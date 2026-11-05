GTA 6 habría superado los 7,71 millones de reservas y rozaría los 751 millones de dólares en ingresos

Dentro del total estimado, PlayStation 5 concentra la mayor parte de las reservas de GTA 6. (Rockstar)

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Grand Theft Auto VI habría acumulado 7,71 millones de reservas entre PlayStation 5 y Xbox Series X|S hasta el 3 de noviembre de 2026, lo que se traduce en cerca de 751 millones de dólares en ingresos antes de su estreno, según una estimación de la firma Sensor Tower.

La cifra, a falta de confirmación oficial por parte de Take-Two, ubicaría al nuevo título de Rockstar a punto de convertirse en el juego más reservado de la historia, por delante de referentes como Cyberpunk 2077.

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Cuántas reservas acumula GTA 6 según Sensor Tower

La estimación de Sensor Tower sitúa las reservas de GTA 6 en 7,71 millones de unidades repartidas entre las dos consolas de nueva generación, con dos semanas todavía por delante hasta el lanzamiento oficial. Ese volumen de ventas anticipadas equivale a unos 751 millones de dólares en ingresos acumulados solo por preventas.

Grand Theft Auto VI habría acumulado 7,71 millones de reservas entre PlayStation 5 y Xbox Series X|S hasta el 3 de noviembre de 2026.

El ritmo de crecimiento resulta sostenido: en apenas dos semanas, las reservas habrían aumentado en 1,3 millones de copias respecto a la medición anterior de la consultora. De mantenerse esa tendencia, los números seguirán subiendo cada día que se acerque la fecha de estreno.

¿Cuántas reservas tiene GTA 6 hasta ahora? De acuerdo con Sensor Tower, el título de Rockstar suma 7,71 millones de copias reservadas entre PS5 y Xbox Series X|S al 3 de noviembre, por un valor cercano a los 751 millones de dólares, cifra que crece día a día antes del lanzamiento.

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Reparto de ventas entre PlayStation y Xbox

Dentro del total estimado, PlayStation 5 concentra la mayor parte de las reservas de GTA 6. La consola de Sony representa casi el 75% del total, con 5,74 millones de copias vendidas por anticipado y 559 millones de dólares en ingresos asociados.

Cerca del 90% de las reservas totales corresponderían a la edición Ultimate. (sensortower.com)

Xbox Series X|S, por su parte, se queda con el 26% restante del mercado de preventas. Esto equivale a cerca de 2 millones de unidades reservadas y unos 192 millones de dólares generados hasta la fecha.

La diferencia entre ambas plataformas marca una tendencia clara a favor del ecosistema de Sony, aunque ambos fabricantes suman cifras que ya superan ampliamente a la mayoría de lanzamientos recientes de la industria del videojuego.

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GTA 6 frente al récord de reservas de Cyberpunk 2077

El dato de la consultora cobra relevancia al compararlo con el antecedente más cercano en materia de reservas: Cyberpunk 2077. El título de CD Projekt Red había logrado aproximadamente 8 millones de copias reservadas antes de su llegada a finales de 2020, marca que hasta ahora funcionaba como referencia en la industria.

Con 7,71 millones de reservas y un crecimiento constante a dos semanas del lanzamiento, GTA 6 se encamina a superar esa cifra y quedarse con el título del videojuego más reservado de la historia, según la proyección de la firma de análisis.

Grand Theft Auto VI saldrá oficialmente el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, según ha confirmado Rockstar Games. (Rockstar)

Qué dijo Rockstar sobre las reservas de GTA 6

Take-Two, la compañía matriz de Rockstar, no ha publicado cifras oficiales sobre las reservas de GTA 6. Sin embargo, Strauss Zelnick, responsable del estudio, ofreció declaraciones el pasado agosto que respaldan la tendencia detectada por Sensor Tower.

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Zelnick confirmó que se están reservando más unidades de la Ultimate Edition, con un precio de 100 euros, que de la versión estándar del juego. Según el directivo, el costo elevado de esta edición no ha generado el rechazo que se anticipaba entre los compradores.

Los datos de Sensor Tower refuerzan esa declaración: cerca del 90% de las reservas totales corresponderían a la edición Ultimate, por encima de la versión básica del título. A la espera de que Rockstar confirme cifras oficiales, GTA 6 se mantiene a las puertas de superar el récord de reservas que ostenta Cyberpunk 2077.

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