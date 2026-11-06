Nvidia exigirá rastrear sus chips a los socios de nube del sudeste asiático para frenar el contrabando a China

Nvidia exige a las empresas de computación en la nube del sudeste asiático que inscriban sus procesadores en un registro de ubicación. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Guardar

Nvidia exige desde ahora a las empresas de nube del sudeste asiático que inscriban sus chips en un sistema que rastrea su ubicación si quieren ser socios oficiales de la compañía. Lo anterior, como respuesta a las críticas por no frenar el contrabando de procesadores de IA hacia China.

El sistema se llama “fleet intelligence” (inteligencia de flota). Registra datos de los aceleradores de IA de las empresas que participan, entre ellos la ubicación de cada pieza. Para entrar en el programa de Socios de Nube de Nvidia, conocido como NCP, la inscripción pasa a ser obligatoria en la región.

PUBLICIDAD

Ese sello es muy buscado entre los proveedores de computación en la nube. Da un respaldo público de Nvidia y acceso preferente a sus chips. Según Bloomberg, la empresa usa ese incentivo para ampliar el uso de una herramienta que, fuera de ese requisito, sigue siendo voluntaria.

Hasta el momento, no se ha pronunciado la marca oficialmente sobre este dato.

El sistema fleet intelligence recopila información sobre la localización física de los aceleradores de inteligencia artificial. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Sudeste asiático, una región señalada como puente del contrabando

El gobierno de Estados Unidos prohíbe en general vender a empresas chinas los chips avanzados de Nvidia sin licencia. Según Bloomberg, las autoridades creen que firmas chinas igualmente consiguieron hardware por miles de millones de dólares, sobre todo mediante redes de contrabando en el sudeste asiático.

PUBLICIDAD

Parte de Washington, indicó la agencia, está molesta porque Nvidia pasó por alto señales de alerta. La empresa responde que cumple las leyes tal como están escritas y que corresponde a los funcionarios identificar a los actores sospechosos. Los propios funcionarios discrepan sobre cómo reaccionar.

El caso más visible es Megaspeed, una empresa con sede en Singapur investigada por Estados Unidos y Singapur desde hace más de un año. Washington sospecha que una de sus ejecutivas espía para Beijing, aprovechando su cercanía con el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.

El gobierno de Estados Unidos restringe la exportación sin licencia de procesadores avanzados hacia entidades de China. (AP foto/J. Scott Applewhite)

Huang dijo que sus contactos con Megaspeed fueron “completamente normales”. Megaspeed negó irregularidades. Esta semana, republicanos clave de la Cámara de Representantes pidieron una reunión informativa con Huang.

PUBLICIDAD

Una herramienta de tecnología nacida hace casi un año

Nvidia había creado una tecnología de verificación de ubicación con un software para clientes y usaría la demora en la comunicación con servidores para estimar en qué país opera un chip.

Bloomberg señala que la herramienta es sobre todo un instrumento de gestión de centros de datos y que no obliga por defecto a compartir la ubicación con Nvidia ni con el gobierno estadounidense. Un vocero de Nvidia dijo antes que, si los reguladores quisieran datos, se comunicarían directamente con los usuarios.

Nvidia tomó otras medidas este año: eliminó a la mitad de las firmas asiáticas preaprobadas para comprar chips, tras la mayor acusación formal por contrabando en Estados Unidos. También, pidió a sus compradores no alquilar más de la mitad de su capacidad de cómputo a empresas chinas.

PUBLICIDAD

Sobre Megaspeed, Huang afirmó que Nvidia estudió todas sus instalaciones y “contó cada una” de las unidades. Nvidia se negó esta semana a decir si hizo nuevas inspecciones, pese a que prometió en diciembre de 2025 volver a visitar sus centros de datos.

GeForce NOW suma 24 juegos en noviembre, con World of Warcraft: Forever como estreno destacado

En medio de esta decisión, Nvidia anunció que que el lanzamiento de World of Warcraft: Forever incluye una recompensa especial para los miembros elegibles de todos los planes de GeForce NOW. Estará disponible hasta el 12 de noviembre de 2026 o hasta agotar existencias.

El lanzamiento de World of Warcraft Forever viene acompañado de una recompensa especial (Nvidia)

Los usuarios del plan Premium también tendrán acceso, desde el lanzamiento, a la compatibilidad con cerca de 100 add-ons populares de CurseForge.

Juegos disponibles esta semana

World of Warcraft: Forever — nuevo lanzamiento en Battle.net , 4 de noviembre.

County of Fortune — nuevo lanzamiento en Steam, 5 de noviembre.

CURE - A Hospital Simulator — Steam.Leaf it Alone — Steam.Planet Zoo 2 — Epic Games Store.

Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim — Steam.RuneScape: Dragonwilds — Epic Games Store.SpiritVale — Steam.

Juegos que llegarán durante el resto de noviembre

Ashes of the Singularity II — nuevo lanzamiento en Steam, 10 de noviembre.

Cyberpunk 2077 — nuevo lanzamiento en Battle.net , 10 de noviembre; también llegará a Xbox con compatibilidad para Xbox Play Anywhere.

Warhammer Survivors — nuevo lanzamiento en Steam y Xbox, disponible en Game Pass, 10 de noviembre.

Main Sequence — nuevo lanzamiento en Steam, 12 de noviembre.

Volvy’s Adventure: Reslimed — nuevo lanzamiento en Steam, 19 de noviembre.

Appulse — nuevo lanzamiento en Steam, 26 de noviembre.

Baldur’s Gate 3 — Xbox, compatible con Xbox Play Anywhere.

Deadly Days: Roadtrip — Steam.Gone Fishing — Steam.Graveyard Keeper — Steam.Graveyard Keeper 2 — Epic Games Store y GOG.

Quasimorph — Steam.Tape to Tape — Steam.The Spell Brigade — Steam.

Village in the Shade — Steam.World of Tanks: Blitz — Wargaming.