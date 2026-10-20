Super Mario Galaxy, cuántas horas dura y cómo usarlo en Android: hasta 1440p a 60 FPS

El videojuego Super Mario Galaxy se lanzó originalmente en noviembre de 2007 para la consola Nintendo Wii. (Difusión)

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Super Mario Galaxy ya puede ejecutarse de forma nativa en teléfonos Android sin recurrir a un emulador. El responsable es Galaxy Android, un port no oficial que aprovecha la reciente decompilación completa del código fuente del juego de Wii para funcionar mediante Vulkan y AAudio, con la posibilidad de alcanzar hasta 120 cuadros por segundo en dispositivos móviles.

En paralelo, para quienes busquen la máxima calidad visual, el emulador Dolphin en computadora sigue siendo una vía para jugarlo a 1440p y 60 FPS estables.

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Cuánto dura Super Mario Galaxy según el estilo de juego

La extensión de la aventura depende de qué tan a fondo se quiera explorar. Completar la historia principal y derrotar a Bowser toma entre 13 y 15 horas. Quienes además busquen estrellas adicionales y recorran la mayoría de las galaxias pueden extender la experiencia a entre 20 y 25 horas.

Para quienes apuntan al 100%, el desafío es mayor: reunir las 120 estrellas con Mario, desbloquear a Luigi y repetir la hazaña con el segundo personaje (240 estrellas en total) demanda entre 35 y 42 horas de juego.

La aplicación en cuestión traduce el código directamente al entorno de Android. (Nintendo)

Cómo correr Super Mario Galaxy en Android sin emulador

El desarrollo de Galaxy Android fue posible después de que, a finales de septiembre, Super Mario Galaxy se convirtiera en el primer título de Nintendo Wii en ser decompilado por completo. Ese proceso permitió a la comunidad de desarrolladores reconstruir el código fuente original y generar, a partir de él, versiones alternativas del juego para otras plataformas.

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A diferencia de los ports clásicos que dependen de la emulación, esta aplicación traduce el código directamente al entorno de Android, lo que explica su funcionamiento fluido. Según detallan sus creadores, el título corre a 60 cuadros por segundo con un consumo de batería reducido.

Galaxy Android no incluye el juego en sí, sino que opera como un lanzador. Esto quiere decir que cada usuario debe conseguir por su cuenta la ROM original de Super Mario Galaxy antes de poder iniciar cualquier partida. Una vez cargado ese archivo, el sistema permite abrir el juego de manera directa en las sesiones posteriores, sin repetir la configuración inicial.

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En paralelo a esta versión para Android, la misma decompilación del código fuente está siendo utilizada por otro grupo de desarrolladores para preparar un port de Super Mario Galaxy orientado a computadoras personales.

Super Mario Galaxy ya puede ejecutarse de forma nativa en teléfonos Android sin necesidad de recurrir a un emulador. (Imagen ilustrativa Infobae)

Requisitos y opciones gráficas del port para móviles

De acuerdo con capturas de pantalla compartidas por Android Authority, Galaxy Android ofrece la posibilidad de omitir las escenas cinemáticas del juego, una función pensada para ahorrar espacio de almacenamiento, ya que esas secuencias ocupan más de 2 gigabytes.

El port también incluye ajustes para la interfaz táctil, como la opacidad, el tamaño y la ubicación de los controles en pantalla, pensados para adaptar la experiencia a distintos tamaños de dispositivo.

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En materia de rendimiento, la aplicación permite seleccionar una tasa de cuadros objetivo entre 30, 60, 90 o 120 FPS, además de elegir entre dos backends gráficos disponibles: Vulkan u OpenGL ES.

Para ejecutar Super Mario Galaxy en un teléfono se requiere, como mínimo, Android 11, 3 gigabytes de memoria RAM y 2,5 gigabytes de espacio libre. Si se desea conservar las cinemáticas originales, ese requisito de almacenamiento se duplica.

La principal diferencia entre el videojuego de 2007 y Super Mario Galaxy: la película (la secuela cinematográfica de 2026 producida por Illumination) radica en la estructura de su historia. (Nintendo and Illumination/Universal Pictures vía AP)

Super Mario Galaxy a 1440p y 60 FPS mediante Dolphin

La única forma de jugar Super Mario Galaxy a 1440p y 60 FPS, o incluso a resoluciones superiores como 4K, es utilizando el emulador Dolphin en un ordenador.

Mediante emulación es posible aumentar la resolución interna a 1440p (2560x1440) de forma nativa y mantener los 60 FPS estables que incluye el motor del juego.

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A eso se suma la posibilidad de aplicar paquetes de texturas en alta definición y filtros como anti-aliasing o filtrado anisotrópico, opciones que no están disponibles en la versión original de Wii ni en el port para Android.

Super Mario Galaxy ya puede ejecutarse de forma nativa en teléfonos Android sin recurrir a un emulador. (Imagen ilustrativa Infobae)

Riesgos legales y estado de desarrollo de Galaxy Android

Pese al logro técnico que representa, Galaxy Android se mantiene al margen de cualquier autorización por parte de Nintendo. La compañía japonesa tiene un historial de rechazo hacia los proyectos de terceros que manipulan su código o su propiedad intelectual.

Esa postura abre la puerta a que el port no logre mantenerse disponible a largo plazo, o que al menos quede restringido a canales de distribución no oficiales. Por el momento, la aplicación solo se puede conseguir a través de un repositorio alojado en GitHub.

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El proyecto continúa, además, en una etapa temprana de desarrollo. Quienes ya lo han probado coinciden en que todavía necesita trabajo de ajuste antes de ofrecer una experiencia estable, y mencionan diversos errores que afectan el funcionamiento del juego durante las partidas. Quienes decidan instalarlo deben estar preparados para encontrarse con fallos técnicos durante su uso.