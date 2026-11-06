Nuevos impuestos y beneficios fiscales en 2027: qué cambiará para los trabajadores y las familias en Estados Unidos

El IRS fijó los ajustes por inflación para cerca de setenta disposiciones tributarias aplicables al año fiscal 2027. (REUTERS/Dado Ruvic)

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El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) anunció una nueva actualización de las disposiciones tributarias que regirán durante 2027. Los cambios forman parte del mecanismo anual de ajuste por inflación y alcanzan distintas obligaciones y beneficios fiscales para trabajadores, familias y otros contribuyentes.

Las modificaciones abarcan las escalas del impuesto federal sobre la renta, las deducciones y los créditos tributarios, además de determinados límites relacionados con donaciones, adopciones y gastos médicos. Las nuevas disposiciones se aplicarán a los ingresos y operaciones correspondientes a 2027 y, por lo general, se reflejarán en las declaraciones que se presenten en 2028.

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Las siete tasas federales, sin cambios; suben los umbrales de ingreso

El IRS mantendrá las siete tasas marginales del impuesto federal sobre la renta: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% y 37%. Sin embargo, los límites de ingresos que determinan cuándo se aplica cada porcentaje aumentarán por efecto de la inflación.

Para los contribuyentes individuales, el tramo más alto, correspondiente al 37%, comenzará cuando el ingreso imponible supere los USD 661.375. En los matrimonios que presenten una declaración conjunta, ese umbral será de USD 793.650.

Los demás límites quedarán establecidos de la siguiente manera:

35%: para ingresos superiores a USD 264.550 en declaraciones individuales y USD 529.100 en declaraciones conjuntas.

32%: a partir de USD 208.325 para contribuyentes individuales y USD 416.650 para matrimonios.

24%: desde USD 109.125 para declaraciones individuales y USD 218.250 para declaraciones conjuntas.

22%: desde USD 52.025 para contribuyentes individuales y USD 104.050 para matrimonios.

12%: para ingresos superiores a USD 12.800 en declaraciones individuales y USD 25.600 en declaraciones conjuntas.

10%: para ingresos imponibles de hasta USD 12.800 en declaraciones individuales y USD 25.600 en declaraciones conjuntas.

El sistema funciona mediante tasas marginales. Esto significa que cada porcentaje se aplica únicamente a la parte del ingreso que corresponde a su respectiva franja, no a la totalidad de las ganancias de una persona.

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Por ejemplo, un contribuyente que alcance el tramo del 22% no pagará ese porcentaje sobre todos sus ingresos imponibles. Las cantidades correspondientes a los tramos inferiores seguirán sujetas a sus respectivas tasas.

La actualización de los umbrales puede evitar que algunos trabajadores pasen a una franja impositiva superior únicamente porque sus ingresos nominales aumentaron con la inflación. No obstante, el resultado final de la declaración dependerá también de las deducciones, los créditos y las circunstancias particulares de cada contribuyente.

Las siete tasas marginales del impuesto federal sobre la renta se mantendrán con umbrales de ingreso más elevados. (AP Foto/Susan Walsh, File)

La deducción estándar, hasta USD 33.200 según el tipo de declaración

La deducción estándar es una cantidad que los contribuyentes pueden restar de sus ingresos antes de calcular el impuesto federal, siempre que elijan este mecanismo en lugar de detallar sus deducciones individuales.

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Para el año fiscal 2027, el IRS estableció los siguientes montos:

USD 33.200 para matrimonios que presenten una declaración conjunta, un aumento de USD 1.000 respecto de 2026.

USD 16.600 para contribuyentes solteros y personas casadas que declaren por separado, USD 500 más que el año anterior.

USD 24.925 para quienes presenten su declaración como jefes de hogar, un incremento de USD 775.

La deducción estándar permite reducir la cantidad de ingresos que queda sujeta al cálculo del impuesto federal. Su utilización puede resultar conveniente cuando los gastos deducibles que una persona podría detallar no superan el monto establecido por el organismo.

Este beneficio no representa un pago directo del Gobierno ni garantiza un reembolso. Su efecto consiste en disminuir la base imponible utilizada para determinar cuánto corresponde pagar en impuestos.

El crédito tributario por hijo sube a USD 2.300

El crédito tributario por hijo tendrá un monto máximo de USD 2.300 por cada menor que reúna los requisitos legales durante 2027. La cifra representa un aumento de USD 100 frente al límite establecido para 2026.

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De ese total, hasta USD 1.800 podrán ser reembolsables, también USD 100 más que el año anterior. Esto significa que determinados contribuyentes podrán recibir una devolución incluso cuando el crédito supere el impuesto federal que deben pagar, siempre que cumplan las condiciones correspondientes.

La diferencia entre un crédito y una deducción define el alcance de este beneficio. Mientras una deducción reduce los ingresos sujetos a impuestos, un crédito disminuye directamente el monto del impuesto calculado.

El aumento no significa que todas las familias recibirán automáticamente USD 2.300 por cada hijo. El acceso al beneficio depende de las condiciones de elegibilidad, los ingresos y las demás disposiciones establecidas en la legislación tributaria.

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Otro beneficio que tendrá una actualización es el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), destinado a trabajadores y familias con ingresos bajos o moderados.

Para 2027, el monto máximo alcanzará los USD 8.496 para los contribuyentes elegibles que tengan tres o más hijos que califiquen. En 2026, el límite era de USD 8.231.

La cantidad que puede recibir cada hogar depende de sus ingresos, su situación familiar y el número de hijos que reúnen los requisitos. Por ello, el monto máximo anunciado por el IRS no corresponde necesariamente a todos los beneficiarios.

El crédito fiscal máximo por gastos calificados de adopción se incrementa a USD 18.250. (Foto AP/Jon Elswick, archivo)

Nuevos límites para donaciones, herencias y adopciones

Los ajustes por inflación también alcanzarán determinadas disposiciones relacionadas con las transferencias patrimoniales y los gastos de adopción.

Para 2027, la exclusión básica del impuesto federal sobre el patrimonio y las donaciones será de USD 15,48 millones por persona. Este límite establece el monto que puede quedar excluido de estos impuestos bajo las reglas aplicables a las transferencias realizadas durante la vida y a los bienes transferidos tras el fallecimiento.

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Por su parte, la exclusión anual del impuesto sobre donaciones aumentará a USD 20.000 por destinatario. En 2026, el límite era de USD 19.000.

Esto significa que una persona podrá entregar hasta esa cantidad a otra durante el año calendario sin que el monto se contabilice dentro del total de donaciones gravables para este propósito, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa.

En cambio, las exenciones personales permanecerán en cero durante 2027, sin modificaciones respecto del año anterior.

El IRS también actualizó los beneficios relacionados con la adopción. El crédito tributario máximo por gastos de adopción calificados aumentará a USD 18.250, mientras que hasta USD 5.280 podrán ser reembolsables.

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La posibilidad de acceder a estos montos dependerá de los gastos reconocidos por la legislación y de los requisitos que deban cumplir los contribuyentes. Por tanto, las cantidades anunciadas representan límites máximos y no pagos garantizados para todas las familias.

Las cuentas de gastos de salud, con aportes de hasta USD 3.500

Otro de los cambios alcanzará las cuentas de gastos flexibles para salud, conocidas como Health Flexible Spending Arrangements (FSA). Estos programas permiten que determinados trabajadores destinen parte de su salario, antes de impuestos, al pago de gastos médicos elegibles.

Para los planes correspondientes a 2027, el límite de aportaciones voluntarias aumentará a USD 3.500, frente al monto anterior de USD 3.400.

El organismo también elevó a USD 700 la cantidad máxima de fondos no utilizados que podrá trasladarse al siguiente año. Esta posibilidad depende de que el plan ofrecido por el empleador contemple la opción de transferencia y respete las condiciones establecidas.

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Las cuentas FSA no funcionan como una deducción estándar ni como un crédito tributario. Se trata de un mecanismo asociado a determinados planes de beneficios laborales, por lo que su disponibilidad depende de las condiciones que ofrezca cada empleador.

El IRS publicó los nuevos límites el 5 de noviembre de 2026 mediante el Procedimiento tributario 2026-35, que reúne las actualizaciones por inflación de cerca de 70 disposiciones del código tributario federal.

Los montos corresponden al año fiscal 2027 y, en general, se utilizarán para calcular las obligaciones tributarias que los contribuyentes declararán en 2028. Las condiciones de elegibilidad y las reglas particulares de cada beneficio continuarán sujetas a la legislación federal vigente.