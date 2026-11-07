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El escudo en la matera de Messi que se hizo viral en la previa del partido del Inter Miami: el récord que podrá romper en la MLS

Las Garzas cierran la fase regular de la liga norteamericana contra Charlotte y el astro argentino puede hacer historia otra vez

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En la última jornada de la temporada regular de 2026, Lionel Messi busca un récord con Inter Miami: convertirse en el primer jugador en la historia de la MLS en ganar el título de máximo goleador en temporadas consecutivas. El argentino lidera la tabla con 26 goles y enfrentará este sábado a Charlotte FC desde las 18:00 de Argentina, con transmisión por Apple TV. En la previa, fue tendencia por el detalle que dejó ver en su matera camino a la concentración.

El rosarino portó un termo dorado especial que les había obsequiado a sus compañeros durante la Copa del Mundo y en la funda de cuero del portamate estaban grabados cuatro escudos que lo identifican: el de la selección argentina, el de Barcelona, el de Newell’s y el de Inter Miami. A muchos fanáticos les llamó la atención que no figuró el de París Saint Germain, donde militó dos años pero no se quedó con el mejor de los recuerdos. Y sí estuvo presente el de la Lepra, en medio de rumores que lo vinculan con una posible transferencia en 2027.

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Lionel Messi llega al denominado Decision Day de la MLS con 26 goles y muy cerca de conquistar su segundo Botín de Oro consecutivo. En su última actuación, volvió a ser decisivo ante New England con un gol en el minuto 83, confirmando una vigencia y una ambición que sorprenden incluso después de haber ganado todo en el fútbol.

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El argentino acumula 55 goles en sus dos últimas temporadas regulares de MLS y está a tres de igualar la marca de Josef Martínez, quien convirtió 58 entre 2018 y 2019. Además, si marca al menos dos goles en la última fecha, se convertiría en el primer jugador en lograr dos campañas seguidas con 28 o más tantos.

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Petar Musa, con 22 goles, es el principal rival de Messi en la pelea por el premio, aunque el rosarino parte con una ventaja de cuatro tantos. Ganar nuevamente el Botín de Oro lo pondría en un grupo selecto de futbolistas que lograron ser máximos goleadores de la liga en más de una oportunidad, pero sería el primero en hacerlo de manera consecutiva desde que el galardón se entrega exclusivamente al máximo anotador.

La clasificación de la Bota de Oro contempla goles, asistencias y minutos disputados. Musa, de FC Dallas, suma 22 goles, cinco asistencias y 2.145 minutos, mientras que Brian White, de Vancouver Whitecaps, registra 20 tantos, dos asistencias y 2.580 minutos. Messi acumula 16 asistencias en 30 partidos y 2.574 minutos.

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El delantero, de 39 años, también aparece como el principal candidato al premio al Jugador Más Valioso. De obtenerlo, sería su tercera distinción en tres temporadas completas con Inter Miami; ningún futbolista ganó tres veces el MVP en los 31 años de la MLS. La posible conquista del Botín adquiere un significado emocional especial en 2026, el año de su despedida de la selección argentina tras el Mundial. Mientras se cierra una etapa histórica con la Albiceleste, Messi mantiene su hambre competitiva en Miami y todavía puede alcanzar un récord inédito en la MLS.

Solo cinco jugadores conquistaron el título de goleador en más de una temporada: Preki, Taylor Twellman, Jeff Cunningham, Chris Wondolowski y Bradley Wright-Phillips. Ninguno lo consiguió en años consecutivos.

Inter llega al partido en el segundo lugar de la Conferencia Este y ya tiene asegurada su presencia en los playoffs, además de la localía en la primera ronda. El equipo necesita ganar para conservar esa posición y mantener la ventaja de jugar en casa durante los cruces de eliminación directa.

El obsequio que recibió Messi de un fanático

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Un coleccionista brasileño le exhibió a Messi en persona su colección de camisetas de todos los clubes en los que jugó y también de la selección argentina. El rosarino las firmó, una por una, y además recibió un estuche con la foto y medalla de un torneo infantil que jugó en Perú en el año 1996 cuando todavía estaba en las infantiles de Newell’s.

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