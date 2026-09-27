Cómo expulsar a los intrusos que se conectan a la red WiFi de tu casa

La caída repentina de la velocidad de internet suele ser el primer indicio de un acceso no autorizado a la red WiFi. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Un WiFi que se vuelve inestable o pierde velocidad de un día para otro puede tener una explicación sencilla: alguien ajeno al hogar se está conectando sin permiso. Detectar a estos intrusos y sacarlos de la red es posible con herramientas al alcance de cualquier usuario, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Con la cantidad de dispositivos que hoy comparten una misma conexión (móviles, ordenadores, televisores inteligentes y demás equipos domóticos) el ancho de banda se reparte entre muchos consumidores. Cuando ese reparto incluye a un vecino gorrón, la señal se resiente y la seguridad del hogar digital queda expuesta.

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Cómo saber si hay intrusos en la red WiFi

La primera pista suele ser una caída repentina de la velocidad de navegación. Si el internet funcionaba con normalidad y de pronto se vuelve lento o inestable, conviene descartar primero fallas del proveedor o del propio router antes de sospechar de un intruso.

Cuando esos problemas se descartan y la situación persiste, la explicación más probable es que un dispositivo ajeno esté consumiendo parte del ancho de banda. Esto no solo afecta la velocidad, sino que también compromete la seguridad de los equipos conectados a esa red.

La aplicación Fing analiza la red en tiempo real y reconoce los dispositivos conectados sin exigir el registro de una cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para confirmarlo, existen aplicaciones que escanean la red y muestran todos los dispositivos conectados en tiempo real. Fing, disponible para iOS y Android, permite hacer este análisis sin necesidad de crear una cuenta: basta con abrirla para que identifique cada equipo conectado a la red del teléfono.

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Un WiFi lento o inestable no siempre indica una falla técnica: en muchos casos revela que un dispositivo ajeno al hogar está usando la red sin autorización. La forma más directa de confirmarlo es revisar, desde la app del router o del proveedor, la lista completa de equipos conectados en ese momento.

Las aplicaciones de las compañías telefónicas ofrecen una función similar. Algunas operadoras permiten, tras ingresar las credenciales de acceso, ver un mapa con todos los dispositivos vinculados a la red doméstica.

En cada equipo debería figurar su propio nombre, pero si eso no ocurre, es necesario identificar su dirección IP o su dirección física (MAC) para comprobar si pertenece a algún miembro de la unidad familiar. Si no se reconoce el dispositivo, hay que actuar de inmediato.

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El reconocimiento de los aparatos conectados requiere la verificación de su dirección IP o de su dirección física MAC. (Imagen ilustrativa Infobae)

Así se puede expulsar a intrusos de la red WiFi

Cambiar la contraseña, la medida más efectiva

Una vez detectado el intruso, la acción más eficaz es cambiar la contraseña del WiFi. Aunque implica reconfigurar todos los dispositivos propios, esta medida corta el acceso de forma inmediata.

El cambio debe hacerse tanto en la red de 2,4 GHz como en la de 5 GHz desde el panel de configuración del router. Lo recomendable es crear una clave que combine letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, evitando datos fáciles de adivinar como fechas de cumpleaños.

Además del cambio de clave, es posible activar el filtrado por dirección MAC, una función que permite que únicamente los dispositivos autorizados por el usuario puedan conectarse a la red, sin importar si alguien más conoce la contraseña.

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Configurar el router para bloquear nuevos accesos

Más allá de la contraseña, el propio router ofrece funciones adicionales para reforzar la seguridad. Ocultar el nombre de la red (el SSID) impide que aparezca visible al buscar redes disponibles, lo que dificulta que alguien intente conectarse sin saber siquiera que esa red existe.

La desactivación de la función WPS y la activación del filtrado por MAC bloquean el ingreso de nuevos intrusos al sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También conviene desactivar la conexión por WPS, una función que facilita el acceso a intrusos, y mantener actualizado el firmware del dispositivo, ya que muchas actualizaciones corrigen fallas de seguridad detectadas por el fabricante.

La ubicación del router también influye. Colocarlo en una zona central de la vivienda distribuye la señal de forma uniforme en las habitaciones necesarias y reduce su potencia hacia el exterior o hacia zonas cercanas a vecinos. En espacios pequeños, reducir manualmente la intensidad de la señal desde la configuración del router limita aún más su alcance fuera del hogar.

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Para quienes se ausentan por períodos largos, apagar el router es una manera simple de impedir cualquier acceso no autorizado mientras la vivienda permanece vacía.