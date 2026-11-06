Tesla dejará de fabricar la Cybertruck en Texas para producir su robotaxi

Wes Morrill indicó que la Cybertruck seguirá presente a través del desarrollo tecnológico del Cybercab (Kyle Grillot/Bloomberg)

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Tesla dejará de fabricar la Cybertruck en su planta de Texas alrededor de la mitad de 2027 para hacer lugar a más unidades del Cybercab, su vehículo sin conductor. Lo anunció el director ejecutivo, Elon Musk, en una publicación en la red social X el 6 de noviembre.

“Tesla estará reduciendo gradualmente la producción de la Cybertruck en Gigafactory Texas alrededor de mediados del año próximo para dar espacio a una mayor producción del Cybercab”, escribió en la red social.

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Elon Musk no confirmó si Tesla descontinuará la Cybertruck o trasladará su producción a otra planta (ALLISON ROBBERT/Pool vía REUTERS)

Musk no precisó si la camioneta dejará de fabricarse del todo o si su producción se trasladará a otra planta. La fábrica de Austin es la única instalación conocida que ensambla la Cybertruck y que cuenta con el equipo para sus componentes especiales, según The Verge.

Wes Morrill, ingeniero jefe del proyecto, publicó en X una frase que la BBC interpretó como señal de que el modelo se discontinúa: “La Cybertruck fue una increíble plataforma de desarrollo tecnológico y sigue viva a través del Cybercab”.

Tesla reducirá la producción de la Cybertruck en Gigafactory Texas a mediados de 2027 para ampliar la fabricación del robotaxi Cybercab (AP Foto/Eric Gay)

Una camioneta lejos de las metas de Musk

Ante un seguidor que lamentaba que el modelo se “discontinuara el próximo año”, Musk respondió “cierto” y añadió que la flota de Cybertruck “seguirá circulando durante mucho tiempo”, según la BBC.

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Tesla no informa por separado las ventas de la Cybertruck. Las agrupa con los Model S y Model X en la categoría “otros vehículos”, que sumaron 8.295 entregas en el tercer trimestre de 2026, de un total de 486.532 vehículos, según Notebookcheck.

Estimaciones de terceros recogidas por ese medio indican que Tesla entregó 4.323 Cybertruck en Estados Unidos en ese período. The Verge señala que incluso las proyecciones más altas de analistas calculan unas 70.000 entregas desde 2023.

Tesla agrupó las ventas de la Cybertruck con los Model S y Model X, que registraron 8.295 entregas en el tercer trimestre de 2026 (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Esa cifra queda lejos de las 250.000 unidades anuales que Musk llegó a prever, según The Verge. La camioneta salió al mercado en 2023, con una carrocería de acero inoxidable de formas angulares.

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Su precio también se alejó de lo prometido. Musk dijo ante analistas que debía fabricarse a un valor accesible, y el modelo terminó en USD 61.000 para las versiones más equipadas, según la BBC. En 2026, la versión Cyberbeast cuesta USD 102.000.

Retiros y fallas de calidad en tres años

El modelo acumuló retiros del mercado. En 2025, un llamado a revisión afectó a más de 46.000 camionetas por el riesgo de que se desprendiera una pieza del revestimiento, según la BBC. The Verge añade que hubo otros componentes defectuosos y accidentes fatales.

La Cybertruck se alejó del precio accesible anunciado por Musk y la versión Cyberbeast cuesta USD 102.000 en 2026 (REUTERS/Leah Millis)

El Cybercab es el reemplazo en la planta. Es el robotaxi sin pedales con el que Tesla busca ampliar su red de transporte autónomo. Según Reuters, la empresa planea vender el Cybercab al público antes de que termine 2026. Ese plan enfrenta investigaciones de la agencia de seguridad vial de Estados Unidos porque el vehículo carece de controles manuales, algo que la regulación federal suele exigir. Tesla no ha dado más detalles sobre el cambio en la planta. Musk fijó el plazo del recorte de producción de la Cybertruck en Texas alrededor de la mitad de 2027.

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