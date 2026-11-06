Economía

Tras las demoras, el Gobierno finalmente abrió la licitación para el cupo 2027 de autos híbridos y eléctricos y habrá cambios

Este viernes se publicó en el Boletín Oficial la apertura del cupo para importar autos sin arancel extrazona. La novedad es que se crearon subcategorías que cambian el volumen de unidades que podrán importar las marcas según su relevancia en el mercado

Autos híbridos
Finalmente se abrió el cupo de autos híbridos y eléctricos para 2027. El Gobierno creó un nuevo sistema de asignación de unidades.
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El Gobierno habilitará desde el sábado 7 de noviembre la inscripción para el cupo 2027 de 50.000 autos híbridos y eléctricos importados con arancel extrazona del 0%. La convocatoria, que el mercado automotor aguardaba desde hace dos meses, mantendrá la división en dos mitades de 25.000 vehículos, aunque introduce una clasificación más detallada para distribuir la porción destinada a importadores que no son terminales radicadas en el país.

La Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial publicó este viernes la Disposición 451/2026, que reglamenta el nuevo llamado bajo el régimen creado por el Decreto 49/2025. Las empresas tendrán plazo hasta las 23:59 del 17 de noviembre para presentar sus pedidos a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

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El régimen abarca vehículos con tecnologías de motorización alternativa y permite su ingreso sin el Derecho de Importación Extrazona. La medida busca ampliar la oferta de modelos electrificados dentro del límite de valor FOB fijado por el decreto que creó el programa.

Qué recibirán las terminales

La primera mitad del cupo, de 25.000 unidades, corresponde a las terminales automotrices instaladas en la Argentina. Cada firma participante tendrá una asignación inicial garantizada de 750 vehículos.

El saldo disponible se repartirá según una fórmula que combina dos indicadores. El 65% de la ponderación surgirá de la participación relativa de cada terminal en la producción total de vehículos entre 2024 y octubre de 2026. El 35% restante se definirá según su participación en los patentamientos de automóviles electrificados acumulados durante ese mismo período.

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Para la producción, la autoridad utilizará la información de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA). Para los patentamientos, podrá tomar datos del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) o la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).

Puerto con autos
Las automotrices con producción local, tendrán un piso de 750 unidades cada una, y luego pasarán por una evalución de mercado y antecedentes de vehículos electrificados.

El criterio procura considerar tanto la escala industrial local como la presencia previa de cada terminal en el mercado de vehículos electrificados. Además, los postulantes con antecedentes favorables de cumplimiento en convocatorias anteriores tendrán prioridad al momento de la adjudicación.

Cómo se divide el otro 50%

El cambio más relevante está en la distribución de la mitad del cupo reservada a los importadores no terminales. Los restantes 25.000 vehículos se repartirán entre cinco segmentos definidos por las unidades ya importadas o en proceso de importación bajo este régimen.

Los grandes importadores, con más de 9.000 unidades, concentrarán el 60% de esa mitad, es decir, hasta 15.000 vehículos. El tramo siguiente, para quienes acumulen entre 2.000 y 9.000 unidades, tendrá el 12 %, equivalente a 3.000 autos. Los importadores de entre 700 y menos de 2.000 unidades accederán en conjunto al 6%, o 1.500 unidades.

Para los pequeños importadores, aquellos con menos de 700 vehículos ingresados o en proceso, se reservó el 2% de esta categoría: 500 unidades. El 20 % restante, 5.000 vehículos, será para nuevos importadores, es decir, empresas que no participaron ni se presentaron en los llamados previos.

Dentro de ese último grupo hay dos subcategorías. La primera asignará 2.500 unidades a proyectos que incorporen tecnologías innovadoras. La otra reservará las restantes 2.500 unidades para nuevos importadores que comprometan inversiones en infraestructura de carga eléctrica. Una firma podrá acceder a ambos subcupos, aunque ninguna podrá recibir más de 2.500 vehículos por esta vía y deberá pedir un mínimo de 500 unidades.

Se confirmó que las empresas nuevas que hagan una inversión en infraestructura, tendrán un tratamiento especial en la asginación de unidades, como es el caso de Tesla. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo
Se confirmó que las empresas nuevas que hagan una inversión en infraestructura, tendrán un tratamiento especial en la asginación de unidades, como es el caso de Tesla. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

La disposición incorpora una definición expresa de conglomerado económico para impedir que sociedades vinculadas compitan como actores independientes a la hora de definir su segmento. Se considerará que existe un conglomerado cuando dos o más personas jurídicas tengan control común, participación societaria, administración o dirección económica unificada, o incluso una misma red de concesionarias.

Para los segmentos de grandes, medianos y pequeños importadores, el volumen previo de los integrantes de un mismo conglomerado se computará de manera conjunta. El cupo, sin embargo, se adjudicará individualmente a cada sociedad, en proporción a lo solicitado por cada una. Las empresas deberán informar esas relaciones mediante una declaración jurada incluida en el Anexo III.

Además, los conglomerados y solicitantes individuales de esos cuatro primeros segmentos deberán acreditar un nivel de cumplimiento mínimo del 30% de las unidades obtenidas en las convocatorias anteriores, considerando los vehículos ya importados y aquellos que estén en proceso. Quienes no alcancen ese umbral no podrán recibir unidades en este llamado.

La reserva vinculada a cargadores exigirá un plan de inversión de, al menos, 20 puntos de carga, junto con un cronograma de ejecución. Si las solicitudes superan las 2.500 unidades disponibles, el reparto será proporcional a la cantidad de cargadores comprometidos. La infraestructura deberá estar operativa antes del 31 de enero de 2028; de lo contrario, se ejecutará la garantía equivalente al beneficio arancelario de los vehículos asignados.

Los importadores podrán presentar sus solicitudes desde el 7 hasta el 17 de noviembre de 2026, exclusivamente por TAD. Los adjudicatarios que no puedan cumplir podrán renunciar total o parcialmente a su cupo sin penalidad hasta el 31 de enero de 2027.

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