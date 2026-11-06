Rockstar revela nuevas imágenes de GTA 6: así lucen Lucía, Jason y Vice City a dos semanas de su estreno

Rockstar revela nuevas imágenes de GTA 6 a dos semanas de su lanzamiento oficial. (Foto: Rockstar)

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Rockstar Games publicó 38 nuevas imágenes oficiales de Grand Theft Auto VI (GTA 6), el esperado videojuego de mundo abierto que llegará a las consolas el próximo 19 de noviembre de 2026. La colección permite observar con mayor detalle a sus protagonistas, Lucía Caminos y Jason Duval, además de distintos escenarios de Vice City y otras zonas del estado ficticio de Leonida.

Las capturas fueron difundidas por la desarrolladora a solo dos semanas del lanzamiento y muestran parte de los ambientes, personajes y situaciones que encontrarán los jugadores durante la aventura. Las imágenes también ofrecen una nueva mirada al nivel de detalle gráfico que tendrá esta entrega, cuya historia estará ambientada en una versión ficticia de Florida, Estados Unidos.

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Entre los escenarios aparecen calles, establecimientos, zonas costeras y otros espacios que formarán parte del extenso mundo abierto. Rockstar busca recrear una región con diferentes ambientes y actividades, siguiendo la fórmula que convirtió a la franquicia en una de las más reconocidas de la industria de los videojuegos.

Jason y Lucía serán los protagonistas de la nueva saga de Grand Theft Auto. (Rockstar)

Así lucen Lucía y Jason en las nuevas imágenes de GTA 6

Una parte importante de las nuevas capturas está dedicada a Lucía Caminos y Jason Duval, los dos personajes principales de GTA 6. Ambos protagonizarán una historia criminal en la que deberán enfrentar diferentes amenazas después de que un golpe termina saliendo mal.

Las imágenes permiten observar a la pareja en distintos momentos y ambientes, además de mostrar detalles de su vestimenta y apariencia. La relación entre ambos será uno de los ejes de la trama, que los llevará a involucrarse en una conspiración criminal mientras intentan sobrevivir en Leonida.

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Jason es uno de los protagonistas de GTA 6. (Rockstar)

Lucía representa una novedad importante para la franquicia, ya que será la primera protagonista femenina jugable de la saga en una entrega principal ambientada en el universo moderno de Grand Theft Auto. Su historia estará acompañada por Jason, con quien compartirá buena parte de las situaciones que se desarrollarán durante el videojuego.

Lucía es protagonista y socia de Jason en GTA 6. (Rockstar)

Vice City y Leonida: los escenarios del mundo abierto

Las nuevas imágenes también muestran distintos sectores de Vice City, la ciudad ficticia inspirada en Miami que regresa en esta entrega. Rockstar recupera así uno de los lugares más conocidos de la franquicia, aunque ahora con una representación más amplia y detallada.

El mapa no se limitará a las calles de la ciudad. La aventura se desarrollará en diferentes regiones de Leonida, un territorio ficticio inspirado en el estado de Florida. Esto permitirá recorrer zonas urbanas, áreas naturales, carreteras y espacios turísticos, cada uno con características propias.

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Vice City será una de las ciudades principales de GTA 6. (Rockstar)

La desarrolladora busca ofrecer un entorno dinámico en el que los personajes secundarios, los vehículos y las actividades cotidianas contribuyan a construir la sensación de un mundo abierto. Las capturas difundidas permiten conocer algunos de esos lugares, aunque todavía no muestran todas las posibilidades que tendrá el mapa.

Rockstar revela nuevas imágenes de GTA 6. (Rockstar)

Cuándo sale GTA 6 y en qué consolas estará disponible

Rockstar Games confirmó que GTA 6 llegará el jueves 19 de noviembre de 2026. Su lanzamiento inicial estará limitado a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Hasta el momento, la compañía no anunció una fecha de estreno para computadoras ni confirmó una versión para PC.

Los jugadores que hayan reservado el videojuego en formato digital podrán comenzar la precarga el 10 de noviembre. Este procedimiento permitirá descargar los archivos antes del lanzamiento para evitar esperar a que termine la instalación el día del estreno.

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Leónida de GTA 6 se encuentra inspirado en Miami. (Rockstar)

Uno de los aspectos que deberán considerar los usuarios es el espacio de almacenamiento. Según la información proporcionada, GTA 6 necesitará hasta 212 GB, aunque el tamaño definitivo dependerá de la consola en la que se instale.

Con estas nuevas imágenes, Rockstar aumenta la expectativa por uno de los lanzamientos más importantes de la industria. La compañía todavía mantiene bajo reserva varios detalles de la experiencia, pero la fecha de estreno ya está definida y los jugadores se preparan para regresar a Vice City después de varios años de espera.