disponibles en la sección de instalación manual.

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Luego, hay que ingresar a la configuración de red celular del teléfono: en iPhone, a través de Configuración, Red celular y Agregar eSIM; en Android, mediante Configuración, Conexiones, Administrador de SIM y Añadir plan móvil.

En ese punto, en lugar de usar la cámara, se debe seleccionar la opción para ingresar los detalles manualmente, generalmente ubicada en la parte inferior de la pantalla de escaneo, y completar allí la dirección SM-DP+ y el código de activación.

Holafly explica que “una conexión a internet estable es crucial para que el proceso de escaneo de QR sea efectivo”. (Gemini)

Según Nomad, “el teléfono mostrará un mensaje de ‘Activando...’ o ‘Conectando...’ y, tras unos segundos, confirmará que el plan de red celular de Nomad se ha agregado con éxito”.

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Airalo también contempla esta opción dentro de su propio proceso: una vez obtenida la dirección SM-DP+ y el código de activación desde la aplicación, el usuario puede ingresarlos manualmente tanto en iPhone como en Android siguiendo la ruta de configuración celular correspondiente, sin necesidad de recurrir nuevamente al escaneo del código QR.