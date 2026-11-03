Tecno

Qué pasa si compro una eSIM por internet y el código QR no me funciona

El motivo más frecuente detrás de un código QR que no responde tiene que ver con la conexión a internet del dispositivo en el momento del escaneo

eSIM - internet - código QR - tecnología - 3 de noviembre
Otra causa habitual, señalada por Nomad, es que el código ya haya sido escaneado con anterioridad. (Gemini)
Guardar

Comprar una eSIM por internet se ha vuelto una alternativa habitual para quienes viajan y necesitan conectividad inmediata sin depender de una tarjeta física. Sin embargo, es común que al intentar escanear el código QR enviado por correo aparezca un mensaje de error o que, directamente, el proceso no avance.

Este inconveniente no significa que la compra se haya perdido: según los proveedores Holafly, Airalo y Nomad, la mayoría de estos fallos tiene solución y suele deberse a causas puntuales como la conexión a internet, una instalación previa ya realizada o un código QR que ya fue utilizado.

PUBLICIDAD

Por qué falla el escaneo del código QR al activar una eSIM

El motivo más frecuente detrás de un código QR que no responde tiene que ver con la conexión a internet del dispositivo en el momento del escaneo. Holafly explica que “una conexión a internet estable es crucial para que el proceso de escaneo de QR sea efectivo”, por lo que antes de cualquier otro paso conviene confirmar que el teléfono esté conectado a una red Wi-Fi estable.

Manos sostienen un smartphone con 'eSIM ACTIVATION' en pantalla y una tarjeta T-Mobile con código QR, en una mesa de madera junto a una laptop y café.
Una persona activa una eSIM en su smartphone escaneando un código QR de una tarjeta T-Mobile, mostrando la simplicidad de la tecnología moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra causa habitual, señalada por Nomad, es que el código ya haya sido escaneado con anterioridad. Un código QR de eSIM solo se puede escanear una vez, de modo que si hubo un primer intento exitoso, el sistema lo rechazará en los siguientes.

PUBLICIDAD

A esto se suma un error frecuente en la forma de escanear: usar la aplicación de cámara del teléfono en lugar del menú de configuración de red correspondiente.

Nomad recomienda asegurarse de estar escaneando el código desde el menú de configuración de red del teléfono, no desde la aplicación de cámara principal ni desde una app de terceros, ya que ese paso suele pasarse por alto y genera fallos que no tienen relación con el código en sí.

Cómo verificar si la eSIM ya quedó instalada

Antes de forzar un nuevo escaneo o solicitar un reemplazo del QR, Holafly recomienda descartar que la eSIM ya se haya instalado correctamente en un intento anterior.

eSIM - internet - código QR - tecnología - 3 de noviembre
Uno de los más comunes ocurre cuando la eSIM no se activa al llegar al destino. (Gemini)

Para eso, propone comparar el ID de la tarjeta de circuito integrado (ICCID) del dispositivo con el número de referencia que figura en la guía de instalación enviada por correo, justo debajo del código QR. Si ambos números coinciden, la eSIM ya está instalada y no es necesario repetir el proceso.

En dispositivos iOS, ese número se encuentra ingresando a Configuración, luego a General, después a Información y desplazándose hacia abajo hasta la sección donde figura el ICCID. En equipos Android, el camino es distinto: hay que entrar a Ajustes, luego a Conexiones, seleccionar Administrador de SIM, elegir la eSIM correspondiente y buscar allí el mismo dato.

Esta verificación evita pasos innecesarios y permite identificar con precisión si el problema es realmente un código inválido o si, por el contrario, la instalación ya se completó sin que el usuario lo notara.

Problemas de instalación y conectividad según Airalo

Airalo identifica otro conjunto de inconvenientes que pueden confundirse con un QR defectuoso, aunque en realidad corresponden a la configuración posterior del dispositivo. Uno de los más comunes ocurre cuando la eSIM no se activa al llegar al destino, algo que suele vincularse con el roaming o con la selección de la línea de datos.

eSIM - internet - código QR - tecnología - 3 de noviembre
Si ambos números coinciden, la eSIM ya está instalada y no es necesario repetir el proceso. (Gemini)

La compañía aconseja verificar que la opción de roaming está activa o desactivada, según los requerimientos de tu eSIM, además de comprobar que la eSIM esté seleccionada para el uso de datos en lugar de la SIM local.

Airalo también advierte sobre dificultades propias del proceso de instalación, que pueden deberse a pasos salteados o a una conexión inestable durante la configuración.

Para estos casos, la empresa sugiere métodos alternativos como el código QR guardado como imagen o la instalación manual, en caso de que el primer intento no se complete con éxito.

Entre los problemas posteriores a la instalación, Airalo menciona el consumo acelerado de datos, que puede controlarse monitoreando el uso desde la aplicación y desactivando la actualización automática de aplicaciones en segundo plano.

Un hombre y una mujer con mochilas miran un mapa de papel junto a unas vías de tren, una locomotora negra y un edificio blanco y rojo.
Los turistas utilizan una eSIM cuando viajan al extranjero principalmente para tener internet móvil de forma inmediata, económica y sin complicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También describe situaciones de conectividad inestable, que suelen resolverse seleccionando manualmente la red en la configuración del teléfono o reiniciando el dispositivo, y la confusión que generan varias eSIM instaladas al mismo tiempo, para lo cual recomienda etiquetarlas claramente desde el momento de la instalación.

Cuando ninguno de estos ajustes resuelve el inconveniente, Airalo ofrece una vía directa de asistencia: “no dudes en contactar al equipo de soporte de Airalo a través del chat en la aplicación. Están disponibles 24/7 para ayudarte con cualquier problema que puedas enfrentar”.

Instalación manual: la alternativa cuando el QR no funciona

Cuando el escaneo del código QR no prospera pese a verificar la conexión y descartar una instalación previa, los tres proveedores coinciden en que la instalación manual es la vía más segura para completar el proceso.

Holafly indica que, si los pasos anteriores no funcionan, se debe intentar instalar la eSIM manualmente usando los códigos enviados por correo electrónico.

Personas sentadas en la sala de espera de un aeropuerto con equipaje, mirando pantallas de salidas que indican retrasos en los vuelos.
La consecuencia grave más común y costosa de no usar una eSIM al viajar al extranjero es recibir una factura astronómica por cargos de roaming de datos al regresar a casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nomad detalla ese procedimiento con mayor precisión. El primer paso consiste en obtener, desde la aplicación o el correo de confirmación de la compra, la dirección SM-DP+ y el código de activación, disponibles en la sección de instalación manual.

Luego, hay que ingresar a la configuración de red celular del teléfono: en iPhone, a través de Configuración, Red celular y Agregar eSIM; en Android, mediante Configuración, Conexiones, Administrador de SIM y Añadir plan móvil.

En ese punto, en lugar de usar la cámara, se debe seleccionar la opción para ingresar los detalles manualmente, generalmente ubicada en la parte inferior de la pantalla de escaneo, y completar allí la dirección SM-DP+ y el código de activación.

eSIM - internet - código QR - tecnología - 3 de noviembre
Holafly explica que “una conexión a internet estable es crucial para que el proceso de escaneo de QR sea efectivo”. (Gemini)

Según Nomad, “el teléfono mostrará un mensaje de ‘Activando...’ o ‘Conectando...’ y, tras unos segundos, confirmará que el plan de red celular de Nomad se ha agregado con éxito”.

Airalo también contempla esta opción dentro de su propio proceso: una vez obtenida la dirección SM-DP+ y el código de activación desde la aplicación, el usuario puede ingresarlos manualmente tanto en iPhone como en Android siguiendo la ruta de configuración celular correspondiente, sin necesidad de recurrir nuevamente al escaneo del código QR.

Temas Relacionados

eSIMCódigo QRSIMInternetQRLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Apple permitirá usar Siri AI con la voz de otras aplicaciones para hacer reservas o leer documentos

El asistente se apoya en el contexto del usuario, el reconocimiento de la pantalla y la comprensión del lenguaje natural

Apple permitirá usar Siri AI con la voz de otras aplicaciones para hacer reservas o leer documentos

El secreto para liberar gigas en WhatsApp manteniendo todos los chats intactos

En dispositivos Android, el proceso comienza dentro de los Ajustes de la aplicación, a los que se accede tocando el ícono de tres puntos verticales

El secreto para liberar gigas en WhatsApp manteniendo todos los chats intactos

Ciberataque convirtió congeladores de supermercados en hornos a 49°C

Hackers manipularon de forma remota los sistemas de refrigeración en seis países europeos

Ciberataque convirtió congeladores de supermercados en hornos a 49°C

Crean una biobatería inspirada en el intestino humano que podría producir electricidad mediante aguas residuales

El dispositivo aprovecha micropilares poliméricos hidratados que emulan tejidos biológicos para extraer corriente continua de desechos líquidos. Esta innovación favorece el control ambiental en conductos sanitarios sin requerir acumuladores químicos tradicionales

Crean una biobatería inspirada en el intestino humano que podría producir electricidad mediante aguas residuales

“La gente también merece tener su RAM”: Elon Musk responde a Sam Altman por afirmar que la memoria debe ir a centros de datos

El CEO de OpenAI defendió que la RAM debe concentrarse en centros de datos antes que en equipos domésticos

“La gente también merece tener su RAM”: Elon Musk responde a Sam Altman por afirmar que la memoria debe ir a centros de datos

DEPORTES

El sentido mensaje del compañero argentino de Jesús de Miguel, el jugador que murió en España tras chocar con un rival

El sentido mensaje del compañero argentino de Jesús de Miguel, el jugador que murió en España tras chocar con un rival

Las confesiones de Brian Fernández: de la adicción que lo tuvo “al borde de la muerte” al insólito cruce con Ibrahimovic

Del golazo al tenso cruce con Bruno Fernandes: el partido de Matías Soulé en la caída de la Roma ante el United por la Champions

Nicolás Ramírez no fue designado para la última fecha del Clausura tras las polémicas en el Superclásico: la explicación oficial

La concluyente respuesta del presidente del Inter cuando le preguntaron si contratará a Mauro Icardi

TELESHOW

La madre de Lourdes Fernández quiso asistir al juicio a la pareja de su hija pero no pudo entrar a la sala: "Estar en zona me tranquiliza"

La madre de Lourdes Fernández quiso asistir al juicio a la pareja de su hija pero no pudo entrar a la sala: "Estar en zona me tranquiliza"

Lali Espósito, Tini Stoessel y María Becerra encabezaron el repudio de las artistas por el ataque a mujeres trans en Palermo

Julieta Prandi volvió a cruzar a Juana Viale por hablar de su separación: “No tiene autoridad moral para burlarse de mí”

Marta Fort contó la exorbitante cifra que gasta al mes y dejó a todos sin palabras: “Es fuerte el número”

Cami Homs recordó su escandalosa separación con Rodrigo de Paul y contó cómo lo vivió: “Me quedaba sin aire”

INFOBAE AMÉRICA

Arrestan en La Habana a la periodista Camila Acosta cuando iba a una consulta veterinaria

Arrestan en La Habana a la periodista Camila Acosta cuando iba a una consulta veterinaria

Maculís: la apuesta ambiental del Gobierno salvadoreño para blindar el oriente ante Surf City 2 y el Aeropuerto del Pacífico

La OEA aprueba una resolución sobre Nicaragua con plazos de 30, 60 y 90 días: presos políticos, elecciones y diálogo forzado

Estudiantes y funcionarios universitarios vuelven a manifestarse contra recortes al presupuesto de las universidades públicas de Costa Rica

Autoridades dominicanas incautan 674 latas con presunta cocaína que simulaban contener frijoles