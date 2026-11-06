Economía

El Gobierno minimizó el salto del riesgo país y aseguró estar “tremendamente tranquilo” de cara a las elecciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló ante los empresarios del campo en el acto por los 160 años de la Sociedad Rural Argentina, con el índice de JP Morgan en 925 puntos básicos, el nivel más alto desde octubre de 2025

Luis Caputo saluda con una mano mientras sostiene unos papeles frente a un escenario con sillas y botellas de agua
Luis Caputo saluda al público durante una actividad de la Sociedad Rural (SRA)
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Con el riesgo país en 925 puntos básicos —máximo desde octubre de 2025—, el ministro de Economía Luis Caputo participó del acto por los 160 años de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y aprovechó para dar una señal de calma al mercado. Llegó junto al presidente de la entidad, Nicolás Pino, luego de la jornada de ayer, en en que los bonos soberanos cedieron 2,5% y el índice Merval se desplomó 4,1 por ciento.

Ante una sala repleta de empresarios del agro, la energía, minería y otros sectores, Caputo descartó que la turbulencia financiera refleje debilidad del programa económico y apuntó a otro factor: “Lo que algunos tienen miedo es que no esté el presidente Milei”.

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El índice de JP Morgan para la Argentina viene de escalar casi 30% solo durante octubre y acumula una suba sostenida desde mediados del año. Para el ministro, el salto del indicador no obedece a problemas del modelo económico sino a la incertidumbre política de cara al ciclo electoral. Mencionó como factores que “exacerbaron” ese nerviosismo las elecciones recientes en Brasil y en Estados Unidos, aunque relativizó el impacto del segundo: “Ya lo dijo el embajador americano: nada va a cambiar. Les puedo confirmar que nada cambia en la relación con Estados Unidos”.

Luis Caputo habla con un micrófono frente a una pantalla con una tabla económica y varias personas sentadas
El ministro de Economía habló ante los empresarios del campo en el acto por los 160 años de la Sociedad Rural Argentina

En este sentido, y de cara a las elecciones presidenciales del año que viene, Caputo afirmó: “Me voy a dormir todos los días sabiendo que estamos haciendo lo mejor para los argentinos. Eso lo sé, no es que lo creo”, señaló. Y agregó que, a su juicio, existe “una enorme subestimación de mucha gente hacia el pueblo argentino”: pensar que el electorado va a volver al kirchnerismo es, según el ministro, menospreciar la memoria de la gente que vivió una inflación de 1,5% diario, desabastecimiento y restricciones para comprar divisas hace apenas tres años.

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Es por eso que el ministro dijo confiar en que los argentinos van a valorar los resultados de la gestión y rechazó las lecturas que, a partir de la desaceleración del crecimiento económico, proponen aflojar la política fiscal. “La decisión de la gente va mucho más allá de si la economía crece al cuatro, tres, dos o uno”, sostuvo, y cuestionó a quienes hablan de “plan platita” como salida. “Ahí es donde uno ve cuán fácil los otros pierden la convicción”, dijo en referencia a sectores de la oposición.

También evocó el resultado de 2019 como argumento a favor del oficialismo: quienes creyeron que el peronismo podía ser una solución “hoy saben que se equivocaron”, afirmó, tras el que calificó como “el peor gobierno de la historia”. En ese marco, defendió la ortodoxia como único camino posible para un país que, a diferencia de las economías desarrolladas, no cuenta con margen para financiar un déficit ni acceso irrestricto al mercado de deuda.

Dos hombres con traje conversan ante una pantalla azul con texto blanco
Luis Caputo y Nicolás Pino conversan durante un acto de la Sociedad Rural. (SRA)

Caputo también habló del presidente Javier Milei como garantía del programa. “La única persona que garantiza ese rumbo es Javier Milei. Y no se los digo como ministro de Economía, se los digo como argentino”, afirmó. Aclaró que pueden cambiar los ministros y el equipo económico, pero que lo que no puede cambiar es el presidente: “Sé lo fácil que es perder la convicción. Sé el nivel de conocimiento que tenés que tener”.

En ese tramo también reveló que, en su momento, colaboró con funcionarios del kirchnerismo cuando le pidieron opinión, y que nunca deseó que les fuera mal. “Lamentablemente, con las políticas que seguían, sabía que les iba a ir mal”, dijo.

Los logros de Caputo para el campo

El evento por los 160 años de la SRA contará con la presencia del Presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, fue también el escenario donde el ministro repasó las medidas implementadas en favor del sector agropecuario. Entre ellas mencionó la baja de aranceles a agroquímicos y fertilizantes, la eliminación de derechos de exportación (DECs) a la lechería y economías regionales, la apertura de 226 mercados —incluidos Mercosur y Unión Europea—, el aumento de la cuota de exportación a Estados Unidos en 80.000 toneladas y la apertura del mercado japonés para carne bovina.

Los resultados, según Caputo, son concretos: la superficie sembrada creció de 41,7 millones a 44,6 millones de hectáreas, las exportaciones agropecuarias y bovinas están en niveles récord, y los tres principales cultivos —trigo, maíz y girasol— se acercan a las 100 millones de toneladas combinadas. El crédito al sector también se expandió: el Gobierno canalizó $ 3,6 billones en 2025 y proyecta $ 4 billones para 2026 a través del BICE y el Banco Nación.

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